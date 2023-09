المشاهير يواصلون حملة تبرعاتهم لمنكوبي زلزال المغرب

يواصل المشاهير على مستوى العالم دعم ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية الأسبوع الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص، حسب التقديرات الرسمية.

وأعلنت المغنية الأميركية مادونا تبرعها لجمعية الإغاثة "هيومان أبّيل" لدعم المتضررين من الزلزال، ودعت الجمهور إلى المشاركة بتقديم المساعدات، وذلك عبر منشور لها على حسابها على منصة "إكس"، الذي قالت فيه "أتبرع اليوم لجمعية هيومان أبّيل للإسهام في جهود الإغاثة العاجلة للمتضررين بالمغرب، وأدعوكم إلى التبرع مثلي على قدر استطاعتكم".

Morocco holds a special place in my heart, and the country has now experienced its most devastating earthquake in over 60 years. Today, I am donating to @HumanAppeal to support immediate, on-the-ground relief efforts in Morocco. If you can, please join me in donating at… pic.twitter.com/rGFu8qv3Aj

— Madonna (@Madonna) September 15, 2023