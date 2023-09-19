أنهت حياتها برصاصة في الرأس.. انتحار الممثلة التركية ميرفي كيالب

أعلنت السلطات التركية -صباح اليوم الثلاثاء- انتحار الممثلة ميرفي كيالب، بعد أن أطلقت الرصاص على رأسها مساء أمس.

وجاء في حيثيات الواقعة أن كيالب، التي تقطن في شارع غازي بمنطقة دالامان بولاية موغلا جنوب غرب البلاد، سمعوا صوت إطلاق النار، ومن ثم استدعوا خدمات الطوارئ وفرق الشرطة والإسعاف، الذين حضروا إلى محل سكن الممثلة ليعثروا عليها جثة هامدة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة معهد الطب الشرعي (في الولاية) التي أكدت أن الممثلة انتحرت.

وتبين أن الممثلة استغلت ذهاب والدها رضا كيالب إلى السوق من أجل أن تنهي حياتها بشكل مفاجئ وباستخدام مسدس مرخص لوالدها، ولم يتبين بعد السبب وراء هذه الخطوة ولكنها كانت قد ألمحت في السابق إلى أنها عانت من ضغوط نفسية.

شهرة ومسيرة فنية

كيالب، التي انتهت حياتها عن عمر ناهز 36، واحدة من نجمات الدراما التركية.

حصلت على البكالوريوس في التمثيل من جامعة سليمان ديميريل بإسبرطة، وعملت بعد تخرجها في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة 1.5 عام وبعدها قررت أن تنتقل إلى المسرح البديل والذي بدأت منه انطلاقتها الفنية.

وشاركت بالعديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات منها "سكاريا فرات، اليوم الصغير، الأحلام والآمال، إيليف، مسألة شرف، المحارب".

كما حظيت بشهرة في الوطن العربي بعد مشاركتها في عدد من المسلسلات منها "الطريد، المحارب".

ولكن يعد مسلسل "مسألة شرف" أول عمل عرفت به كيالب بالوطن العربي بعد أن حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في العمل كرم بورسين، شكري أوزيلديز، بورجو بيريجيك، ياسمين كاي ألين.

وحظى هذا المسلسل بشهرة واسعة لقصته التي تدور في إطار درامي بوليسي تشويقي عن عائلة بسيطة مكونة من 4 أفراد، وبعد وفاة الجد قرروا الذهاب إلى مدينة إسطنبول لتحقيق أحلامهم وآمالهم فى حياة جديدة هادئة، لكن الحال تغير بسرقة محل المجوهرات الخاص بهم من خلال إحدى العصابات، مما يتسبب في انتحار الأب وتشتت الأسرة فيقرر الأبناء الانتقام.