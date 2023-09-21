فيلم "باي باي طبريا" يمثل فلسطين في أوسكار 2024

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية ترشيح فيلم "باي باي طبريا" للمخرجة لينا سويلم، لتمثيل فلسطين رسميا عن فئة الفيلم الدولي الطويل (الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية) لجوائز "الأوسكار" في دورتها الـ96 لعام 2024، في حفل سيقام في 10 مارس/آذار 2024.

جاء ذلك إثر جلسة التقييم والتداول التي نظمتها الوزارة، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم الترشيح لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، بناء على ترشيحات لجنة مهنية مستقلة من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني.

وقع الاختيار على فيلم "باي باي طبريا" الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي خلال سبتمبر/أيلول الجاري، تبعه العرض الثاني في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

ويتناول الفيلم في إطار وثائقي رحلة بحث تقوم بها المخرجة في جذورها، مسلطة الضوء على ماهية العائلة والوطن من خلال قصة إنسانية عالمية تدور حول الفقدان والحنين.

ومن الجدير بالذكر أن فيلم "باي باي طبريا" يعد الفيلم الطويل الثاني للمخرجة لينا سويلم بعد فيلمها الأول "جزائرهم" 2020، الذي حصل على جوائز في مهرجانات سينمائية إقليمية وعالمية.

وبهذا الاختيار تكون دولة فلسطين قد تقدمت بـ16 فيلما لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي منذ عام 2003 وحتى اليوم.

أفلام عربية تنافس في أوسكار 2024

وقبل أيام، وقع الاختيار على فيلم "فوي! فوي! فوي!" ليمثل مصر في النسخة الـ96 من جوائز الأوسكار، وذلك في مسابقة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، كما رشح المركز السينمائي المغربي فيلم "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير وهو إنتاج مشترك مع قناة الجزيرة الوثائقية.

وكانت دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة العراقية قد وقع اختيارها على فيلم "جنائن معلقة"، لتمثيل العراق في الأوسكار.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، رشح المركز الوطني للسينما والصورة في تونس فيلم "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية لتمثيل تونس على نفس الجائزة، وجاء في حيثيات اختيار الفيلم كونه يتوافق مع جميع المعايير المناسبة لقواعد الترشح التي نشرتها أكاديمية الأوسكار، وبذلك تنافس كوثر بن هنية على الجائزة التي رشحت لها من قبل بفيلمها "الرجل الذي باع ظهره".