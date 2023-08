وفاة رون جونز بطل مسلسل "هؤلاء نحن" بعد معاناة مع المرض

توفي الممثل الأميركي رون جونز عن عمر ناهز 66 عاما "بسبب مشكلة رئوية طويلة الأمد"، بحسب بيان أصدره ممثله القانوني.

واشتهر جونز بأدائه لشخصية "ويليام هيل" في مسلسل "هؤلاء نحن" (This Is Us) الشهير، الذي قاده للفوز بجائزة إيمي.

المعاناة الصحية لرون جونز لم تكن خفية، فالممثل الراحل كان يعتبر كل يوم جديد يعيشه معجزة خاصة عليه الاحتفاء بها وتقديرها، فتحدث عدة مرات بصراحة حول مرضه في الرئتين والعمليات الجراحية التي أجراها لإنقاذ حياته.

ففي العام نفسه الذي لعب فيه جونز دور ويليام لأول مرة، اشتكى لطبيبه من صعوبة في التنفس، لتكشف الأشعة السينية حدوث انتفاخ رئوي متقدم، وهي حالة رئوية يؤدي فيها تلف الرئتين إلى حرمان الدم من الأكسجين.

قيل لجونز -الذي كان يدخن علبتين سجائر يوميا لمعظم حياته- حينها، إن المرض كان في حالة متقدمة وتُرك طويلا دون علاج، وستضعف رئتاه وتنهار في النهاية. ونصحه الطبيب بالتفكير في عملية زرع، لكنه وضع الفكرة جانبا بعدما علم بالمخاطر التي تنضوي عليها، فحتى لو قبل جسده الرئتين الجديدتين، كان هناك احتمال بنسبة 31% أن يكون مرتبطا بشكل دائم بخزان أكسجين.

وعن تلك الفترة، قال الراحل جونز "كنت في حالة إنكار تام. قلت لنفسي إن ذلك سيمر، أو أنني أتقدم في السن. كنت خائف ولم أرغب في تغيير ما لم أكن مستعدا للتغيير".

وبعد تشخيصه، استمر النجم الأميركي في تدخين ما يصل إلى 12 سيجارة في اليوم لمدة عامين، لكنه قرر التوقف في العام 2017، بعد حادث وقع في موقع تصوير مسلسل "هؤلاء نحن" (This Is Us).

فأثناء تصوير مشهد طويل في الهواء الطلق مع سوزان كيليتشي واتسون، التي تلعب دور زوجة ابن ويليام، أصيب جونز بضيق في التنفس، وشعر بقلبه ينبض وتعرق وكأنه تحت الماء. تم الاتصال بالإسعاف، وقام المسعفون بإنعاشه باستخدام خزان أكسجين، فلم يعد الرفض خيارا.

كشف رون جونز لصحيفة "نيويورك تايمز" في العام 2021 أنه عانى من مرض الانسداد الرئوي المزمن وأجرى عملية زرع رئة مزدوجة في مركز رونالد ريغان الطبي بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس في 2020، حيث بقي لمدة شهرين تقريبا.

ووفقا لمقابلة أجريت معه في يونيو/حزيران 2022 على موقع "توداي"، أكد أن أداءه الذي رشحه لجائزة توني في عرض "كلايد" (Clyde) على مسارح برودواي حفزه على التعافي السريع، "فلا أريد أن أقول معجزة، لكنني كنت محظوظا جدا. كان لدي أطباء عظماء. لقد كان تعافيا صعبا وشاقا للغاية".

كما أشار إلى "إنترتينمنت ويكلي" في مايو/أيار 2022، كيف ساعده زملاؤه والمنتجون في تجاوز مخاوفه الصحية المهددة للحياة، وفي اليوم الأخير خلال تصوير مسلسل "هؤلاء نحن" شكرهم بشدة، ثم قال "أنا معجزة تسير".

لعب رون جونز الراحل دور ويليام هيل في مسلسل "هؤلاء نحن" -الأب البيولوجي لشخصية راندال بيرسون التي قدمها الممثل سترلينغ كي براون- وحصل على جائزتي إيمي في فئة الدراما، واحدة عام 2018 والثانية عام 2020.

تضمنت قائمة أدواره التلفزيونية مسلسلات شهيرة مثل "قانون ونظام" (Law & Order)، و"القائمة السوداء" (The Blacklist)، و"بانشي" (Banshee)، و"مستر روبوت" (Mr. Robot)، و"لوك كايدج" (Luke Cage)، وفي الآونة الأخيرة ظهرت كذلك في مسلسل "الحق يقال" (Truth Be Told).

وتضمنت أدوار جونز السينمائية مشاركته في أفلام "لقد فهم اللعبة" (He Got Game)، و"حلو وداخلي" (Sweet and Lowdown)، و"مدفوعة بالكامل" (Paid in Full)، و"نصف نيلسون" (Half Nelson)، و"عبر الكون" (Across the Universe)، و"ذقن زجاجية" (Glass Chin)، و"تيتوس" (Titus)، و"فينوم" (Venom).

نعى رون جونز الكثيرون ممن عرفوه شخصيا أو عملوا معه، إذ قال مؤلف مسلسل "هؤلاء نحن" رون فوجيلمان عبر حسابه الرسمي على موقع "ْإكس"، "خسارة فادحة. كان رون الأفضل على الإطلاق.. على الشاشة وعلى المسرح وفي الحياة الواقعية. كان الأروع. أسهل شخص لقضاء الوقت معه والضحك. يا له من ممثل. لا أعتقد أنني غيرت قط أي لقطة من لقطاته… لأن كل ما فعله كان مثاليا".

A massive loss. Ron was the best of the best – on screen, on stage, and in real life. The coolest. The easiest hang and laugh. And my God: what an actor. I don’t think I ever changed a single take of his in a cut… because everything he did was perfect… https://t.co/l5Ko9L1HZy

وفي تغريدة أخرى أكمل الحديث عن صديقه قائلا: "تعرفت على رون لأول مرة في بداية مسلسل (This Is Us)، وهو وقت سحري شعرت فيه كأنه أطلق النار علينا جميعا من مدفع. كان دائما ثابتا، دائما ممتنا حتى عندما كان الجنون يدور حولنا. كان يحب الممثلين. أحب ابنته. وقد أحببناه كلنا"

I first got to know Ron at the start of This Is Us, a magical time when it felt like we were all being shot out of a cannon. He was always steady, always grateful – even as the madness swirled around us.

He loved actors.

He LOVED his daughter.

And we loved him. All of Us.

— Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) August 20, 2023