الفيلم المصري القصير "عيسى" يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان ملبورن

حصل فيلم "عيسى" (I Promise you paradise) على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ملبورن السينمائي الدولي في دورته الـ71، الذي يقام في أستراليا.

وأعلن المخرج المصري مراد مصطفى فوز فيلمه بالجائزة لتصبح بذلك الجائزة السابعة للفيلم في المحافل والمهرجانات العالمية، كما أعلن الشيء نفسه الموقع الرسمي للجائزة.

وعبر مراد مصطفى عن سعادته بفوز الفيلم بالجائزة، التي تعني له الكثير كونها من مهرجان عريق في دورته الـ71.

وأضاف مواد للجزيرة نت أنه كان يتمنى التواجد في المهرجان، ولكنه في نفس الوقت كان في مهرجان لوكارنو، حيث عرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية وضمن اختيارات عروض أكاديمية لوكارنو، وأضاف أن الانطباعات التي تلقاها عقب عرض الفيلم، "أسعدته كثيرا".

جوائز وحضور عالمي

وقد سجلت كثير من الأفلام المصرية القصيرة حضورها على مستوى عالمي واقتناصها العديد من الجوائز على غرار تجارب مخرجين مثل سامح علاء الذي حصل على السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي لأفضل فيلم قصير بفيلمه "ستاشر"، وحصول فيلم "عيسى" أيضا على العديد من الجوائز منها في مهرجان "كان" وجائزة الجمهور من مهرجان فالبون ولجنة التحكيم من مهرجان بوخارست وأفضل تصوير فيلم مهرجان "سفانيتي" السينمائي في جورجيا وغيرها من الجوائز.

وعن هذا الحضور يقول مراد مصطفى "إن الجيل الجديد من الصناع الشباب لديهم رؤية تتناسب مع التطور في السينما العالمية، فلم تعد هناك فروقات كبيرة في المستوى وشكل السينما، وهو ما جعل أفلاما مصرية تحصد جوائز فى مهرجانات عالمية كبيرة مثل مهرجان كان السينمائي".

وحصل الفيلم على دعم العديد من الجهات من دول مختلفة، ومنها مؤسسة الدوحة للأفلام، إلى جانب كونه إنتاجا مصريا فرنسيا مشتركا، وحول إن كانت هناك شروط أو قيود وضعتها الجهات المشاركة في إنتاج الفيلم، أوضح مراد قائلا "إن الفيلم نُفذ بحرية تامة ومن دون أي تدخلات من أي جهة".

وتدور أحداث الفيلم -الذي يلعب بطولته كيني مارسلينو وكنزي محمد وأخرجه مراد مصطفى الذي شارك أيضا في كتابة السيناريو مع سوسن يوسف- حول مهاجر أفريقي يعيش في مصر ويبلغ من العمر 17 عاما، يحاول أن يسابق الزمن لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر بسبب حادث عنيف.

وعن اهتمامه بالطبقة المهمشة والمهاجرين الأفارقة تحديدا في تجاربه السابقة، أوضح المخرج المصري أن فيلم "عيسى" هو الفيلم القصير الرابع الذي يحاول من خلاله أن يواصل الهدف الذي بدأه في أعماله الثلاثة السابقة "حنة ورد" و"ما لا نعرفه عن مريم" و"خديجة"، وهي الحكي عن غير المصريين وتحديدا الأفارقة الذين يعيشون في مصر.

وأضاف أنه ابن حي "عين شمس" الشعبي بالقاهرة، وهي منطقة يعيش فيها أكبر تجمع للأفارقة في مصر، لذا فهو يرغب من خلال أفلامه أن يقدم حكايات مختلفة تدور في مصر لكن بعيون مختلفة.

ومن جانب آخر يعمل مراد حاليا على تطوير فيلمه الروائي الأول "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن"، بالتعاون مع ورش "سينيفونداسيون"، و"تورينو فيلم لاب" و"روتردام لاب" التابعة لمهرجان روتردام السينمائي الدولي.