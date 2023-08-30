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مؤلف مسلسل "سوتس": العائلة المالكة "أبدت رأيها" في بعض مشاهد ماركل

Waxwork models of Britain's Prince Harry and his fiancee Meghan Markle are seen on display at Madame Tussauds in London, Britain, May 9, 2018. REUTERS/Toby Melville TPX IMAGES OF THE DAY
أدت ميغان ماركل دور المساعدة القانونية راتشيل زين في مسلسل "سوتس" الذي شاركت في 7 مواسم منه. (رويترز)
30/8/2023

قال مؤلف مسلسل "سوتس" (Suits) آرون كورش، إن العائلة المالكة في بريطانيا "كانت تبدي رأيها" أحياناً في أجزاء من المسلسل الذي شاركت دوقة ساسكس، الممثلة الأميركية ميغان ماركل، في بطولته.

وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية نقلت الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023، عن كورش قوله إن الشخصية التي كانت تجسدها ماركل مُنعت من قول عبارة كانت مكتوبة في النص ذات مرة.

وأضاف مؤلف المسلسل، "كنا نرغب في القيام ببعض الأمور، دون أن نتمكن من ذلك" مع شخصية ماركل، معتبرا أن الأمر كان "مزعجا بعض الشيء".

وجسدت الدوقة في المسلسل الذي تم عرضه لأول مرة في العام 2011، دور المساعدة القانونية راتشيل زين، واستمرت في المشاركة بالعمل بعد لقائها بدوق ساسكس الأمير هاري في العام 2016.

وتركت ماركل (42 عاما) "سوتس" في العام 2017، بعد أن شاركت في 7 مواسم منه، لتغيب عن الموسمين الأخيرين.

يشار إلى أن "سوتس" مسلسل دراما قانونية أميركي، تدور أحداثه في شركة محاماة بنيويورك يعتمد على موهبة مايك روس (باتريك آدامز)، رغم أنه لم يدرس في كلية الحقوق من الأساس.

المصدر : الجزيرة + الألمانية