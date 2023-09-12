للمرة الثانية.. شاروخان يحطم الأرقام القياسية في 2023 بفيلم "جاوان"

نجح النجم الهندي شاروخان -للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2023- في تحطيم الأرقام القياسية عبر فيلمه الجديد "جاوان" (Jawan)، الذي بدأ عرضه قبل 5 أيام فقط، واستطاع تحقيق نحو 10 ملايين دولار في أول يوم بدور العرض الهندية، و16 مليون دولار على مستوى العالم.

وأهلت تلك الأرقام الفيلم للحصول على عدة ألقاب من بينها: أعلى إيراد بأول ليلة عرض في تاريخ بوليود، وأول فيلم هندي يتصدّر شباك التذاكر في أستراليا بيوم الافتتاح.

ومع حلول اليوم الخامس، وصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 65 مليون دولار بالرغم من أن ميزانيته لم تتجاوز 36 مليونا، وهو ما دفع مسؤولي الشركة الهندية المنتجة للعمل "ريد تشيليز إنترتينمنت (Red Chillies Entertainment) للاحتفال عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الكثير من الأرقام القياسية في عام واحد

أسهم في النجاح المدوي والسريع لفيلم "جاوان"، الإيرادات الضخمة التي حققها عمل شاروخان الآخر وهو فيلم المغامرة والأكشن "باثان" (Pathaan) الذي بدأ عرضه أواخر يناير/كانون الثاني الماضي وجاء بعد غياب شاروخان عن أدوار البطولة لمدة قاربت 5 أعوام.

حطّم العمل وقتها الأرقام القياسية المحلية، إذ حصد ما يقارب 13 مليون دولار في أول أيام عرضه، مما يجعل شاروخان أول ممثل على الإطلاق في بوليود يحمل لقب صاحب أعلى افتتاحيتين بفيلميه "باثان" و"جاوان".

وبلغ إجمالي إيرادات "باثان" بالنهاية 130 مليون دولار بميزانية لم تتجاوز 28 مليونا، وعرض العمل في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، قبل أن يحتل المرتبة الأولى ضمن الأفلام الأكثر ربحا لعام 2023 في الهند.

أكثر من 10 آلاف شاشة عرض

وبعد نجاح فيلم "باثان"، تشجّعت شركات التوزيع لعرض فيلم "جاوان" في أكثر من 10 آلاف شاشة عرض داخل الهند وخارجها، وهو أعلى عدد شاشات حصل عليه فيلم هندي واحد.

وأمام كل الدعاية والضجة التي سبقت العمل، بالتزامن مع طرح الإعلان الترويجي للفيلم والذي حظى بـ37 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة، وإتاحة العرض عبر شاشات "آيماكس" (IMAX) و"فور دي إكس" (4DX) عالية الدقة، تم بيع أكثر من 750 ألف تذكرة مُسبقة الدفع عبر الإنترنت.

فيلم "جاوان" تأليف وإخراج أتلي كومار، أما البطولة شارك بها نينتارا، فيجاي سيثوباثي، سانيا مالهوترا، برياماني، جيريجا أوك، سانجيتا بهاتاشاريا، ريدهي دوجرا، وسونيل غروفر، في ظل ظهور خاص لكل من ديبيكا بادكون، وسنجاي دوت.

ينتمي العمل لفئة الحركة والإثارة، ويتمحور حول رجل يعمل لدى إحدى الجهات الأمنية، تتطلب منه وظيفته محاولة تصحيح الأخطاء التي يواجهها المجتمع. وخلال إحدى المهمات تضطره الظروف للتصدّي إلى رجل خارج عن القانون يعتنق العنف والقسوة سبيلا لتحقيق أهدافه، وهو ما تنتج عنه مشكلات مختلفة تحتدم وتزداد تعقيدا بتوالي الأحداث.

آراء النقاد

بالإضافة إلى النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الفيلم، استطاع العمل أن يفوز كذلك باستحسان النقاد الذين أشادوا بالحبكة الجريئة التي تُشير بأصابع الاتهام إلى بعض الجهات بالحكومة الهندية مع التنبيه إلى أهمية ما قد تحدثه الانتخابات من فارق في تاريخ الشعوب.

أما فنيا، فقد أعرب النقاد عن إعجابهم بالتمثيل وتسلسل مشاهد الحركة والمطاردات، وحُسن توظيف الأغاني والموسيقى خلال الأحداث، مؤكدين أن "جاوان" هو الأفضل فنيا ودراميا مُقارنة بالأفلام الأخيرة في مسيرة شاروخان.