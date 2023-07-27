"مهمة مستحيلة" و"باربي" و"أوبنهايمر".. هاتريك هوليودي في شباك التذاكر العالمي

أحرزت هوليود هاتريك في شباك التذاكر في مختلف أسواق السينما بالعالم، وذلك من خلال إطلاق 3 من أفضل أفلام العام 2023 خلال الأسابيع الأخيرة، وبذلك يكون كل من "مهمة مستحيلة: الجزء الأول من حساب الميت" (Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One)" لتوم كروز، و"باربي" (Barbie) لمارغوت روبي، و"أوبنهايمر" (Oppenheimer) لكيليان ميرفي هو اللقاح الناجح الذي يشفي صناعة السينما العالمية من آثار الإغلاق العام الذي امتد لما يقرب من عامين وأثر على إيرادات دور العرض التي أغلقت، كما أثر على تصوير وتنفيذ الأفلام وزاد من ميزانيات الإنتاج بمبالغ كبيرة وجهت لتنفيذ بروتوكولات الحماية من عدوى كوفيد-19.

وتعافت صناعة السينما في هوليود جزئيا في 2022، ووصلت أرباحها إلى نحو 6 مليارات دولار، بينما كان هذا الرقم قد انخفض خلال جائحة كورونا إلى ملياري دولار في عام 2020، في حين كانت الأرباح قبل الجائحة، وبالتحديد في عام 2019، قد وصلت إلى 11.32 مليار دولار.

وفي عام 2021 استعادت الصناعة نسبة 60% من قدراتها التشغيلية، ووصلت أرباح شباك التذاكر في الولايات المتحدة إلى أقل مما حققته قبل الوباء بنسبة 70%، وقدمت هوليود 504 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قبل فترة الوباء، بينما تصل قيمة أصول صناعة السينما الأميركية إلى نحو 91.83 مليار دولار.

وصلت أرباح شباك التذاكر للأفلام الثلاثة "مهمة مستحيلة: الجزء الأول من حساب الميت" و"أوبنهايمر" و"باربي" إلى أرقام تؤكد أن الصناعة قد وصلت إلى حالة التعافي الكامل من آثار جائحة كورونا في كل أسواق العالم، وليس في الولايات المتحدة وحدها.

باربي وأوبنهايمر

"باربي" أو الفيلم الذي أطلق عليه النقاد لقب "القمامة النسائية التي تكره الرجل" و "الشرسة" و"المضحكة"، حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر في ما يقرب من 20 سوقا في جميع أنحاء العالم نهاية هذا الأسبوع، حيث اصطدم افتتاحه بالنقيض التام له، وهو فيلم "أوبنهايمر"، وقام مخرجه كريستوفر نولان بدفع رواد السينما لمضاعفة الإيرادات بأرقام كبيرة.

وتجاوز "باربي" كل التوقعات في افتتاحه بعطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، حيث حقق 155 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، وتجاوز رقم إيرادات فيلم "سوبر ماريو بروس" (The Super Mario Bros. Movie) البالغة 146 مليون دولار هذا العام.

وسجل فيلما "باربي" و"أوبنهايمر" معا الرقم القياسي الأول في شباك التذاكر في المملكة المتحدة وأيرلندا، وفقا لما أوردته رويترز، وهي المرة الأولى التي حقق فيها فيلمان أرقاما قياسية في افتتاحهما في نهاية الأسبوع ذاتها بأرقام وصلت إلى أكثر من 12.8 مليون دولار.

وحقق "باربي" وحده ما يقدر بـ 23.7 مليون دولار، وهو ما اعتبرته مجلة هوليود ريبورتر أكبر افتتاح منذ الوباء، ووصل "أوبنهايمر" إلى 14 مليون دولار.

وفي أستراليا، اعتبر "باربي" صاحب أكبر إيرادات لعطلة نهاية أسبوع في عام 2023، حيث حقق 21.5 مليون دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي حققه فيلم "سوبر ماريو"، وهو 10.5 ملايين دولار. وفي البرازيل، كانت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ"باربي" بقيمة 15.9 مليون دولار هي الأفضل لعام 2023، وثالث أفضل افتتاحية في البلاد .

احتلت باربي المركز الأول في شباك التذاكر في 55 سوقا، وكانت أكبر افتتاح للصناعة لهذا العام في 25 سوقا، بما في ذلك المكسيك والبرازيل وكولومبيا ونيوزيلندا، طبقا لما ذكرته شركة وارنر براذرز المنتجة للفيلم، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والمملكة المتحدة وأيرلندا.

كان لدى باربي أكبر إيرادات لعطلة نهاية أسبوع في عام 2023 في أذربيجان وبلجيكا وبوليفيا وكرواتيا والدانمارك وإستونيا وفنلندا وهندوراس والمجر ونيوزيلندا ونيكاراغوا وآيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد.

ووصل إجمالي إيرادات "باربي" إلى 337 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، كما حصد "أوبنهايمر" 174.2 مليون دولار عالميا.

وتدور أحداث "باربي" حول معاناتها من أزمة تدفعها إلى التشكيك في عالمها ووجودها، والفيلم بطولة مارغوت روبي، رايان غوسلينغ، عيسى راي، وإخراج غريتا جيرويغ، وشارك في كتابته المخرج والسيناريست نواه بومباخ.

ويحكي "أوبنهايمر" السيرة الذاتية للعالم الأميركي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وهو من إخراج كريستوفر نولان وبطولة كيليان ميرفي ومات دايمة وايميلي بلانت.

مهمة مستحيلة

أنقذ توم كروز في الصيف الماضي صناعة السينما بفيلم "توب غن: مافريك" (Top Gun: Maverick)، الذي وصلت إيراداته النهائية إلى 1.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، لذلك كانت التوقعات كبيرة لفيلم "مهمة مستحيلة: الجزء الأول من حساب الميت"، لكن هذه الآمال لم تتحقق تماما مع العرض الأول في الولايات المتحدة، ثم انقض كل من "باربي" و"أوبنهايمر" على شباك التذاكر.

ورغم ذلك، فلا يمكن اعتبار الفيلم الجديد لتوم كروز فاشلا، فقد حقق بعد الأسبوع الثاني من العرض إيرادات بلغت 118.8 مليون دولار في شباك التذاكر الأميركي و252.1 مليون دولار في الخارج، مما جعله يصل حتى الآن إلى 370.9 مليون دولار، ويتوقع أن يتفوق الجزء الجديد من حيث الإيرادات على جميع الأجزاء السابقة لسلسلة "مهمة مستحيلة" البالغة 399.4 مليون دولار.

تشير توقعات السوق السينمائي إلى استمرار "مهمة مستحيلة: الجزء الأول من حساب الميت" في دور العرض بعد رفع "أوبنهايمر"، مما يسمح لفيلم توم كروز باستعادة قدرته على تحقيق الأرباح، خاصة أنه يحقق في الأسواق الخارجية إيرادات أكبر من المعتاد، وقد حقق لأول مرة في اليابان ما يعادل 7.9 ملايين دولار.

أما أهم أسباب التفاؤل بشأن "مهمة مستحيلة: الجزء الأول من حساب الميت" فهو تفوقه على أفلام تعد امتدادا لسلاسل بارزة استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وهي " فلاش"(The Flash) و"إنديانا جونز5″ (Indiana Jones 5)، لتحتل سلسلة "مهمة مستحيلة" المرتبة التاسعة حاليا لأكبر فيلم لعام 2023.

يبقى أن فيلم توم كروز قد يجلب إيرادات كبيرة، لكنها ستكون مصحوبة بخيبة أمل كبيرة أيضا بسبب تكلفة إنتاجه التي بلغت 290 مليون دولار دون إضافة تكلفة الدعاية، وهو ما يعني عدم قدرته على تحقيق أرباح إن لم تتجاوز إيراداته 700 مليون دولار، طبقا لقواعد توزيع إيرادات العمل مناصفة بين الموزع والمنتج، وهو احتمال ضعيف.

و"مهمة مستحيلة: الجزء الأول من حساب الميت" من إخراج كريستوفر ماكواري، وبطولة توم كروز وهايلي أتويل وفينغ راميس.