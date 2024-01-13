مخرج "باراسايت" يهاجم الشرطة والإعلام بعد التسبب في انتحار بطله

عقد "بونغ جون هو" مخرج فيلم "باراسايت" (Parasite) مؤتمرا صحفيا في في المركز الصحفي الكوري في المنطقة التجارية المركزية بالعاصمة سيول، أمس الجمعة، وشن المخرج الحاصل على الأوسكار هجوما حادا على مسؤولي الشرطة ووسائل الإعلام، متهما إياهم بالتسبب في وفاة الممثل "لي سون كيون"، بطل الفيلم، انتحارا في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ودعا "بونغ جون هو" إلى إجراء تحقيق في أساليب الشرطة، وطالب وسائل الإعلام بالتراجع عن التغطيات المثيرة، والتي ربما تكون قد أسهمت في قرار "لي" بالانتحار، واختص المخرج الكوري الجنوبي هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية بانتقادات أكثر حدة من غيرها.

تضامن

وكان الممثل "لي سون كيون"، الذي لعب دور البطولة في فيلم "باراسايت"، قد تعرض للتوقيف وتم التحقيق معه من قبل الشرطة لاحتمال تعاطيه المخدرات، وتعرض لسيل من التعليقات الإعلامية والصحفية، ومن قبل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهرين السابقين على موته.

وأعلنت مجموعة كبيرة من الفنانين والمنظمات الثقافية والجمعيات التجارية عن تضامنها مع المخرج، وصرح متحدث باسم داعمي المخرج بونغ جون لمجلة فارايتي قائلا "هناك حاجة إلى تحسينات تشريعية واضحة لضمان عدم استخدام الصلاحيات الشرطية بشكل تعسفي ضد المشتبه بهم، فنحن نحتاج أن تتولى سلطات التحقيق مسؤوليتها، وأن لا تفسر أو تطبق مقصد القانون بشكل تعسفي".

وأصدرت المجموعة نفسها اليوم السبت بيانا بعنوان "مطالب الفنانين والعاملين في مجال الثقافة في مواجهة وفاة الممثل الراحل لي سون كيون"، وفي ظل تصاعد انتقادات الممثلين، أصدرت الشرطة بيانا، نفت فيه اتهامات الإهمال أو تورط أي من أفرادها في سلوك غير عادي نتج عنه تعرض الممثل الراحل للضغط، لكن المتحدثين في المؤتمر الصحفي لم يقبلوا ذلك النفي.

وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من ممثل نقابة المنتجين الكوريين ومتحدث باسم جمعية الأفلام المستقلة إلى جانب عدد من المسؤولين في شركات التوزيع الكورية، وتلخصت مطالب المتحدثين في عدم تكرار مثل هذه المأساة مرة أخرى في عملية التحقيق مع الفنانين.

وطالب عدد من المتحدثين بالتحقيق في سلوك الشرطة مع الممثل الراحل، والتحقق من التفاصيل، وخاصة أثناء التحقيق مع الممثل الراحل، والذي تكرر أكثر مرة.

تعرض بطل "باراسايت" للتحقيق 3 مرات، وأجبر على التصريح للإعلام والاعتراف أمام الكاميرات، وتم تصويره في المرات الثلاث أثناء التحقيق وإذاعة التحقيقات، وتم اختبار الكشف عن المخدرات على الهواء مباشرة لوسائل الإعلام، واستغرق التحقيق الثالث نحو 19 ساعة، اتخذ لي سون كيون قرار الانتحار بعدها.

وقد عُثر على الممثل الكوري الجنوبي ميتا صباح الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إن "لي سون" البالغ (48 عاما) "وُجد فاقدا للوعي في سيارة بحديقة وسط سول، بعد أن أبلغت زوجته الشرطة بأنه غادر المنزل، وعثرت على ما يبدو أنها رسالة انتحار".

وكانت الشرطة تحقق مع لي سون للاشتباه بتعاطيه الماريغوانا وغيرها من المخدرات غير المسموحة في منزل مضيفة تعمل في حانة راقية في منطقة غانغنام بالعاصمة سيول في مناسبات عدة منذ بداية العام، كان آخرها السبت الماضي.

ووفق الوكالة، "ادعى الممثل أنه تعرض للخداع ومحاولة الابتزاز من قبل المضيفة، وأنه لا يعرف ما الذي كان يتناوله".

ولدى كوريا الجنوبية قوانين صارمة تتعلق بالمخدرات، وعادة ما يعاقب على جرائم المخدرات بالسجن مدة 6 أشهر على الأقل أو ما يصل إلى 14 عاما لمرتكبي الجرائم المتكررة والاتجار.

باراسايت

و "باراسايت" هو فيلم من الكوميديا السوداء كوري جنوبي من إنتاج عام 2019، من إخراج بونغ جون هو، وبطولة كل سونغ كانغ هو، لي سون كيون، تشو يو جونغ، وآخرين.

حصل الفيلم على تقدير النقاد، وفاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2019، وأصبح أول فيلم كوري جنوبي يحصل على هذه الجائزة. وفاز-أيضا- بجائزة الأوسكار في دورة المهرجان الـ92 لعام 2020 كأفضل فيلم أجنبي، وهو أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يحصل على الجائزة. وحصد جائزة أفضل سيناريو مقتبس، ونال مخرجه بونغ جون هو جائزة أفضل مخرج.

وظهر الممثل الراحل "لي سون كيون" في مهرجان كان العام الماضي في فيلمي" مشروع الصمت" (Project Silence) و"نوم" (Sleep)، والذي عرض تجاريا في سبتمبر/أيلول الماضي، وتصدر قوائم شباك التذاكر الكورية لمدة 3 أسابيع.

شارك "لي" في فيلم "القتل الرومانسي" (Killing Romance)، الذي نال استحسان النقاد، وافتتح مهرجان نيويورك السينمائي الآسيوي لعام 2023، وعرض له أيضا فيلم الدراما السياسية "صانع الملوك" "Kingmaker" في المهرجان.