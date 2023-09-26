فيلم "وداعا جوليا" يمثل السودان في أوسكار 2024

وقع الاختيار على فيلم "وداعا جوليا" ليمثل السودان في جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي طويل غير ناطق بالعربية في النسخة الـ96 التي ستقام في 10 مارس/آذار المقبل.

وأعلنت اللجنة الوطنية لاختيار الفيلم السوداني المرشح لجائزة الأوسكار في بيان لها عن ترشيح فيلم "وداعا جوليا" للمنافسة في مسابقة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة- جوائز الأوسكار، وذلك بعد إتمام عملية التصويت واختياره بالإجماع.

وشكر مخرج الفيلم محمد كردفاني اللجنة على العمل وفتح باب الترشح في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.

مشاركات عالمية

وتأتي مشاركة فيلم "وداعا جوليا" في جوائز أوسكار 2024 بعد مشاركات عدة في فعاليات ومهرجانات على مستوى العالم، حيث حصد قبل أيام ثلاث جوائز دولية في مسابقة الفيلم الطويل ضمن فعاليات النسخة الـ21 لمهرجان "بييزاج دو سيناست" في فرنسا.

ويعد العمل أول فيلم سوداني طويل يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" السينمائي، وفاز بجائزة الحرية من المهرجان في نسخته لعام 2023.

وقد صرح وقتها مخرج الفيلم محمد كردفاني بأن وصول الفيلم إلى "كان" بمثابة مكافأة عظيمة لكل الطاقم والممثلين، في الوقت الذي يشعر فيه بالحزن حيث يسير على السجادة الحمراء فيما يفر الناس من الرصاص والقصف، حسب وصفه.

وينافس الفيلم حاليا على سبعة ترشيحات لجوائز ضمن جوائز "سبتيموس" الدولية التي بدأت فعالياتها في العاصمة الهولندية أمستردام أمس الاثنين، والترشيحات هي: أفضل فيلم أفريقي، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، وترشيحان أفضل ممثلة أفريقية "إيمان يوسف وسيران رياك"، وأفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى تصويرية.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركة الفيلم ضمن المسابقة الرسمية له في الدورة السادسة التي ستقام في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والفيلم -الذي تولى إنتاجه المخرج السوداني أمجد أبو العلاء- هو من تأليف وإخراج محمد كردفاني، وبطولة إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة وفير دويني، وتصوير بيير دي فيليرز، ومونتاج هبة عثمان، ويسلط الضوء على تأثير انفصال جنوب السودان على حياة الأفراد من خلال امرأتين هما منى وجوليا.