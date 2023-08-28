يشمل عالم أفلام الرعب للنصف الثاني من 2023 منازل مسكونة وأرواحا شريرة ونموذجا نسائيا من فرانكشتاين، خاصة مع موسم الهالوين، وينتظر الجمهور في الشهور الباقية من العام مجموعة أفلام تتنافس لحبس الأنفاس.

وكانت أفلام الرعب قد صادفت تراجعا بسبب ضعف الميزانيات، وهو ما دفع منتجيها إلى البحث عن طرق جديدة لإثارة خوف الجماهير.

وجاء النصف الأول من العام مبشرا، حيث عادت سلاسل شهيرة من أفلام الرعب مثل فيلم ميغان وصعود الشر المميت والصرخة 6، وقد حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

إليك بعض أفلام الرعب المتوقع عرضها في الشهور القادمة من عام 2023:

الواقواق Cuckoo

تلعب هانتر شيفر دور البطولة في هذا الفيلم الذي تدور أحداثه حول مراهقة تنتقل مع والديها إلى منزل جديد بمنتجع في جبال الألب، لكنها تكتشف أن المنزل ليس مثاليا وجميلا كما يبدو وأن هناك شيئا ما شريرا بالمنزل عليها أن تنقذ نفسها وشقيقتها منه.

ومن المنتظر أن يعرض الفيلم في سبتمبر/أيلول المقبل، من تأليف وإخراج تيلمان سينجر وهو مخرج أفلام ألماني وافد جديد نسبيا إلى عالم هوليود.

وهذا الفيلم هو فيلمه الطويل الثاني بعد فيلم "الأحداث في منزل السيد ياماموتو في جبال الألب" The Events at Mr. Yamamoto’s Alpine" Residence) 2015)، الذي راوح بين الإثارة والرعب، ودارت أحداثه أيضا في جبال الألب.

طارد الأرواح The Exorcist

يعتبر الفيلم تتمة للفيلم الشهير The Exorcist 1973، وبحسب جيسون بلوم المدير التنفيذي لشركة بلوم هاوس، فإن الفيلم سيكون مفاجأة لكل المتشككين وتوقيت عرضه في 13 أكتوبر/تشرين الأول القادم سيتزامن مع أجواء الهالوين المرعبة.

تدور أحداث الفيلم حول فتاتين صغيرتين تختفيان لفترة من الوقت، وبعد عودتهما تظهر عليهما سلوكيات مثيرة للقلق، فيتواصل والدهما مع كريس ماكنيل طلبا للمساعدة، نظرا لأن ابنتها كانت ممسوسة في الماضي ولديها خبرة في طرد الأرواح.

الفيلم بطولة إلين بورستين وتواصل لعب دور كريس ماكنيل والدة الفتاة الممسوسة من الفيلم الأصلي، وليزلي أودوم جونيور الذي يلعب دور والد إحدى الفتاتين الممسوستين، بالإضافة إلى آن دود وأوليفيا ماركوم.

والفيلم من إخراج دافيد جوردون غرين الذي أخرج ثلاثية الهالوين الأخيرة Halloween 2018 وHalloween Kills 2021 وHalloween Ends 2022.

أشياء سيئة Poor Things

يقدم لنا المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس فيلمه الجديد هذا العام بعنوان "أشياء سيئة"، ويعد لانثيموس واحدا من أكثر صناع السينما إثارة للجدل في العقد الماضي.

أشياء سيئة مقتبس من رواية بالاسم نفسه للكاتب الأسكتلندي ألاسدير غراي صدرت عام 1992 وفازت بجائزة كوستا للكتاب وجائزة غارديان للخيال، وتدور حول امرأة مجهولة الهوية ذات ذكريات غامضة، عالقة في قصة حب رومانسية في العصر الفيكتوري، لكنها امرأة تعيش بعقل طفل وتبدو المعادل المؤنث من فرانكنشتاين.

سيعرض الفيلم لأول مرة بمهرجان البندقية في دورته الـ80 التي تستمر من 30 أغسطس/آب حتى التاسع سبتمبر/أيلول، وكان من المقرر عرضه في دور السينما في الثامن سبتمبر/أيلول القادم، لكنه تأجل لمدة 3 أشهر بسبب الاضطرابات المستمرة في هوليود.

نصيب سالم Salem’s lot

إذا كنت من محبي روايات ستيفن كينغ والأفلام المأخوذة عنها ستحب فيلم نصيب سالم المأخوذ عن رواية بالعنوان نفسها كتبها عام 1975 وحولها توبي هوبر إلى مسلسل تلفزيوني عام 1979.

تتبع الحكاية الكاتب بن ميرز الذي يعود إلى مسقط رأسه ويكتب كتابا عن منزل مشؤوم يطارده منذ الطفولة. كان المنزل ملكا لقاتل متسلسل وتدور حوله شائعات بأنه يحوي كيانا شريرا.

عندما يحقق ميرز في الأمر يكتشف أن من يقيم بالمنزل مصاص دماء وليست روح شريرة. ومع تصاعد الأحداث يتحول العديد من سكان المدينة إلى مصاصي دماء ويحاول ميرز حماية مدينته من هؤلاء.

الفيلم من إخراج غاري دوبرمان، وكان من المتوقع أن يصدر في سبتمبر/أيلول 2022، وتأجل إلى 21 أبريل/نيسان الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، ثم تأجل مجددا، ويتوقع أن يصدر قبل نهاية العام.