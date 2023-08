بعد مرور نصف العام ما زالت هناك مفاجآت سينمائية عدة للجماهير في الأشهر الخمسة المقبلة، حيث تحتفظ الأستوديوهات عادة بأهم أفلامها للنصف الثاني من العام لتضع نفسها في سباقات توزيع الجوائز.

وبعد إطلاق أفلام "باربي" و"أوبنهايمر" و"المهمة المستحيلة.. الحساب الميت الجزء الأول" أصبح هناك تحد يواجه الأفلام القادمة، حيث حققت الأفلام المذكورة نجاحا جماهيريا كبيرا في شباك التذاكر ورفعت سقف توقعات الجميع للأفلام القادمة.

وهنا قائمة بأهم الأفلام المتوقعة في الشهور الباقية من العام الحالي.

"قتلة زهرة القمر" (Killers Of The Flower Moon)

يرتبط اسم المخرج مارتن سكورسيزي بالأفلام الكلاسيكية، لكن في فيلمه القادم يتعامل مع نوعية جديدة من الأفلام عبر سيناريو مقتبس من كتاب للصحفي ديفيد غران، ويحمل نفس اسم الفيلم.

وهذا هو الفيلم الأول من نوع "الغرب الأميركي" الذي يقدمه سكورسيزي، ويحكي قصة قتل 20 شخصا من قبيلة أوساج في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي.

عُرض الفيلم لأول مرة في 20 مايو/أيار الماضي بمهرجان كان السينمائي، ويتوقع إطلاقه للجمهور في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو.

"الرحلة الأخيرة لديميتر" (The Last Voyage Of The Demeter)

يحكي الفيلم قصة رحلة بحرية مشؤومة استنادا إلى فصل واحد من الرواية الأسطورية "الرحلة الأخيرة لديميتر"، ويقدم الفيلم الوحوش الكلاسيكية كما نعرفها لكن مع قصة جديدة من خلال التركيز على خيط واحد في الحكاية بدلا من تقديم الحكاية كلها.

يظهر دراكولا في الإعلان التشويقي للفيلم بصورة أكثر وحشية من الأفلام السابقة التي اعتاد الظهور فيها كرجل نبيل يتحول أحيانا إلى الوحشية.

ينتظر أن يعرض الفيلم بداية من 11 أغسطس/آب الجاري خلافا لعادة طرح أفلام الرعب في موسم الهالوين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

الفيلم من إخراج أندريه أفريدال وبطولة نجم مسلسل "صراع العروش" ليام كننغهام الذي يقوم بدور قبطان السفينة المنكوبة ومعه ديفيد داستمالشيان وأشلينغ فرانشوزي.

"كثيب 2" (Dune 2)

تغير موعد إطلاق الفيلم أكثر من مرة، حيث كان من المقرر عرضه في 20 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وغيرت الشركة المنتجة موعد الإصدار إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد يتغير الموعد مجددا بسبب إضرابات هوليود.

وعلى عكس الجزء الأول الذي أطلق على منصة "ماكس" التابعة لشركة "إتش بي أو" في نفس يوم عرضه في دور السينما الأميركية سيصدر الجزء الثاني حصريا لدور السينما الأميركية.

الفيلم من إخراج دينيس فيلنوف، ومن بطولة تيموثي شالامايت في دور "بول أتريديس"، وريبيكا فيرغسون في دور "ليدي جيسيكا"، وخافيير بارديم في دور "ستيلجار"، والذي من المتوقع أن يكون له دور أكبر حجما في الجزء الجديد من الفيلم.

"سو 10" (Saw X)

ليس هناك شيء أكثر رعبا من مختل عقلي ينصّب نفسه حارسا للمعايير الأخلاقية، سنعرف في الجزء العاشر من فيلم "سو" ما هو الجحيم الجديد الذي صممه ليناسب الجرائم الأخلاقية لضحاياه، وسنكتشف ما إذا كان الجمهور قد حصل على ما يكفي من الرعب في هذه السلسلة أم ما زال في انتظاره المزيد.

كان من المنتظر أن يعرض الفيلم في 27 أكتوبر/تشرين الأول القادم لكن تقرر تغيير موعده ليعرض في 29 سبتمبر/أيلول تجنبا للمنافسة مع بعض أفلام الرعب القادمة، مثل "طارد الأرواح الشريرة.. المؤمن" (The Exorcist: Beliver) و"5 ليال في فريدي" (Five Nights at Freddy’s).

يعيد توبين بيل دور كغون كرامر الذي مات في الجزء الثالث وظهر في الأفلام التالية من خلال مشاهد الفلاش باك، مما أثار تكهنات كبيرة بأن الجزء العاشر من الفيلم ربما يكون إعادة لأحداث القصة الأصلية.

"ألعاب الجوع" (The Hunger Games)

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ظهور الفيلم في دور العرض لأول مرة واستنادا إلى رواية سوزان كولينز التي صدرت عام 2019 يتتبع الفيلم الشاب كوريولانوس الذي لعب دوره دونالد ساذرلاند في الأفلام الأصلية، قبل أن يصبح رئيسا لعالم بانيم أو عالم مباريات الجوع.

حققت أفلام "ألعاب الجوع" نجاحا جماهيريا كبيرا خلال أجزائها السابقة، مما جعل المشجعين متحمسين دائما للرحلة التالية، حيث حطمت الأفلام أرقاما قياسية في شباك التذاكر بداية من عام 2012 حتى 2015، وحققت أكثر من 3 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.

الجزء الجديد من "ألعاب الجوع" من إخراج فرانسيس لورانس الذي أخرج آخر 3 أجزاء منه، وقد بدأ تصوير الفيلم في بولندا في يوليو/تموز 2022 وانتهى ببرلين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وسيتم طرحه في دور العرض في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.