بعد 7 شهور فقط من وفاة والدته، رحل الفنان الشاب أحمد قنديل عقب أزمة قلبية صباح اليوم الاثنين، وأقيمت جنازته ظهر اليوم في مسجد الحصري بمدينة "السادس من أكتوبر".

وحضر الجنازة نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي الذي قال في تصريحات لإحدى الصحف المحلية إن سبب الوفاة هو أزمة قلبية مفاجئة، أما والده فأكد، أثناء الجنازة، أن نجله كان يعاني من حالة حزن شديدة خلال الأشهر الماضية، وأنه لم يتأقلم مع رحيل والدته.

وأثار رحيل قنديل المفاجئ حالة من الحزن بين عدد كبير من زملائه في الوسط الفني وأصدقائه، خاصة أنه كتب قبل فترة قصيرة على صفحته على فيسبوك أنه لا يستطيع أن يعيش بعد رحيل والدته، وأشار إلى أنه بعد وفاتها تغيرت حياته ودعا أن يجتمع بها قريبا.

وظهرت حالة من الحزن الشديد على قنديل عقب رحيل والدته في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، والآن يلحق بها بعد 7 أشهر فقط.

ولد الممثل الشاب أحمد قنديل عام 1987 في محافظة الإسكندرية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 2017، وشارك بأدوار ثانوية في 7 أعمال فنية منها "إحنا الطلبة" و"الزيبق" أمام كريم عبد العزيز، و"عد تنازلي" وفيلم "وقفة رجالة" و"ليل خارجي"، ولكن عرفه الجمهور بعد أن قدم شخصية إسلام مشهور في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، وحظي بإشادة واسعة من الجمهور ومن أسرة "مشهور" وقت عرض العمل.