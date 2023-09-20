مقبرة فنية أم بحثا عن الأضواء.. لماذا يتجه الممثلون إلى "تيك توك"؟

انهيار وبكاء وسيل من العبارات النابية على الهواء مباشرة، هي الأسباب وراء تصدّر اسم الممثل المصري فادي خفاجة خلال الساعات القليلة الماضية منصات التواصل الاجتماعي.

بدأت القصة بظهور خفاجة في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" حيث خاطب جمهوره مُصرحا بأن ضيق الحال وعدم حصوله على فرص فنية لفترات طويلة، هو ما اضطره لخوض تجربة الجولات على "تيك توك" بهدف الحصول على ربح مادي.

فما كان من رواد المنصة سوى الهجوم عليه والتقليل من شأنه، الأمر الذي أدى بدوره إلى انفعاله وتلفّظه بكلمات خادشة للحياء. قبل أن يعاود الظهور في بث مباشر جديد للاعتذار، وقال إن حاجته للمال وحبه لمهنته وإيمانه بموهبته هو ما جعله حانقا على ما يجري خاصة أنه دعم موهبته بالدراسة الأكاديمية وله أعمال عديدة تشهد على نجاحاته.

نداء للمخرجين والمنتجين

لم تكن المرة الأولى التي يخرج فيها خفاجة على منصات التواصل ويشكو شظف العيش وانقطاع الفرص، إذ فعلها قبل 3 سنوات عبر حسابه على "فيسبوك" حيث وجّه الحديث للمخرجين والمنتجين الذين أداروا ظهورهم للعديد من الموهوبين، قائلا "نداء للمخرجين والمنتجين المصريين، كيف لا تتاح لي فرصة العمل بمسلسل واثنين وثلاثة بعد مسيرتي الفنية الطويلة؟!".

جدير بالذكر أن آخر أعمال خفاجة الفنية كان مسرحية "شفيقة المصرية" التي عُرضت هذا العام على خشبة مسرح البالون وشاركه البطولة كل من دعاء سلام وعلا رامي ومجدي فكري وآخرين، أما آخر ظهور له على الشاشة فكان خلال مسلسل "60 يوم" وحكاية "حلوة اللقطة" بالجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" في 2021.

جيل يستغيث

تبعت كل ما سبق حالة من التعاطف مع خفاجة وكل من هم على شاكلته، خاصة أن الساحة الفنية حاليا تبدو أنها محصورة في مجموعة من الأسماء التي تظهر بكافة الأعمال.

وخرج بعض الممثلين لمؤازرة خفاجة، من بينهم الممثلة عبير صلاح الدين التي شاركته العمل بمسلسل "يوميات ونيس" وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، "أوجه خطابي لمن يهاجمون النجوم دون تفكير، الكثير من الممثلين صاروا ملازمين منازلهم بلا عمل وهو أمر مرهق نفسيا، لذا برجاء التعامل معهم دون قسوة".

أما الممثلة راندا البحيري فأعلنت معاناتها من مثل ما جرى مع خفاجة، وقالت "ممثلون مع إيقاف التنفيذ ولا يحق لنا الشكوى، بسبب ابتعادي عن التمثيل قررت خوض بعض المشاريع الأخرى، وبالطبع أتعرّض للنصب والخسارة فكل ما أعرفه هو الفن ولم يخطر على بالي يوما أن تنحسر عني الأضواء".

ومن جهته، علّق المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن التمثيلية على موقف خفاجة قائلا "ليس دورنا أن نمنحه عملا، لكننا سنبحث بأمر احتياجاته ونحاول تلبيتها".

مقبرة أم محاولة إنعاش؟

على غرار ما فعله خفاجة، اتجه نجوم آخرون إلى عالم "تيك توك" في محاولة أخيرة منهم سواء للانتشار وإعادة لفت أنظار المنتجين أو البحث عن الكسب المادي بعد أن غادرتهم الأضواء وكاد الجمهور أن ينساهم.

من بين هؤلاء الممثلة مروة عبد المنعم وراندا البحيري والأردنية ميس حمدان، إذ حرصن على تقديم الكثير من الفيديوهات الطريفة أو الاستعراضية المتداولة على المنصة.

الفنانة مها أحمد، بعد شكواها من عدم الاستعانة بها في الأعمال الدرامية منذ فقدان وزنها الزائد قبل سنوات، بدأت طرح فيديوهات للحديث عن فقدان الوزن مبررة ذلك بأنها تُحفز النساء على أن يكن بأفضل صحة وهيئة، ومن ثمّ تطور الأمر وشاركت بجولات البث المباشر أكثر من مرة بالرغم من أنها سبق وانهارت باكية خلال إحداها بعد أن أساء البعض إلى ابنها ذي الاحتياجات الخاصة.

التيك توك يغزو سوريا أيضا

حرب وأزمة اقتصادية وجائحة عالمية، أسباب كثيرة كانت وراء معاناة بعض نجوم الفن في سوريا، على رأسهم الفنان هاني شاهين الذي بدأ مسيرته منذ 1966 ومن أشهر أعماله مسلسل "باب الحارة".

وأمام صعوبات الحياة، قرر شاهين استغلال "تيك توك" للإفصاح عن أزمته مع البطالة والفقر حتى أنه لم يعد يملك إلا أن يعيش على الزعتر والزيت، وهو ما وجده شديد القسوة خاصة لشخص بمثل سنه وليس فقط مكانته.

من بين نجوم سوريا الآخرين الذين انضموا إلى رَكب الجولات والتحديات ومشاركة الجمهور جوانب من حياتهم الشخصية لمزيد من الاستقطاب: المغني سامو زين، والممثل يزن السيد، والممثل وائل شرف، وكذلك الممثلة ميرنا شلفون، والممثلة جيهان عبد العظيم التي كان آخر عمل شاركت به في 2016.