قرر مهرجان فينسيا السينمائي السنوي في دورته 80 منح جائزته الكبرى "الأسد الذهبي" لفيلم "أشياء بئيسة" (Poor Things) للمخرج يورغوس لانثيموس، وحظي الفيلم بحماس شديد، وهو ما يعزز ترشحه لجائزة الأوسكار.

وانطلقت الدورة 80 للمهرجان في 30 أغسطس/آب الماضي، واختتمت السبت بعد دورة غابت عنها الأفلام والنجوم الأميركيون بسبب إضراب كتّاب وممثلي هوليود، ومنعهم من الترويج لأفلامهم في المهرجانات، وهو ما انعكس على نتائج المسابقات.

ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى الأميركية كايلي سبايني عن عملها في فيلم "بريسيلا" للمخرجة الأميركية أيضا صوفيا كوبولا، وهو عبارة عن قراءة في علاقة بريسيلا بريسلي المبكرة مع زوجها المطرب الأسطوري إلفيس بريسلي.

كما فاز الممثل الأميركي بيتر سارسغارد بجائزة أفضل ممثل عن دوره (أرمل مصاب بالخرف) في فيلم "ذاكرة" (Memory) للمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو.

وحصل فيلم "أنا كابتن" (Me Captain) -للمخرج الإيطالي ماتيو غاروني- على جائزتين كبيرتين، هما جائزة أفضل مخرج وجائزة مارسيلو ماستروياني للممثل سيدو سار.

وفاز فيلم "لا وجود للشيطان" (Evil Does Not Exist)، وهو الجزء الثاني لفيلم "قد سيارتي" (Drive My Car)، للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي؛ بجائزة "الأسد الفضي" (جائزة لجنة التحكيم الكبرى).

وفاز بجائزة أفضل سيناريو كل من غييرمو كالديرون والمخرج بابلو لارين من تشيلي عن فيلم "إل كوندي".

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفئة السيناريو فذهبت إلى أنيسكا هولاند عن فيلم "الحدود الخضراء" (Green borders).

ومنحت جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثل أو ممثلة شابة للسنغالي سيدو سار عن دوره في فيلم "أنا كابتن".

مسابقة برنامج آفاق

وفي مسابقة قسم "أوريزونتي" أو (آفاق) منحت جائزة أفضل فيلم لـ"شرح لكل شيء" (Explanation for Everything) للمخرج غابور ريسز، وهو إنتاج مشترك بين المجر وسلوفاكيا. أما جائزة أوريزونتي لأفضل مخرج فكانت من نصيب ميكا غوستافسون عن فيلم "الجنة تحترق" (Heaven is Burning).

كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من أوريزونتي فيلم "الأحد الذي لا نهاية له" (Endless Sunday) للمخرج آلان باروني، وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى مارغريتا روزا دي فرانسيسكو في فيلم "إل باريسو" (El Paraiso) للمخرج الإيطالي إنريكو ماريا.

أما أفضل ممثل فكان تيرغيل بولد إيردين عن دوره في فيلم "مدينة الرياح" (City of the Winds) للمخرج لاهاغفادولام بوريف-أوشير من منغوليا. وفاز السيناريست والمخرج إنريكو ماريا بجائزة السيناريو عن فيلم "إل باريسو".