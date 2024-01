الممثل الأميركي ماهرشالا علي يلقي قصيدة "الشوق إلى حيفا"

ظهر الممثل الأميركي ماهرشالا علي في مقطع فيديو وهو يقرأ قصيدة "الشوق إلى حيفا" للشاعر الفلسطيني الشاب محمد القدوة الذي يحاول إخراج عائلته من غزة.

ونشرت صفحة "مهرجان فلسطين للأدب" على منصة "إكس" مقطع الفيديو، أمس الأربعاء العاشر من يناير/كانون الثاني 2024، قائلة": "محمد القدوة شاعر شاب يحاول إخراج عائلته من غزة وقام بأداء قصيدته (الشوق إلى حيفا) في مهرجاننا الأخير. اليوم، يقرأها ماهرشالا علي لك".

وقال النجم الأميركي في المقطع: "إذا عملنا من أجل وقف إطلاق النار وحرية فلسطين، فإن أحد الأشياء العديدة التي يمكننا القيام بها هو مساعدة العائلات التي تحاول الوصول إلى الأمان اليوم. محمد القدوة شاعر شاب يحاول جمع تبرعات على موقع "غو فاند مي" لإخراج عائلته من غزة".

Mohammed al-Qudwa is a young poet trying to get his family out of Gaza.

He performed his poem, LONGING FOR HAIFA, at our last festival.

Today, Mahershala Ali, reads it for you – asking everyone to click the link in our bio and contribute to Mohamed's GoFundMe. #FreePalestine pic.twitter.com/qktOyvKphF

— Palestine Festival of Literature (@PalFest) January 10, 2024