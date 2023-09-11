فنانون ومشاهير ينعون ضحايا إعصار "دانيال" في ليبيا

تفاعل عدد من المشاهير والفنانين مع إعصار دانيال الذي ضرب مناطق في ليبيا، وتسبب في فيضانات بعدة مدن وقرى (شرقي البلاد) خلفت أكثر من 150 قتيلا في مدينة درنة وحدها، وأدت لتدمير المنازل والطرق، مما دفع الحكومة الليبية لإعلان حالة الطوارئ.

ونشر السيناريست الليبي أنيس بوجواري -عبر صفحته الرسمية على فيسبوك- مجموعة من الصور للدمار الذي خلفته الفيضانات بعدد من المدن شرقي ليبيا التي أُعلنت رسميا "مدنا منكوبة".

وكتب المطرب الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "اللهم احفظهم بحفظك، وكن لهم عونا ونصيرا يا رب، كل الدعم لأهلنا في ليبيا والمغرب".

اللهم الطف بأهلنا في #ليبيا و #المغرب واحفظهم بحفظك وكن لهم عونًا ونصيرًا يا ربّ العالمين 🤲🏼🇱🇾 🇲🇦

كل الدعم لاهلنا في ليبيا والمغرب #إعصار_دانيال #زالزال_المغرب — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) September 11, 2023

وقدمت المطربة الكويتية نوال العزاء لأسر ضحايا الفيضانات، وغردت عبر حسابها على موقع إكس "خالص التعازي للشعب الليبي الشقيق، ونسأل الله السلامة للمصابين، حفظ الله الأوطان العربية".

خالص التعازي للشعب الليبي الشقيق ونسأل الله السلامة للمصابين، حفظ الله الأوطان العربية. #إعصار_دانيال — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) September 11, 2023

ووصفت الفنانة أصالة الشعب الليبي بالعظيم الذي تحمّل فوق طاقته، ودعت الله لهم بالحفظ.

الله يحفظ ليبيا الحبيبه من كلّ مكروه ويعافي هالشعب العظيم اللي تحمّل فوق طاقته #ليبيا — Assala (@AssalaOfficial) September 11, 2023

وانضم عدد من المشاهير في لبنان لقائمة المتضامنين مع الشعب الليبي عقب الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد، فمن خلال وسم "أنقذوا الشرق الليبي"، و"أغيثوا ليبيا"، كتبت الفنانة كارول سماحة "الله يكون مع أهلنا في ليبيا في هذا الوقت الصعب ويحفظهم من كل مكروه".

الله يكون مع أهلنا بـ ليبيا بهالوقت الصعب ويخفف من خوفن ويحفظن من كل مكروه🙏🏻#انقذوا_الشرق_الليبي#اغيثوا_ليبيا — Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) September 11, 2023

وكتبت نانسي عجرم "يا رب ترحم وتلطف بأهلنا في ليبيا"، في حين أعلنت المغنية اللبنانية إليسا تضامنها مع الشعب الليبي، ودعت بالشفاء للمصابين.

يا رب ترحم وتلطف بأهلنا بليبيا 🙏

شو صعب اللي عم يصير 💔 #ليبيا #إعصار_دانيال — Nancy Ajram (@NancyAjram) September 11, 2023

كل التضامن والمحبة لشعب ليبيا بعد الكارثة الطبيعية اللي صارت. بتمنى الشفاء للمصابين وبصلي لراحة نفس الضحايا والله يصبر عائلاتهم — Elissa (@elissakh) September 11, 2023

وتضامنت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن مع ضحايا الإعصار، وكتبت "الطف يا رب بأهلنا في ليبيا من الإعصار المدمر".

ألطف يا رب بأهلنا في #ليبيا من الاعصار المدمّر🙏رحمتك يا رب — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 11, 2023

ودعت المطربة نوال الزغبي أن يحمي الله الشعب الليبي.

يا رب تردّ وتحمي #ليبيا وأهلها🙏 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 11, 2023

وكتبت ديانا حداد عبر حسابها على مواقع التواصل "اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم يا الله أن تلطف بحال أهلنا في ليبيا، حسبي الله ونعم الوكيل… قلوبنا معكم ومع المغرب".

اللهم إننا نسألك بإسمك الأعظم يالله أن تلطف بحال اخواننا وأهلنا في ليبيا

حسبي الله ونعم الوكيل … قلوبنا معكم ومع المغرب #اعصار_ليبيا #زلزال_المغرب #المغرب #ليبيا #انقذوا_الشرق_الليبي #اغيثوا_ليبيا pic.twitter.com/O3TKawksVx — Diana Haddad (@DianaHaddad) September 11, 2023

وكتبت المغنية العراقية رحمة رياض، عبر حسابها على موقع إكس، "اللهم الطف بأهلنا في ليبيا، احفظهم بحفظك، وكن لهم عونا ونصيرا يا ربّ العالمين".