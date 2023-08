أبطال خارقون وبحث عن الذات.. ما تحمله أفلام الرسوم المتحركة لعام 2023

ما زلنا في منتصف العام تقريبا، لكن يبدو واضحا أن 2023 يعد عاما مميزا بالنسبة لأفلام الرسوم المتحركة التي حققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، وما زالت تعد بالمزيد من المفاجآت خلال بقية العام. وعلى الرغم من أن فيلم "الخارقون 2" (The Incredibles 2)، لا يزال يحمل لقب فيلم الرسوم المتحركة الأعلى ربحا على الإطلاق، فإن فيلم "سوبر ماريو بروس" (Super Mario Bros) احتل المركز الثاني بعده في القائمة هذا العام، مما يؤكد على تميز هذا الموسم.

هنا قائمة بأفضل أفلام الأنيميشن لعام 2023 حتى الآن:

سوبر ماريو بروس

حقق الفيلم "سوبر ماريو بروس" أرباحا عالمية تقدر بمليار دولار، وهو المليار الأول الذي يحققه فيلم خلال عام 2023، وعلى الرغم من أنه ليس الفيلم الأفضل على الإطلاق، فإنه ارتبط بطفولة أجيال كثيرة، ومجرد ذكر اسمه يعزز الحنين إلى الماضي.

غير أن هذا الفيلم لا يشكل أي تاريخ بالنسبة لجيل اليوم الذي يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة، وربما هذا الفارق بين الأجيال الذي دفع الجميع لمشاهدة الفيلم، بين من يريد استعادة الماضي ومن يريد التعرف عليه، مما ساهم في زيادة أرباح الفيلم بصورة كبيرة. فبالنسبة لمن كانوا أطفالا في التسعينيات فهم يشاهدون طفولتهم بالكامل تتحرك أمامهم على الشاشة.

الرجل العنكبوت

أتقنت شركة "مارفل" صنع أفلام الأبطال الخارقين لمدة 15 عاما، مما جعل الجماهير تنتظرها طوال الوقت. لمدة ساعتين و20 دقيقة، استمتع الجمهور بفيلم "الرجل العنكبوت: عبر عالم العنكبوت" (Spider-Man: Across The Spider-Verse) بطريقة مختلفة على طريقة جوين ستايسي، التي قامت بأدائها الصوتي هيلي ستاينفيلد، وقالت في افتتاحية الفيلم "دعونا نفعل الأشياء بطريقة مختلفة".

يبدو أن شعار مارفل في هذا الجزء من الفيلم هو تقديم المزيد من الشخصيات العنكبوتية للقضاء على أي شعور بالملل يمكن أن ينتاب الجمهور، خاصة مع ظهور شخصية مايلز موراليس، الذي قام بأدائه الصوتي شاميك موور، وكيف أظهر لنا إمكانات جديدة للبطل الخارق، بالإضافة إلى المؤثرات البصرية المتنقلة بين عوالم مختلفة من الألوان لتظهر الأكوان المتعددة التي يدور فيها الفيلم بمشاهد معقدة وملهمة وممتعة بصريا.

باتمان: الموت الذي جاء إلى غوثام

هناك شيء شرير يتربص في الظلام، وهو رعب أكبر من أي رعب واجهه باتمان من قبل. بعد عقود من المواجهات الصعبة، وجد باتمان نفسه في فيلم "باتمان: الموت الذي جاء إلى غوثام" (Batman: The Doom That Came to Gotham) في مواجهة أسطورة "كثولو" التي ألفها "لافكرافت".

أخرج كل من كريستوفر بيركلي وسام ليو هذه النسخة الجديدة مع نص من تأليف جيس ريتشي، وهي محاولة من صناع "دي سي" لنقل باتمان إلى منطقة جديدة حتى لا يفقدوا الجماهير المحبة لباتمان بتكرار ثيمات سابقة، رغم أن مبادئ باتمان وتقاليده الأساسية لم تتغير.

روبي جيلمان.. والكراكن المراهقة

تتبع قصة فيلم "روبي جيلمان" حبكة تقليدية إلى حد ما، حيث تتوق فتاة مراهقة إلى الذهاب إلى حفل التخرج، لكنها يجب أن تجد طريقة للتغلب على اعتراضات والدتها التي تفرط في حمايتها، باستثناء أن الفتاة هنا ليست سوى وحش كراكن أسطوري أقرب للأخطبوط، عرفناه في الحكايات القديمة والفلكلور السينمائي والأدبي كوحش ضخم يغرق السفن ويقبض على الضحايا بمخالبه الحادة.

لعب الفيلم على هذه المفارقة، حيث قدم الوحش لأول مرة كفتاة مراهقة اسمها روبي تعيش على الأرض مع عائلتها ويحاولون الاندماج مع البشر، خاصة أنهم يستطيعون التحول إلى المظهر البشري ويعودون إلى مظهرهم الوحشي فقط داخل البحار.

صفصاف أعمى.. امرأة نائمة

الفيلم الأخير في هذه القائمة هو "صفصاف أعمى.. امرأة نائمة" (Blind Willow ..Sleeping Woman) مستوحى من 6 قصص قصيرة للروائي الياباني هاروكي موراكامي، ويجمعها في قصة سحرية، كما يستعير عنوانه من إحدى المجموعات القصصية للمؤلف.

يدور الفيلم في أعقاب زلزال وتسونامي توهوكو عام 2011، حيث قام بتكييف حبكة القصص لتتحول إلى حكاية 3 أشخاص يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد الزلزال والتسونامي العنيف، أحد هؤلاء المنقذين هو ضفدع عملاق يعرض خططه لإنقاذ المدينة من كارثة متوقعة بسبب دودة عملاقة تعيش تحتها.

الفيلم حكاية إنسانية تثير أسئلة حول علاقتنا بالآخرين، ولماذا نحب البعض ونكره البعض الآخر، كما يركز على التجارب الصعبة التي تدفعنا للبحث عن معنى حياتنا وماذا نريد في عمق أنفسنا.