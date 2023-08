بسبب إضراب هوليود.. تأجيل حفل جوائز "إيمي" إلى العام القادم

قررت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية بالولايات المتحدة الأميركية تأجيل حفل توزيع جوائز "إيمي" لما يقرب من 4 أشهر، وذلك بسبب الإضراب الذي تشهده هوليود منذ أكثر من 100 يوم، وأدى إلى شلل الإنتاجين السينمائي والتلفزيوني.

وأعلنت كل من قناة "فوكس" وأكاديمية التلفزيون -في بيان مشترك- أن احتفال توزيع الجوائز الذي كان مقررًا في 18 سبتمبر/أيلول القادم سيقام في منتصف يناير/كانون الثاني 2024.

غياب النجوم

وأدى إضراب كتاب السيناريو والممثلين في هوليود إلى وقف أغلب الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الأميركي. ويطالب الممثلون وكتّاب السيناريو بزيادة أجورهم التي تشهد ركودا في زمن منصات البث الإلكترونية، ويسعى المضربون للحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنع هذه التكنولوجيا من إنشاء نصوص أو استنساخ أصواتهم وصورهم.

وجاء قرار تأجيل حفل إيمي بسبب الغياب المحتمل لأغلب النجوم عن الحفل إذا تمت إقامته في الموعد المقرر سابقا، ولن يكون مسموحا أيضا لكتّاب السيناريو بإعداد نصوص أو نكات لمقدّمي الحفل.

الخلافة

وأعلنت الترشيحات للنسخة 75 من جوائز "إيمي" في مطلع الشهر الجاري، ونالت منصة "إتش بي أو" (HBO) حصة الأسد، بفضل أعمالها "الخلافة" (Succession) و"اللوتس الأبيض" (The White Lotus) و"الأخير منا" (The Last of Us) التي حصلت على 27 ترشيحا في الفئات المختلفة.

وتقدم مسلسل "الخلافة" الأعمال المرشحة للجائزة، وبينها جائزة أفضل دراما، كما حصل على 3 ترشيحات لأفضل ممثل في الدراما لكل من براين كوكس وجيريمي سترونغ وكيران كولكين، و4 ترشيحات لأفضل ممثل مساعد في الدراما، وحصلت سارة سنوك على ترشيح أفضل ممثلة.

وسيطر مسلسل "تيد لاسو" (Ted Lasso) الكوميدي الأميركي من "آبل تي في بلس" (Apple TV Plus) على ترشيحات جوائز الكوميديا بحصوله على 21 ترشيحا، من بينها أفضل مسلسل كوميدي وأفضل ممثل لجيسون سوديكيس.