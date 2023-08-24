عرض أفلام الجوائز في مهرجانات العالم على شاشات الجونة السينمائي

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن مجموعة من الأفلام المنتظرة التي اختيرت للمشاركة في دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتهدف هذه الدورة إلى إلقاء الضوء على صناع الأفلام الدوليين المرموقين، وتقديم تشكيلة فريدة من الأعمال الأولى لسينمائيين واعدين، ينتمون إلى مناطق مختلفة من العالم.

وتضم المجموعة أفلام "تشريح سقوط" للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بـ"السعفة الذهبية" في مهرجان كان الأخير، بالإضافة إلى الوثائقي "على قارب الأدامان" للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، الحائز على جائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين هذا العام، وأيضا "درب غريب" للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه، الذي حصد 4 جوائز هامة في دورة 2023 من مهرجان ترايبيكا السينمائي.

وقال انتشال التميمي، مدير المهرجان -في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للمهرجان- إن عملية اختيار الأفلام "كانت رحلة من الاستكشاف والتبصر".

وأضاف "كالعادة، نسعى إلى أفلام تتناغم مع الأصالة، وتتحدى القوالب السردية النمطية، وتنشئ حوارا بين الثقافات. كل فيلم اخترناه هو شهادة على نظرة صاحبه المتميزة، ويجسد جوهر التزام المهرجان بالإبداع والتنوع والاحتفاء بفن السينما".

بدورها، قالت المديرة الفنية للمهرجان ماريان خوري "لطالما سعى المهرجان ليصبح منصة تحتفي بجميع أطياف السينما، وعبر هذه التشكيلة من الأفلام، لا نشيد فحسب بالأعمال المتقنة لصناع الأفلام المخضرمين، بل ننتصر أيضا للأصوات التي تجسد مستقبل صناعتنا. تعدنا اختيارات هذا العام برحلة سينمائية ترضي محبي السينما المحترفين والشغوفين باستكشاف آفاق جديدة".

من كان السينمائي إلى الجونة

بعد حصوله على السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي في دورته الماضية 2023، يشارك الفيلم الفرنسي "تشريح سقوط" (Anatomy of a Fall) للمخرج جوستين ترييه، في المسابقة الرسمية للجونة السينمائي.

وينتمي الفيلم لأفلام الجريمة، حيث تدور أحداثه حول العثور على صموئيل ميتا في الثلج ويوجه الاتهام للزوجة ساندرا، وهي كاتبة ألمانية تعيش مع الزوج وابنهما دانيال الذي يعاني من ضعف البصر، ويتطرق الفيلم لتمزق العلاقة الأسرية والشكوك حول إن كانت الوفاة قتلا أم انتحارا.

أما الفيلم البرازيلي "زهرة البوريتي" (The Buriti Flower)، فهو من إخراج جوان سالافيزا، ورينيه نادر ميسورا، وحصل على جائزة المجموعة في مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي 2023.

وتدور أحداثه في عام 1940 حول معاناة شعب الكراهو وأفراده من السكان الأصليين للبرازيل من الاضطهاد المتواصل، مما دفعهم لابتكار أساليب مقاومة جديدة والتمسك بطقوس أجدادهم للحفاظ على حريتهم، والنضال من أجل الأرض.

وبعد عرضه أيضا ضمن مسابقة مهرجان كان السينمائي، انضم الفيلم الأميركي "مايو ديسمبر" (May December)، لقائمة أفلام الدورة السادسة للجونة السينمائي.

والفيلم من إخراج تود هاينز، وفيه نعيش الأحداث مع إليزابيث بيري، وهي نجمة هوليودية قررت أن تقضي وقتا مع أسرة غرايسي، لتؤدي دورها في فيلم عن الضغوطات التي تعرضت لها بسبب زواجها من رجل يصغرها بـ23 عاما.

ويعرض أيضا فيلم "درب غريب" (A Strange Path)، وهو فيلم برازيلي استطاع أن يحصل على 4 جوائز من مهرجان ترايبيك السينمائي، وهي جوائز أفضل فيلم روائي طويل دولي، وتمثيل وسيناريو وتصوير سينمائي.

والفيلم الذي أخرجه غوتو بارنتيه تدور أحداثه في فترة تفشي وباء كورونا في العالم، حيث يقرر مخرج شاب أن يعود إلى بلدته من أجل أن يكون مع والده، لكن الوضع يصبح أكثر تعقيدا.

وانضم أيضا فيلم المخرج الصيني جانغ لو "برج بلا ظلال" (The Shadowless Tower) للمجموعة المختارة للعرض في مهرجان الجونة السادس، وهو الفيلم الحاصل على جائزة أفضل مساهمة فنية وأفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد وأفضل سيناريو وأفضل تصوير سينمائي من مهرجان بكين السينمائي الدولي. وشارك أيضا في مهرجان برلين.

ويدور فيلم "برج بلا ظلال" في إطار إنساني حول البطل الذي يعمل متذوقا للطعام، وهو مطلق ولديه ابنة في السادسة من عمرها، ويحاول أن يفكر في منظور جديد للحياة بعد أن فشل كابن وأب وزوج.

وثائقيات

وكشفت إدارة المهرجان أيضا عن عدد من الأفلام الوثائقية التي ستشارك في الدورة المقبلة للمهرجان، منها فيلم "قرية إيل إيكو" (The Echo)، وهو إنتاج مكسيكي ألماني مشترك، والفيلم ينتمي لنوعية "الدوكودراما" الطويل، وقد حاز على جائزة أفضل فيلم وثائقي وأفضل مخرج في قسم "إنكاونتر" في مهرجان برلين.

يوثق الفيلم تجربة مجموعة من الأطفال في قرية "إيل إيكو" المكسيكية، يتكيفون مع الأزمات الحياتية في القرية التي تصارع تربتها الجفاف والصقيع ويتكيفون مع مفهوم المرض والموت.

ومن فرنسا يعرض فيلم المخرج نيكولا فيليبير "على قارب أدامان" (On the Adamant)، والحائز على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي في دورته هذا العام، ويدور حول دار لرعاية كبار السن ممن يعانون من أمراض عقلية، وتحاول إدارة الدار أن توفر لهم الرعاية المطلوبة كي لا يفقدوا العلاقة بالحاضر، وذلك من خلال لقطات مليئة بالأمل والتعاطف.

وبعد حصوله على تنويه خاص من مهرجان لوكارنو حيث عرض في المسابقة الرسمية، يشارك فيلم "ليلة غامضة – إلى اللقاء هنا، في أي مكان" (Obscure Night Goodbye Here, Anywhere)، وهو إنتاج سويسري فرنسي مشترك، ويصور مخرج الفيلم مجموعة من الأصدقاء يعملون في المناجم يحاولون عبور الحدود البرية عبر مدينة مليلية المغربية الواقعة تحت الإدارة الإسبانية، حيث يسعون للوصول إلى أوروبا بأي طريقة، إلا أن ذلك يعرضهم للمخاطر.

وفي قسم الوثائقيات أيضا يعرض فيلم "شباب ربيع" (Youth Spring) من إخراج وانغ بينغ، وهو إنتاج مشترك بين الصين وفرنسا وهولندا، ويصور الفيلم العمل الشاق للخياطين بداخل مصنع ملابس في الصين، والفيلم شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي.

أعمال أولى وثانية

وإلى جانب أفلام المسابقات المختلفة وقع الاختيار أيضا على عدد من الأفلام هي الأعمال الأولى أو الثانية لصناعها، ومنها أفلام أيضا استطاعت أن تحصد جوائز من المهرجانات.

يعرض فيلم "أن نحلم ونموت" (Dreaming & Dying) من إخراج نيلسون يو في الدورة السادسة للجونة بعد فوزه بجائزة "النمر الذهبي" كأفضل عمل أول في مهرجان لوكارنو السينمائي، وتدور أحداثه عن لقاء 3 من الأصدقاء القدامى بعد مرور سنوات طويلة وكيف أخذت حياتهم منعطفا غير متوقع.

ومن الأفلام الحاصلة على جوائز أيضا فيلم "عدواني" (Scrapper)، والحاصل على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان ساندانس، والفيلم هو العمل الأول لمخرجته شارلوت ريغان، وتدور أحداثه حول مراهقة في الـ12 من عمرها تعيش وحدها في لندن ولكن تتغير حياتها بعد عودة والدها الغائب.

يعرض أيضا فيلم "ستيبنه" (Stepne)، وقد حصل على جائزة أفضل مخرجة في المسابقة الدولية لمهرجان لوكارنو، وهو العمل الأول لمخرجته مارينا فرودا، والفيلم إنتاج مشترك بين أوكرانيا وألمانيا وبولندا وسلوفاكيا، وتدور أحداثه حول شخص يعود إلى بلدته من أجل الاعتناء بوالدته التي تحتضر.

وتضم القائمة فيلم "طوطم" (Totem) من إخراج أفيليس، وإنتاج مشترك بين المكسيك والدانمارك وفرنسا، وفيلم المخرج فلاديمير بيريشيتش "بلاد ضائعة" (Lost Country) وهو العمل الثاني لمخرجه، وهو إنتاج مشترك بين صربيا وكرواتيا وفرنسا ولوكسمبورغ، وفيلم "سماء بلاستيكية" (White Plastic Sky) من إخراج تيبور بانوتشكي وسارولتا تسابو وهو إنتاج مشترك بين المجر وسلوفاكيا.