تدور أغلب الأعمال الرمضانية المتوقعة في 2024 حول قصص عصرية، وأخرى تعود إلى حقب زمنية مختلفة. وأوشك تصوير بعض هذه الأعمال على الانتهاء، في حين بدأت التحضيرات لأخرى من أجل اللحاق بالموسم المقبل بدون أي عقبات أو تأجيل.

ويشهد موسم دراما رمضان 2024 مشاركة أكثر من عمل درامي يدور في حقبة زمنية سابقة، ومن هذه الأعمال مسلسل "الحشاشين"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب ، وشريف سلامة، وميرنا نور الدين، وسوزان نجم الدين، ونيقولا معوض.

وتدور أحداثه في القرن الـ11 الميلادي حول فرقة "الحشاشين" التي كانت تنفذ اغتيالات دموية لعدد من الشخصيات المهمة والمرموقة في تلك الفترة، وكانت مصدر قلق لملوك العالم آنذاك.

وصرح كريم عبد العزيز قبل أيام في لقاء له على "راديو إنريجي" أنه يجسد في المسلسل شخصية الحسن الصباح زعيم عصابة الحشاشين، معتبرا أن المسلسل من أضخم الإنتاجات المقدمة في الأعمال الفنية.

وكان طاقم مسلسل "الحشاشين" -الذي يتم تصويره في "كازاخستان" وبلدان أخرى مختلفة- قد بدأ التصوير العام الماضي، لكن تم تأجيله لمدة عام كامل.

شخصية أخرى تم استدعاؤها من الخيال الشعبي، وهي "الملك شهريار"، والتي يجسدها الفنان ياسر جلال، من خلال معالجة جديدة في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، الذي ألفه أنور عبد المغيث وأخرجه إسلام خيري، وهو المسلسل الذي كان قد اعتذر عنه ياسر جلال العام الماضي، واكتفى بالمشاركة في مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة.

أما الممثل تيم حسن، فيقدم في مسلسله الجديد لعام 2024 جزءا من التاريخ المعاصر لسوريا، يعكف على الانتهاء من كتابته المؤلف عمر أبو سعدة، ولم يتم الاستقرار على الاسم النهائي للعمل، بينما يتولى الإخراج سامر برقاوي، والذي يعمل على اختيار أماكن التصوير وباقي فريق العمل ليبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويكون جاهزا للعرض خلال رمضان.

ثنائيات فنية ناجحة

ويستثمر منتجو الدراما الرمضانية لعام 2024 الثنائيات التي نجحت في أعمال سابقة، مثل ريهام عبد الغفور وإياد نصار، اللذين نجحا من قبل في "وش وضهر"، ويعودان من خلال مسلسل "صلة رحم"، الذي أعلن مخرجه تامر نادي عن مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل.

أما الثنائي اللبنانية نادين نسيب نجيم والمخرج فيليب أسمر، فيعيدان التجربة بعد نجاحهما في مسلسل "2020"، وذلك من خلال مسلسل "2024"، والذي يشارك نادين بطولته السوري محمد الأحمد.

وفي تصريحات صحفية قال مؤلفه بلال شحادات إن العمل ليس جزءا ثانيا من "2020"، ولكن الشيء المشترك الوحيد هو شخصية النقيب سما، والتي سوف تظهر في العمل الجديد بشكل جديد تماما، حيث ستتعرض للعديد من المواقف من خلال عملها الأمني وتخوض مغامرة جديدة.

أجزاء جديدة

ويواصل عدد من الفنانين تقديم أجزاء جديدة من أعمالهم، إذ يقدم حمادة هلال جزءا رابعا من مسلسل "المداح"، الذي حقق له شعبية كبيرة في الدراما التلفزيونية، وينتظر هلال الانتهاء من كتابة العمل للاستقرار على موعد تصوير الجزء الجديد، ليكون المسلسل جاهزا للعرض في رمضان 2024.

وأعلن منتجو مسلسل "العربجي" عن تقديم جزء ثان منه، سيعرض في رمضان 2024، ويقوم ببطولته كل من باسم ياخور وسلوم حداد وديمة قندلفت.

وتدور أحداث المسلسل حول الظلم الذي يتعرض له بطل العمل "عبدو العربجي"، الذي يصارع الحياة لكنه يتمسك بقوة الإرادة، حيث يعمل على نقل البضائع لإعالة عائلته، ويواجه الظلم والمكائد.

غموض وتشويق ورومانسية

وتقدم المخرجة رشا شربتجي موضوعا اجتماعيا رومانسيا في مسلسلها الجديد "نظرة حب"، وهو من تأليف رافي وهبي ويجمع الثنائي باسل خياط وكارمن بصيبص.

أما مسلسل "بطن الحوت"، للمخرج أحمد فوزي صالح، فتدور أحداثه حول الطبقة المهمشة من المجتمع من خلال رجل بسيط يعمل في صناعة الفخار، لكنه يدخل في صراعات بسبب تعاونه مع "جماعات متطرفة".

و"بطن الحوت" من بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور، إلى جانب ضيوف الشرف غادة عادل وبسمة وأحمد وفيق، وتم تصوير مشاهده في محافظة دمياط بمصر.

وبعد غياب منذ أن قدم مسلسله الأخير "كوفيد 25″، يعود الممثل يوسف الشريف من خلال مسلسل "الراكون"، ليستكمل من خلاله سلسلة أعمال تدور في إطار من التشويق والغموض، لكن في إطار كوميدي، وهو ما أعلنه المخرج ماندو العدل في تصريحات صحفية، إذ أكد أن العمل -وهو من تأليف إنجي علاء- يمكن أن يصنف في الأساس كوميديا اجتماعية.

البحث عن سيناريو

وتبحث نيللي كريم عن سيناريو مناسب، وذلك بعد التعاقد الفعلي مع شركة إنتاج للظهور في رمضان 2924، وكانت نيللي قد تعاقدت مع المنتج اللبناني صادق الصباح في أول عمل رمضاني يجمع بينهما بعد انفصالها عن شركة "العدل غروب".

واحتفظت الشركة بالفنانة يسرا التي تنتظر الانتهاء من كتابة سيناريو للعمل القادم.