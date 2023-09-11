فن

فنانون ومشاهير ينعون ضحايا إعصار "دانيال" في ليبيا

من اليمين: حسين الجسمي أصالة نصري نوال الكويتية المصدر: حساباتهم على تويتر
إيمان محمد
11/9/2023

تفاعل عدد من المشاهير والفنانين مع إعصار دانيال الذي ضرب مناطق في ليبيا، وتسبب في فيضانات بعدة مدن وقرى (شرقي البلاد) خلفت أكثر من 150 قتيلا في مدينة درنة وحدها، وأدت لتدمير المنازل والطرق، مما دفع الحكومة الليبية لإعلان حالة الطوارئ.

ونشر السيناريست الليبي أنيس بوجواري -عبر صفحته الرسمية على فيسبوك- مجموعة من الصور للدمار الذي خلفته الفيضانات بعدد من المدن شرقي ليبيا التي أُعلنت رسميا "مدنا منكوبة".

 

وكتب المطرب الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "اللهم احفظهم بحفظك، وكن لهم عونا ونصيرا يا رب، كل الدعم لأهلنا في ليبيا والمغرب".

وقدمت المطربة الكويتية نوال العزاء لأسر ضحايا الفيضانات، وغردت عبر حسابها على موقع إكس "خالص التعازي للشعب الليبي الشقيق، ونسأل الله السلامة للمصابين، حفظ الله الأوطان العربية".

 

ووصفت الفنانة أصالة الشعب الليبي بالعظيم الذي تحمّل فوق طاقته، ودعت الله لهم بالحفظ.

 

وانضم عدد من المشاهير في لبنان لقائمة المتضامنين مع الشعب الليبي عقب الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد، فمن خلال وسم "أنقذوا الشرق الليبي"، و"أغيثوا ليبيا"، كتبت الفنانة كارول سماحة "الله يكون مع أهلنا في ليبيا في هذا الوقت الصعب ويحفظهم من كل مكروه".

 

وكتبت نانسي عجرم "يا رب ترحم وتلطف بأهلنا في ليبيا"، في حين أعلنت المغنية اللبنانية إليسا تضامنها مع الشعب الليبي، ودعت بالشفاء للمصابين.

 

وتضامنت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن مع ضحايا الإعصار، وكتبت "الطف يا رب بأهلنا في ليبيا من الإعصار المدمر".

ودعت المطربة نوال الزغبي أن يحمي الله الشعب الليبي.

 

وكتبت ديانا حداد عبر حسابها على مواقع التواصل "اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم يا الله أن تلطف بحال أهلنا في ليبيا، حسبي الله ونعم الوكيل… قلوبنا معكم ومع المغرب".

وكتبت المغنية العراقية رحمة رياض، عبر حسابها على موقع إكس، "اللهم الطف بأهلنا في ليبيا، احفظهم بحفظك، وكن لهم عونا ونصيرا يا ربّ العالمين".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي