مؤلف مسلسل "سوتس": العائلة المالكة "أبدت رأيها" في بعض مشاهد ماركل

قال مؤلف مسلسل "سوتس" (Suits) آرون كورش، إن العائلة المالكة في بريطانيا "كانت تبدي رأيها" أحياناً في أجزاء من المسلسل الذي شاركت دوقة ساسكس، الممثلة الأميركية ميغان ماركل، في بطولته.

وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية نقلت الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023، عن كورش قوله إن الشخصية التي كانت تجسدها ماركل مُنعت من قول عبارة كانت مكتوبة في النص ذات مرة.

وأضاف مؤلف المسلسل، "كنا نرغب في القيام ببعض الأمور، دون أن نتمكن من ذلك" مع شخصية ماركل، معتبرا أن الأمر كان "مزعجا بعض الشيء".

وجسدت الدوقة في المسلسل الذي تم عرضه لأول مرة في العام 2011، دور المساعدة القانونية راتشيل زين، واستمرت في المشاركة بالعمل بعد لقائها بدوق ساسكس الأمير هاري في العام 2016.

وتركت ماركل (42 عاما) "سوتس" في العام 2017، بعد أن شاركت في 7 مواسم منه، لتغيب عن الموسمين الأخيرين.

يشار إلى أن "سوتس" مسلسل دراما قانونية أميركي، تدور أحداثه في شركة محاماة بنيويورك يعتمد على موهبة مايك روس (باتريك آدامز)، رغم أنه لم يدرس في كلية الحقوق من الأساس.