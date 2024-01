رحيل الممثل الأميركي بيل هايز نجم "أيام حياتنا" عن 98 عاما

توفي مساء الجمعة، الممثل الأميركي "بيل هايز" (Bill Hayes) أحد نجوم مسلسل "أيام حياتنا" (Days of Our Lives)، عن عمر ناهز الـ98 عاما، والذي حظي بشعبية كبيرة أثناء مشاركته بشخصية دوغ وليامز منذ عام 1970، وتعد الشخصية التي قدمها هايز في المسلسل واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في العمل وظلت موجودة لسنوات طويلة.

الموسيقي بدلا من الطيران

بيل هايز المولود في الخامس من يونيو/حزيران 1925 في هارفي بولاية إلينوي، التحق في بداية حياته بسلاح الجوية التابع للبحرية الأميركية، وتدرب ليصبح طيارا مقاتلا، وحصل على وسام الحملة الأميركية ووسام النصر في الحرب العالمية الثانية، ولكنه فضّل الحياة المدنية، وعاد لاستكمال دراسته في جامعة ديباو، وفي نفس الوقت بدأ في دراسة الموسيقى وحصل على درجة الماجستير من جامعة نورث وسترن، ومن ثم الدكتوراه.

مسيرة متنوعة

بدأ بيل هايز مشواره مغنيا وراقصا، إلى جانب التمثيل، وكان أول ظهور له على شبكة التلفزيون عام 1949 من خلال بطولة البرنامج الكوميدي "كرة النار للجميع" (Fireball Fun-for-All)، والذي تصدر أعداد المشاهدات وقتها.

وبدأ هايز مسيرته المهنية من خلال المسرح الموسيقي، فكانت أولى مشاركاته في مسرحية "أنا وجولييت" (Me and Juliet) على مسرح برودواى عام 1953، وانطلق بعدها ليشارك في مسرحيات موسيقية مثل "وداعا بيردي" (Bye Bye Birdie)، "الأمير الطالب" (Student Prince)، "كل شيء مباح" (Anything Goes)، و"كاميلوت" (Camelot).

وتعد الخمسينيات من القرن الماضي مرحلة ذهبية في مسيرة هايز الذي حقق نجاحا كبيرا بأدائه أغنية "ديفي كروكيت" (The Ballad Of Davy Crockett)، وقد احتلت المرتبة الأولى على قائمة بيلبورد هوت، لمدة 5 أسابيع، وحققت مبيعات وصلت إلى مليون نسخة، وحصل على القرص الذهبي.

وبعد مسيرة مهنية بدأها في الأربعينيات كموسيقي، بدأ التركيز على التمثيل في أواخر الستينيات، وقد اكتسب شهرة واسعة بعد أن شارك بشخصية دوغ وليامز في "أيام حياتنا" (Days of Our Lives)، والذي بدأه في عام 1970 على قناة "إن بي سي" (NBC)، ولكنه قرر تركه عام 1984، وتم تقليل مساحة دوره في العمل، وعاد مرة أخرى إلى العروض المسرحية في فترة التسعينيات، ولكنه عاد إلى حلقات "أيام حياتنا" مجددا في عام 2003 واستمر حتى العام الماضي 2023.

وثائقي عن حياته

مع بداية مشواره الفني تزوج بيل هايز من ماري هوبز عام 1947، وأنجب منها أبناءه الخمسة، ولكنه انفصل عنها في أواخر الستينيات، وتزوج بعدها من سوزان سيفورث في السبعينيات والتي شاركته بطولة "أيام حياتنا"، وحظيت علاقتهما بشعبية كبيرة، وظهرا معا على غلاف مجلة تايم 1976، وفي عام 2005 نشر الزوجان سيرتهما الذاتية المشتركة بعنوان "الرمال عبر الساعة الرملية"، وفي عام 2017 أصدر بيل هايز وثائقيا عن مسيرته ومشواره بعنوان "فهم العالم" (World by the Tail).

جوائز

حصل بيل هايز خلال مسيرته على العديد من الجوائز، منها لقب أفضل ممثل عام 1974 من "مجلة تلفزيون الظهيرة" (Afternoon TV Magazine)، وممثل العام 1977 من "سوبي أواردز" (Soapy Awards)، والميدالية الذهبية لمجلة "فوتوبلاي" (Photoplay) عام 1977، وفي عام 2016 تم إنشاء جائزة بيل هايز في المسرح الموسيقي من قبل الرابطة الوطنية لمدرّسي الغناء. وفي 29 أبريل/نيسان 2018 قدمت الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية لبيل هايز وزوجته سوزان سيفورث هايز جوائز الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز إيمي السنوي الـ45.