أصيبت بالشلل عام 2018.. وفاة الفنانة العراقية أمل عباس بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة العراقية أمل عباس اليوم الجمعة عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر الفنان الكويتي داود حسين صورة للفنانة الراحلة على صفحته بإنستغرام، قائلا "الله يرحمها ويغفر لها ويتغمد روحها الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله".

وعبر مقطع مصور على إنستغرام، قال عضو جمعية الصحفيين الكويتية نايف الشمري "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى قبل قليل الفنانة أمل عباس، بلّغني ولدها محمد قبل شوي.. الله يرحمها ويغمد روحها الجنة".

وبحسب الشمري، فإن الفنانة أمل نقلت إلى مستشفى مبارك بالكويت قبل عدة أيام، وعانت من غيبوبة تسمم في الكبد، وتوفيت سريريا قبل 4 أو 5 أيام، قبل أن يعلن الطبيب وفاتها رسميا.

ولدت أمل عباس يوم 27 أبريل/نيسان 1960 في مدينة البصرة العراقية، وبالإضافة إلى جنسيتها العراقية فإنها تحمل الجنسية المصرية أيضا لزواجها من مواطنٍ مصري أنجبت منه دانة ومحمد.

بدأت الفنانة الراحلة مشوارها الفني في الكويت عام 1984 في "أوبريت سندريلا"، بعدها شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية مثل "الحادث" و"حكايات من التراث الشعبي" و"رقية وسبيكة" و"زوجة بالكمبيوتر" و"زوجة تحت التمرين" و"سيدي الرجل لا" و"الطماعون" و"للحياة بقية"، وغيرها.

تنوع ظهور الفنانة الراحلة ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، إضافة لشهرتها من خلال أداء أدوار الشر في الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

كانت مشاركتها في مسلسل "الحيالة" عام 2003 في دور حكيمة، إلى جانب الفنانين عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي، من أهم المحطات في حياتها الفنية.

توقفت عن العمل عام 2017 بعد تعرضها لوعكة صحية، إذ كانت تعاني من مرض خطير في القلب.

وفي عام 2018، سافرت إلى الهند في رحلة علاجية، حيث أجرت عملية جراحية لتغيير صمام في القلب، وعملية أخرى في الظهر لإزالة كتلة دم في العمود الفقري أثرت على النخاع الشوكي وتسببت في شللها.