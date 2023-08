المخرج الفنلندي آكي كوريسماكي يفوز بالجائزة الكبرى للاتحاد الدولي للنقاد

فاز فيلم "الأوراق المتساقطة" (Fallen Leaves)، من إخراج الفنلندي آكي كوريسماكي، بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) لعام 2023.

وقال الناقد الألماني كلاوس إيدر، أمين عام الاتحاد الدولي لنقاد السينما، في بيان "شهد التصويت مشاركة 669 ناقدا من جميع أنحاء العالم، وهي مشاركة قياسية مقارنة بالأعداد التي شاركت خلال الأعوام الماضية، وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها المخرج الفنلندي آكي كوريسماكي بالجائزة الكبرى للاتحاد، إذ كانت المرة الأولى عام 2017 عن فيلم ’الجانب الآخر من الأمل‘ (The Other Side of Hope)".

ويدور الفيلم الفائز لعام 2023 "الأوراق المتساقطة" حول شخصين وحيدين يلتقيان بالصدفة في هلسنكي ويحاولان العثور على شريك للحياة.

منافسان

وكان فيلمان آخران قد وصلا للتصفيات النهائية للجائزة، وهما "جنيات إنشيرين" (The Banshees of Inisherin) للمخرج مارتن ماكدوناه وفيلم "تار" (Tar) للمخرج تود فيلد، وعُرض كلاهما لأول مرة في مهرجان فينسيا 2022، وحصل الفيلمان خلال المهرجان على جائزتي أفضل ممثل لبطل "جنيات أنشيرين" للممثل كولين فاريل، وأفضل ممثلة لبطلة "تار" كيت بلانشيت.

وتدو أحداث "جنيات إنشيرين" على جزيرة نائية أمام الساحل الغربي لأيرلندا، ويتتبع الصديقين بادريك (كولين فاريل) وكولم (بريندان جليسون)، اللذين يجدان أنهما في طريق مسدود عندما يضع كولم حدًا لصداقتهما بشكل غير متوقع.

يحاول بادريك المذهول -بمساعدة أخته سيوبهان (كيري كوندون)، ومواطن الجزيرة الشاب المضطرب دومينيك (باري كيوغان)- إصلاح العلاقة، رافضًا قبول الإجابة بـ"لا". لكن جهود بادريك المكررة لا تؤدي إلا إلى تعزيز عزيمة صديقه السابق، وعندما يوجه كولم إنذارًا يائسًا تتصاعد الأحداث بسرعة، متخذة مسارا كارثيا.

أما أحداث فيلم "تار"، فتدور حول ليديا تار التي حققت نجاحا مهنيا كبيرا، وأصبحت قائدة أوركسترا وملحنة شهيرة، وأول مديرة موسيقى رئيسية لأوركسترا برلين الفيلهارمونية. وتعتبر ليديا تار واحدة من أعظم الملحنين وقائدي الأوركسترا وأول مديرة لأوركسترا ألمانية كبرى.

سان سيباستيان

يتسلم المخرج آكي كوريسماكي جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما يوم 22 سبتمبر/أيلول المقبل خلال افتتاح مهرجان "سان سيباستيان" الـ71، ليكتب اسمه مجددا ضمن قائمة من أسماء كبرى حظيت بهذا التكريم منذ إنشاء الجائزة عام 1999، ومن بينهم مارين آدي، وبيدرو ألمودوفار، وبول توماس أندرسون، وألفونسو كوارون، وجان لوك جودار، وريوسوكي هاماجوتشي، ومايكل هانيكي، وريتشارد لينكلاتر، وجورج ميلر، وكلوي تشاو.

والاتحاد الدولي للنقاد مؤسسة تجمع عددا من المنظمات الوطنية لنقاد السينما المحترفين والصحفيين المهتمين بالكتابة عن السينما من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى "تعزيز وتطوير الثقافة السينمائية والحفاظ على المصالح المهنية".

تأسس الاتحاد يونيو/حزيران 1930 في بروكسل، ويضم حاليا أعضاء من أكثر من 50 دولة حول العالم.