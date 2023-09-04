"السودان أرض الألوان".. بانوراما بصرية بمعرض الفنان التشكيلي نور الهادي الخضر

تحت عنوان "السودان أرض الألوان" افتتح -اليوم الاثنين- معرض الفنان التشكيلي السوداني نور الهادي الخضر بمبنى 18 قاعة 2 في مؤسسة كتارا بالدوحة، وذلك بحضور الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام المؤسسة العامة للحى الثقافي كتارا، وسفير جمهورية السودان في قطر أحمد عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية ونخبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي.

ويضم المعرض 47 لوحة ويستمر حتى السابع عشر من سبتمر/أيلول الحالي، وقال الفنان نور الهادي إن "اللوحات تجسد بألوانها الزاهية وتفاصيلها الدقيقة أروع جوانب الثقافة والتراث السوداني".

يتناول المعرض فكرة التلاحم بين فئات الشعب السوداني، ورغم ما يحدث من أزمات يظل الإيمان بأن القادم أفضل وأنه بكل فئاته نسيج واحد متكامل، فالألوان المستخدمة تميزت بإشعاعها وتنوعها؛ في رمزية للتنوع الكبير في تفاصيل السودان من شماله إلى جنوبه ومن الشرق إلى الغرب حيث التنوع في اللهجات والثقافات.

ويعبر نور الهادي عبر اللوحات التي يضمها المعرض، عن الشعور بالحنين إلى وطنه السودان بتنوعه الجغرافي والمجتمعي، وتتميز لوحاته بتعدد التفاصيل والأزياء الملونة وحرصه على حضور المرأة في لوحاته بشكل دائم وهو ما يخبر عنه في البيان بأنه مقصود كونه يؤمن بأن المرأة العظيمة تنتج شعوبا عظيمة.

والفنان نور الهادي الخضر المولود في جزيرة كرني عام 1959، بدأ الرسم في مرحلة مبكرة من حياته وتأثر بتكوينه وسط الطبيعة حيث عاش بجوار نهر النيل، وبدأ برسم العديد من البورتريهات ثم طور من موهبته بالدراسة في كلية الفنون، وهو أيضا عضو في الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، وشارك من قبل في عدد من المعارض المشتركة، إلى جانب مشاركته في مشروع جداريات كتارا.

وفي معرضه الجديد، يستعرض نور الهادي في لوحاته المشهد الاجتماعي والثقافي في السودان، من خلال بانوراما بصرية تحاكي البيئة المحلية، إلى جانب البعد الأسطوري الذي يظهر من خلال العلامات والرموز.