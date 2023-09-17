المشاهير يواصلون حملة تبرعاتهم لمنكوبي زلزال المغرب

يواصل المشاهير على مستوى العالم دعم ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية الأسبوع الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص، حسب التقديرات الرسمية.

وأعلنت المغنية الأميركية مادونا تبرعها لجمعية الإغاثة "هيومان أبّيل" لدعم المتضررين من الزلزال، ودعت الجمهور إلى المشاركة بتقديم المساعدات، وذلك عبر منشور لها على حسابها على منصة "إكس"، الذي قالت فيه "أتبرع اليوم لجمعية هيومان أبّيل للإسهام في جهود الإغاثة العاجلة للمتضررين بالمغرب، وأدعوكم إلى التبرع مثلي على قدر استطاعتكم".

Morocco holds a special place in my heart, and the country has now experienced its most devastating earthquake in over 60 years. Today, I am donating to @HumanAppeal to support immediate, on-the-ground relief efforts in Morocco. If you can, please join me in donating at… pic.twitter.com/rGFu8qv3Aj — Madonna (@Madonna) September 15, 2023

وقبل يومين، شارك الممثل الأميركي ويل سميث في فيديو أطلقه الفنان المغربي عادل العربي -عبر حسابه على إنستغرام- حيث ظهر فيه إلى جانب سميث بالمشاركة مع المغربي بلال الفلاح. وأطلق سميث خلال الفيديو حملة ناشد فيها جمع تبرعات لدعم ضحايا الزلزال، وقال إنه علم بالكارثة من عادل وبلال حيث تعيش عائلتيهما في المغرب، وأدرك الوضع المزري الذي يعيش فيه السكان المتضررون من الزلزال.

ومن جهتهما، أشار كل من عادل العربي وبلال الفلاح إلى أن منكوبي الزلزال بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء والسكن، وأوصيا بتقديم التبرعات للصندوق الخاص لضحايا الزلزال.

مبادرة الفنان المغربي

وقد أطلق عدد من الفنانين مبادرة بعنوان "الفنان المغربي" لجمع تبرعات لصالح المتضررين من الزلزال، وضمت المبادرة عددا من الفنانين المغاربة، منهم عصام وشمة، وصفاء حيبركو، وموس ماهر، ومحمد عاطف، بالتضامن مع النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان في المغرب.

وفي السياق، قال الأمين العام للنقابة الفنان محمد ترابي -في تصريحات لصحف مغربية محلية- إن "النقابة نظمت المبادرة بمشاركة عدد من الفنانين والإعلاميين إلى جانب فعاليات المجتمع المدني وعدد أيضا من المواطنين المغاربة من أجل التضامن مع الضحايا والمتضررين في الزلزال".

وأوضح ترابي أن المبادرة لاقت تجاوبا كبيرا ومؤازرة من المغاربة الذين وفروا أغطية وملابس ومواد غذائية أولية لإرسالها للمناطق الجبلية المتضررة.

تبرعات فردية

من ناحيتها، أعلنت الفنانة المغربية أسما لمنور -عبر حسابها الشخصي على إنستغرام- أنها أسهمت في صندوق تدبير آثار الزلزال لمساعدة الضحايا.

كما أعلن عدد من الفنانين المغاربة تبرعهم، ومن بينهم الممثلة ابتسام العروسي التي قالت إن واجبها يحتم عليها المشاركة في إعادة بناء منازل المتضررين وتوفير احتياجات لهم، كما تبرع الفنان حاتم عمور بمبلغ مالي في الحساب البنكي الذي خصص لصندوق تدبير الآثار المترتبة على الزلزال والذي تبرعت من خلاله أيضا الفنانة المغربية نجاة عتابو، والممثلة دينا المباركي.

وعلى صعيد آخر، انضم الفنان المصري تامر حسني، قبل أيام، إلى حملة أطلقتها جمعية الهلال الأحمر المصري، إذ ناشد المصريين بالتبرع لصالح المنكوبين في المغرب وليبيا.