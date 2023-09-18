وفاة الممثل المصري أشرف مصيلحي بعد صراع مع السرطان

توفي الممثل المصري أشرف مصيلحي عن عمر ناهز 49 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكشفت زوجته المخرجة منال الصيفي عن إصابته بمرض السرطان في يوليو/تموز الماضي، لتعلن بعدها في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني أن زوجها كان حتى شهر رمضان الماضي بحالة صحية جيدة، لكن حالته تدهورت بشكل مفاجئ وهو ما توقعه الأطباء، بعد أن أجرى جراحة استئصال ورم خبيث من المخ.

معاناة مع المرض

وشارك الفنان الراحل أشرف مصيلحي عام 2021 في مسلسل "الطاووس" مع الفنان جمال سليمان، وابتعد بعدها عن المجال الفني ولم يشارك في أي أعمال جديدة، حيث بدأت معاناته مع مرض سرطان المخ قبل عام ونصف العام، من دون أن تعلن أسرته عن مرضه.

وبعد جراحة استئصال للورم، واستقرار حالته، نُقل مجددا إلى العناية المركزة حيث تعرض لانتكاسة وأصيب بأزمات صحية متتالية؛ مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية وتدهورها حتى رحل عن عالمنا اليوم.

شخصيات متنوعة

وبدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية مطلع الألفية الثانية، من خلال تقديم أدوار متنوعة؛ فشارك في أفلام "الأبواب المغلقة" و"راندفو" و"جواز بقرار جمهوري" و"أسرار البنات" و"سحر العيون" و"أول مرة تحب يا قلبي" و"خالتي فرنسا" و"تيتو" و"الحياة منتهى اللذة" و"السفاح"، ومسلسلات "رجل في زمن العولمة" و"عشتار" و"فريسكا".

ومن الشخصيات التي حققت له شهرة واسعة أدواره في "تاجر السعادة" و"قضية رأي عام" و"الرحايا حجر القلوب" و"الباطنية"، قبل أن يحصل على فرصة البطولة المطلقة مرة واحدة من خلال فيلم "متعب وشادية"، لكن الفيلم لم يحقق نجاحا، فعاد بعدها للمشاركة في أدوار مختلفة، إلى جانب مشاركته في العمل العربي "التغريبة الفلسطينية" مع المخرج الراحل حاتم علي بشخصية رجل يدعى عبد العظيم.

وإلى جانب التمثيل، تدرج أشرف مصيلحي في العديد من المناصب الإدارية، حتى أصبح مديرا لدور العرض السينمائي لشركة أفلام مصر العالمية للمخرج الراحل يوسف شاهين.

حياة هادئة

وكان مصيلحي متزوجا من المخرجة منال الصيفي، وهي ابنة المخرج حسن الصيفي والفنانة زهرة العلا، وله 4 أبناء، وشارك نجله الأكبر بإحدى شخصيات مسلسل "كلبش" الجزء الثالث.