نقابة الكتاب الأميركية تتوصل إلى اتفاق قد ينهي "شلل" هوليود

توصلت نقابة الكتاب الأميركية وإستوديوهات هوليود الكبرى إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن ينهي إضرابا استمر أكثر من 4 أشهر، وأدى إلى اضطراب صناعة الأفلام والحلقات التلفزيونية وخسارة آلاف الوظائف.

ولن يدخل الاتفاق الذي يمتد 3 سنوات حيّز التنفيذ إلا بعد موافقة إدارة نقابة الكتاب الأميركية وأعضاء النقابة.

نقابة الكتاب التي تمثل أكثر من 11 ألفا و500 كاتب سينمائي وتلفزيوني، وصفت الصفقة بأنها "استثنائية وذات مغزى وتحمي مصالح الكتاب".

وكانت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية، ذكرت أن محامي الطرفين دخلوا في مساومات بشأن تفاصيل الاتفاق المحتمل خلال اجتماع بدأ صباح السبت، قبل الوصول إلى اتفاق في اجتماع عقد أمس الأحد.

يشار إلى أن يوم الأحد كان هو اليوم الخامس على التوالي من المحادثات، التي بدأت يوم الأربعاء بمشاركة رؤساء 4 إستوديوهات كبرى بشكل مباشر.

وفي حال مصادقة أعضاء النقابة على الاتفاق، فمن غير المتوقع استئناف الإنتاج على الفور، إذ لا يزال يتعين على قادة شركات الترفيه التفاوض أيضا مع الاتحاد الأميركي لفناني الراديو والتلفزيون -يعرف بالاسم المختصر "ساغ أفترا"- الذي يضم 160 ألف عضو، لتسريع تلك المحادثات المتوقفة في محاولة لإعادة الحياة إلى الصناعة.

يشار إلى أن الإضراب بدأ في أوائل مايو/أيار، واكتسب زخما عندما انضم الممثلون بقيادة "ساغ أفترا" إلى الكتاب في الإضراب في منتصف يوليو/تموز، مما أدى إلى شلل في إنتاج الأفلام والنصوص التلفزيونية وإعاقة الإستوديوهات عن ترويج الأفلام.