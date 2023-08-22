حطّمت مالطا الرقم القياسي لأكبر الصناديق الحكومية الأوروبية دعمًا للسينما، حين خصصت 50 مليون دولار للشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم "غلادياتر" (Gladiator).

وتهدف المساعدة الحكومية لتعزيز صناعة السينما في مالطا من خلال جذب كبار منتجي هوليود، ومن المقرر أن يسدد مبلغ الدعم في صورة حسومات كجزء من مخطط سخي يعِد باسترداد نقدي يصل إلى 40% من التكلفة.

وتشير الأرقام الرسمية على موقع المساعدات الحكومية التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن إيطاليا قدمت ثاني أكبر إعفاء ضريبي لإنتاج سينمائي، إلا أن قيمة الدعم الإيطالية لم تبلغ نصف الحسم الذي تنوي مالطا تقديمه للإنتاج السينمائي.

وكان تصوير "غلادياتر 2" توقف بينما كان الفريق في مالطا؛ بسبب إضراب الممثلين وكتّاب السيناريو في هوليود، اعتراضًا على استخدام الذكاء الصناعي، علمًا بأن العمل على إنتاج الجزء الثاني استغرق أكثر من 20 عامًا، بينما تصل تكلفة التوقف عن التصوير -طبقًا لبيانات نقابتي الكتاب والممثلين- نحو 600 ألف دولار أسبوعيًا.

ويشارك الممثل الأميركي الشهير دينزل واشنطن في بطولة فيلم "غلادياتر 2″، إلى جانب كلّ من بول ميسكال، وجوزيف كوين، وكوني نيلسن، وهو الجزء الثاني من فيلم "غلادياتر" الذي عُرض في سنة 2000 وأدّى دور بطولته الممثل النيوزيلاندي راسل كرو.

مالطا تطمح لدعم صناعة السينما

وتقول الحكومة المالطية، إن مخطط الدعم يهدف لتعزيز صناعة السينما من خلال جذب كبار منتجي هوليود إلى البلاد، ما سيؤدي لدعم اقتصاد البلاد. في المقابل، يقول خبراء الصناعة، إن ما يقرب من نصف ميزانية الإنتاجات الكبرى لا تُنفق في البلاد التي تجري فيها عملية التصوير، إذ تنفق شركات الإنتاج الملايين على مئات من أفراد الطاقم الأجانب، الذين يُوظّفوا للعمل في مالطا.

ومن المقرر أن تُدفع 5 ملايين دولار من الـ 50 مليون المخصصة لـ "غلادياتر 2″، لتغطية أجور دينزل واشنطن بطل العمل، بالإضافة إلى المخرج ريدلي سكوت، وغيرهم من كبار النجوم.

وتذهب ملايين أخرى لدفع رواتب مئات من أفراد الطاقم والممثلين الآخرين، ودعم استئجار المعدات السينمائية المتطورة والدعائم والأزياء والآلات من بلدان أخرى.

واشنطن بدلًا من كرو

وفي "غلادياتر 2″، أسند المخرج ريدلي سكوت بطولة العمل إلى الممثل بول مسكال، الذي يقدم دور ابن شقيقة الإمبراطور، الذي ينبهر بماكسيموس بعد أن رآه في حلبة "الكوليسيوم" الشهيرة في روما، ليقرر الشاب التخلي عن ترتيبه في وراثة عرش الإمبراطورية الرومانية، ويمتهن المصارعة تأسيًا بماكسيموس، الذي يجسد دوره في الجزء الجديد الممثل واشنطن.

ويأتي التعاون بين واشنطن وسكوت بعد ما يقرب من 16 عامًا من العمل الثنائي معًا في فيلم "أميركان غانغستر" (American Gangster) في 2007، وشارك في بطولته كرو وإدريس إلبا وجوش برولين.

ويعد "غلادياتر" واحدًا من أنجح أفلام السينما العالمية، لما حققه من إبداع وما أظهره من قدرة فائقة على استعادة أجواء روما القديمة، في وقت اعتقد فيه النقاد أن الأفلام عن المحاربين في روما القديمة وصلت ذروتها مع أفلام؛ مثل: "بن هور" (Ben-Hur) عام 1959، و"سبارتاكوس" (Spartacus) عام 1960.