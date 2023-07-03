"المرهقون".. جائزتان من فالنسيا تنضمان لنجاحات الفيلم اليمني

حصل الفيلم اليمني "المرهقون" على جائزتين من مهرجان فالنسيا الدولي في دورته الـ38، حيث فاز بجائزة أفضل مخرج لعمرو جمال وأفضل سيناريو لعمرو جمال ومازن رفعت.

وتنضم الجائزتان إلى مجموعة التكريمات التي حصل عليها الفيلم، وذلك بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان تاييبي السينمائي في تايوان قبل أيام.

وشارك الفيلم في عدد من مهرجانات السينما العالمية، إذ جاء العرض الأول في مهرجان برلين السينمائي في فبراير/شباط الماضي، وبذلك يصبح أول فيلم يمني يشارك في مهرجان برلين، كما حقق الفيلم جائزة "أمنستي" (Amnesty International Film Award) التي تُمنح للفيلم الأكثر تأثيرا في الجانب الإنساني من بين جميع أقسام المهرجان، وحصل أيضا على ثاني أعلى نسبة تصويت في جائزة الجمهور، بعد تصويت أكثر من 22 ألف شخص لهذه الجائزة.

كما جاب الفيلم العالم بمشاركته في العديد من المهرجانات مثل سيدني، تايوان، شنغهاي، بكين، أرمينيا، سلوفاكيا، ومؤخرا مهرجان تاييبي في تايوان وفالنسيا. ومن المقرر مشاركته أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان "دربن" السينمائي الدولي بدورته الـ44 والمقرر إقامته في جنوب أفريقيا في الفترة بين 20 و30 يوليو/تموز الحالي.

وكان مشروع الفيلم أيضا قد حظي باهتمام من العديد من المهرجانات التي ساهمت في دعمه وتطويره، منها فوزه في سوق مهرجان "كارلوفي فاري" للأفلام قيد الإنتاج والمقام في دولة التشيك، وبجائزتين لاستكمال مراحل ما بعد الإنتاج من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

قصة حقيقية

ويقدم المخرج عمرو جمال في فيلم "المرهقون" قصة حقيقية وقعت أحداثها في مدينة عدن عام 2019 عن أسرة من الطبقة المتوسطة مكونة من أب وأم و3 أطفال، وتعاني الأسرة بعد الحرب التي وقعت في 2015، ويفقد الأبوان وظيفتهما ويعيشان تحت خط الفقر، وتفاجأ الأم بأنها حامل وتنتظر مولودا جديدا قبل أن تقرر رفقة زوجها التخلص من الجنين.

وفي تصريحات لصحيفة محلية يمنية قال المخرج عمرو جمال إن الإجهاض المقصود في الفيلم يرمز للمستقبل والأحلام وهو حال البلد الذي لا يزال يعيش تحت ظروف اقتصادية وسياسية مؤلمة أجهضت الأحلام والطموحات والمستقبل وأجبرت الأشخاص على تقديم تضحيات صعبة.

وقال إن فيلميه "10 أيام قبل الزفة" و"المرهقون" نجحا في وضع السينما اليمنية على خارطة السينما العربية والعالمية، وهو يأمل أن يكون ذلك حافزا للمخرجين والمنتجين وللسينمائيين من مختلف المحافظات لإعادة الوهج الفني والمسرحي للبلاد بعد سنوات من الأفول والانكماش.

وكان جمال قد بدأ تصوير فيلمه "المرهقون" في أكتوبر/تشرين الأول 2021، في حي "القطيع" وهو أحد أعرق الأحياء الشعبية في مدينة عدن القديمة.