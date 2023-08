مع حلول الذكرى الـ75 للنكبة، قررت إدارة مهرجان تورنتو للفيلم الفلسطيني إحياء الدعوة للصمود والمقاومة الفلسطينية، وذلك عبر الدورة الـ16 للمهرجان، التي تعقد في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول وحتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

ويقام المهرجان في المساحات العامة في مدينة تورنتو -كبرى المدن الكندية- ويجمع جمهورا متعدد الثقافات والأعراق في متنزهات المدينة، وذلك لمشاهدة الإبداع السينمائي الفلسطيني، وأيضا الإبداع المهتم بالقضية الفلسطينية.

دورة خاصة

المنسقة الإعلامية للمهرجان فدوى حديد، قالت للجزيرة نت إن الدورة الجديدة للمهرجان ذات مكانة، مشيرة إلى أنها "تشكل مساحة لصناع الأفلام في فلسطين والشتات لعرض أفلامهم التي تعنى بالواقع الفلسطيني للجمهور في مدينة تورونتو".

وأضافت حديد "نقوم بإعداد برنامج غني يتضمن أفلاما منتقاة بعناية، حيث يحتفل المهرجان بالأفلام كوسيلة للتعبير عن التراث الفلسطيني النابض بالحياة والمقاومة، وإيصال صوت ورواية الشعب الفلسطيني من خلال السينما إلى العالم".

وأشارت حديد إلى تزامن الدورة الجديدة من المهرجان مع ذكرى مرور 75 عاما على النكبة، "سيتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام في المسرح ومن خلال المنصة الإلكترونية، وسيسمح البرنامج الهجين لجمهوره حول العالم بالاستمتاع بحضور قصص تعبر عن الواقع الفلسطيني."

غزة حبي

وكانت إدارة المهرجان أعلنت اختيار فيلم "غزة حبي" (Gaza Mon Amour) للافتتاح، وهو من إخراج الأخوين طرزان وعرب ناصر. وحاز الفيلم على 10 جوائز دولية منذ إصداره عام 2020، كما رشح لمنافسات أوسكار 2020، وحصل على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل فيلم ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التابعة لمركز السينما العربية، كما حصد بطله سليم ضو جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وجائزة اتحاد دعم السينما الآسيوية "نيتباك"، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي في تركيا، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي في إسبانيا.

وحصل "غزة حبي" على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في إيطاليا، وشارك في عدة مهرجانات دولية، من بينها مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، ومهرجان ستوكهولم السينمائي، ومهرجان سالونيك السينمائي، ومهرجان زغرب السينمائي، واختير أيضاً للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

تدور أحداث الفيلم في غزة، حيث عيسى الصياد الذي تجاوز الـ60 من عمره، والذي يخفي حبه لـ"سهام" التي تعمل خياطة في السوق، وتواتيه الشجاعة، ويعترف بهذا الحب ويتقدم للزواج منها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـ"أبولو"، فيقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

"غزة حبي" من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، وشارك في بطولته كل من سليم ضو، وهيام عباس، وميساء عبد الهادي، وجورج إسكندر، وهيثم العمري، ومنال عوض.

حفلات الهامش

ويقدم مهرجان تورنتو للفيلم الفلسطيني لأول مرة للجمهور العربي في كندا الملحن الفلسطيني المشهور عالميًا فرج سليمان وفرقته الموسيقية في حفل على هامش المهرجان ويقام في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويؤدي سليمان أغنيات ألبوم "أحلى من برلين" (Better than Berlin)، وألبومه الأخير "جبنا للولد بيانو" (Upright Piano)، مع كلمات من تأليف مجد كيال وألحان وغناء سليمان.

ويمزج فرج في ألحانه بين الإيقاعات العربية والشرقية، وبالإضافة إلى استلهامه من ثقافته العربية، فهو متأثر أيضًا بتقاليد موسيقى الجاز، كما تلقى تدريبا على الموسيقى الكلاسيكية، وبدأ في البحث عن أشكال جديدة للتعبير لجذب مستمعيه "الشرقيين والغربيين" على حد سواء.

أصدر فرج حتى الآن عددا من الألبومات والمشاريع الموسيقية مثل: "الدخول" (Login)، و"3 خطوات" (Three Steps)، و"طين" (Mud)، و"افتتاح المتحف الفلسطيني" (Opening of the Palestinian Museum) و"الباشق" (Al-Bashiq)، و"حب في السحابة" (Love in the Cloud)، كما قام بتأليف موسيقى للمسرح ولعدد من الأفلام الحائزة على جوائز، بما في ذلك فيلم "200 متر" لأمين نايفة، ومؤخرا "علم" لفراس خوري.