رحيل الفنانة المصرية كريمان.. ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل لتعيش حياة أسرية هادئة

أعلن شيرين مهدي وفاة والدته الفنانة كريمان، اليوم الثلاثاء، وكتب على حسابه عبر فيسبوك، "توفيت إلى رحمة الله أمي الحاجة كريمان محمد سليم الأسطة".

الفنانة كريمان التي ولدت في 1936، قدمت خلال مسيرة فنية امتدت 14 عاما حوالي 32 عملا سينمائيا، إلى جانب مشاركتها في عدد من المسرحيات، وقد اشتهرت بأداء شخصية الفتاة المدللة في كثير من الأعمال.

اقتحمت كريمان مجال الفن منذ طفولتها، وشاركت في برنامج الأطفال "مع بابا شارو"، قبل أن تنتقل إلى السينما بعد أن اكتشفتها المنتجة آسيا، وقدمتها كبطلة أمام كمال الشناوي في فيلم "الحموات الفاتنات" عام 1953 مع المخرج حلمي رفلة.

وعلى الرغم من صغر سنها في ذلك الوقت؛ أدّت كريمان شخصية زوجة وأم باحترافية، وظلت تتصدر البطولة في بدايتها، فقدمت فيلم "أمريكاني من طنطا" مع المخرج أحمد كامل مرسي أمام شكري سرحان، ولعبت البطولة النسائية في فيلم "موعد مع إبليس" مع المخرج كامل التلمساني، وبمشاركة زكي رستم ومحمود المليجي ومنير مراد، و"عرايس في المزاد" و"خالي شغل"، لكنها تراجعت عن البطولة وبدأت في تقديم شخصيات رئيسة في أفلام مهمة وقتها.

في 1956، شاركت في بطولة "بنات اليوم" مع عبد الحليم حافظ، وبعدها بعام شاركت -أيضا- بدور رئيس مع شادية في "لواحظ"، ولكن من الشخصيات التي تركت لها بصمة مع الجمهور هو دورها في فيلم "علموني الحب" أمام سعد عبد الوهاب، ودورها في "مراتي مدير عام" مع شادية، و"سكر هانم" مع كمال الشناوي، و"الفانوس السحري" مع إسماعيل ياسين، و"تمر حنة" مع نعيمة عاكف.

بطلة مسرحية

كما وقفت على خشبة المسرح فكانت بطلة لفرقة إسماعيل ياسين لمدة 3 سنوات، وشاركت في عدد من المسرحيات ومنها "حركة واحدة أضيعك"، و"عريس في علبة"، و"عمتي فتافيت السكر"، و"كناس في جاردن سيتي".

وعلى الرغم من قرارها اعتزال الفن في 1967 بعد تقديمها لدور في فيلم "نورا" أمام كمال الشناوي ونيللي، فإن الشخصيات التي مثّلتها ظلت عالقة مع الجمهور، وقد فضلت الاعتزال والتركيز على حياتها الشخصية والأسرية بعد زواجها، وقد ارتدت الحجاب وانزوت بعيدا عن عالم الفن والإعلام .

وفي حوار لها نشرته إحدى الصحف المحلية في 2020 قالت كريمان، إنها قررت الاعتزال لرعاية ابنها، ولتعيش حياة أسرية هادئة مع حفدتها الأربعة، وكشفت في الحوار أنها امتلكت موهبة الغناء إلى جانب التمثيل، وقدمت أغنيات في الإذاعة المصرية وبعض الأفلام، ووضع لها الألحان على إسماعيل وكمال الطويل ومحمود الشريف، وأشارت إلى أنها فضلت الزواج من خارج الوسط الفني، ثم قررت الاعتزال.

ورحلت كريمان عن عالمنا عن عمر ناهز 87 عاما، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.