فن|قطر

"السودان أرض الألوان".. بانوراما بصرية بمعرض الفنان التشكيلي نور الهادي الخضر

H a p p p p y a. D. Khaled Bin Ibrahim Al-Salti, General Manager #Katara opens the exhibition "Sudan, the land of colors" For the artist Nour Al-Hadi In the presence of a number of Ambassadors of Happiness Continuing until September 17, 2023, in building 18 hall 2 #قطر #كتارا_ملتقى_الثقافات #كتارا_وجهة_ثقافية_سياحية السودان - سودان - كتارا المصدر: حساب فيسبوك الخاص بـ KataraQatar
معرض "السودان أرض الألوان" يستعرض المشهد الاجتماعي والثقافي في السودان (مؤسسة كتارا)
4/9/2023

تحت عنوان "السودان أرض الألوان" افتتح -اليوم الاثنين- معرض الفنان التشكيلي السوداني نور الهادي الخضر بمبنى 18 قاعة 2 في مؤسسة كتارا بالدوحة، وذلك بحضور الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام المؤسسة العامة للحى الثقافي كتارا، وسفير جمهورية السودان في قطر أحمد عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية ونخبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي.

ويضم المعرض 47 لوحة ويستمر حتى  السابع عشر من سبتمر/أيلول الحالي، وقال الفنان نور الهادي إن "اللوحات تجسد بألوانها الزاهية وتفاصيلها الدقيقة أروع جوانب الثقافة والتراث السوداني".

H a p p p p y a. D. Khaled Bin Ibrahim Al-Salti, General Manager #Katara opens the exhibition "Sudan, the land of colors" For the artist Nour Al-Hadi In the presence of a number of Ambassadors of Happiness Continuing until September 17, 2023, in building 18 hall 2 #قطر #كتارا_ملتقى_الثقافات #كتارا_وجهة_ثقافية_سياحية السودان - سودان - كتارا المصدر: حساب فيسبوك الخاص بـ KataraQatar
جانب من افتتاح المعرض بحضور عدد من الشخصيات العامة (مؤسسة كتارا)

يتناول المعرض فكرة التلاحم بين فئات الشعب السوداني، ورغم ما يحدث من أزمات يظل الإيمان بأن القادم أفضل وأنه بكل فئاته نسيج واحد متكامل، فالألوان المستخدمة تميزت بإشعاعها وتنوعها؛ في رمزية للتنوع الكبير في تفاصيل السودان من شماله إلى جنوبه ومن الشرق إلى الغرب حيث التنوع في اللهجات والثقافات.

ويعبر نور الهادي عبر اللوحات التي يضمها المعرض، عن الشعور بالحنين إلى وطنه السودان بتنوعه الجغرافي والمجتمعي، وتتميز لوحاته بتعدد التفاصيل والأزياء الملونة وحرصه على حضور المرأة في لوحاته بشكل دائم وهو ما يخبر عنه في البيان بأنه مقصود كونه يؤمن بأن المرأة العظيمة تنتج شعوبا عظيمة.

والفنان نور الهادي الخضر المولود في جزيرة كرني عام 1959، بدأ الرسم في مرحلة مبكرة من حياته وتأثر بتكوينه وسط الطبيعة حيث عاش بجوار نهر النيل، وبدأ برسم العديد من البورتريهات ثم طور من موهبته بالدراسة في كلية الفنون، وهو أيضا عضو في الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، وشارك من قبل في عدد من المعارض المشتركة، إلى جانب مشاركته في مشروع جداريات كتارا.

H a p p p p y a. D. Khaled Bin Ibrahim Al-Salti, General Manager #Katara opens the exhibition "Sudan, the land of colors" For the artist Nour Al-Hadi In the presence of a number of Ambassadors of Happiness Continuing until September 17, 2023, in building 18 hall 2 #قطر #كتارا_ملتقى_الثقافات #كتارا_وجهة_ثقافية_سياحية السودان - سودان المصدر: حساب فيسبوك الخاص بـ KataraQatar
معرض "السودان أرض الألوان" بانوراما بصرية تحاكي البيئة المحلية (مؤسسة كتارا)

وفي معرضه الجديد، يستعرض نور الهادي في لوحاته المشهد الاجتماعي والثقافي في السودان، من خلال بانوراما بصرية تحاكي البيئة المحلية، إلى جانب البعد الأسطوري الذي يظهر من خلال العلامات والرموز.

المصدر : الجزيرة