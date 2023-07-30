وفاة نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي غرقا

توفي قبل ساعات قليلة نجل الفنان المصري حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي غرقا في مدينة العَلَمين، بالساحل الشمالي.

أعلن خبر الوفاة المنتج محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف.

وأكد الفنان أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أن الراحل عبد الله حسن يوسف توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي، ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.

وأشارت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، أن السبب الأولي للوفاة هو "إسفكسيا الغرق" (الاختناق الشديد نتيجة الغرق). ولم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة لحين عرض الجثمان على النيابة العامة والتصريح بالدفن.

وحسب الشهادات الأولية في التحقيقات، فقد اختفى عبد الله تحت الماء لفترة قبل أن يتم انتشاله فاقدا للوعي، وقد توقفت الوظائف الحيوية بالجسم قبل وصوله إلى المستشفى.

وتوفي الراحل عبد الله حسن يوسف، عن عمر يناهز 35 عاما، وهو الابن الأصغر لحسن يوسف وشمس البارودي، إذ رزق الزوجان بـ4 أبناء هم ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله.

وحسب ما تناقلته مواقع إلكترونية، فقد درس الطيران في أوكرانيا، ثم درس الإعلام في بيروت قبل أن يعود إلى مصر، ولم يعمل في مجال الفن من قبل.

شمس البارودي ممثلة مصرية من أصول سورية، من مواليد 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 1945، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم بدأت حياتها الفنية مطلع الستينيات، قبل أن تقرر منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب.