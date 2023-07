يبدو أن 2023 سيكون عام أفلام الأكشن بلا منازع، فحتى الآن -وقد انتصف العام- شاهدنا بعضا من أفضل الأفلام التي تنتمي لهذا النوع، وربما من أفضل أفلام الأكشن منذ بداية الألفية الثالثة، وقد عادت بعض من السلاسل القديمة بشكل مميز، وعُرضت أيضا أفلام فردية تستحق المشاهدة.

في هذه القائمة نركز على أفضل أفلام الأكشن التي تم عرضها حتى الآن، مع المتابعة والتحديث بكل جديد من الإصدارات الجديدة على مدار العام، وقد تم ترتيبها تبعا لتقييم الأفلام على موقع "روتن توماتوز" (Rotten Tomatoes) المتخصص من الأقل تقييما إلى الأعلى.

إنديانا جونز 5

البطل والمغامر إنديانا جونز يعود مرة أخيرة لعشاقه في فيلم "إنديانا جونز ونداء القدر" (Indiana Jones and the Dial of Destiny)، وهو فيلم أكشن ومغامرات من إخراج جيمس مانغولد، والذي شارك في كتابته كذلك، ويمكن اعتباره من أفضل أفلام الأكشن في 2023 بالتأكيد بمشاهد الحركة التي تم تصويرها بشكل مميز على الرغم من كبر عمر البطل.

الفيلم تتمة للجزء السابق "إنديانا جونز والجمجمة الكريستالية"، والجزء الخامس والأخير لسلسلة إنديانا جونز، ويضم طاقمه كل من هاريسون فورد، وكارين آلن، وجون رايس دافيز من الأفلام السابقة، ومن أعضاء الفريق الجدد فيبي والر بريدج وأنطونيو باندرياس ومادس مكليسن.

تدور أحداث الفيلم في عام 1969، ويقدم قصة جونز وابنته الروحية هيلينا اللذين يحاولان تحديد مكان قطعة أثرية مهمة قبل يورغن فولر العالم النازي الذي يخطط لاستخدامها لتغيير نتائج الحرب العالمية الثانية.

عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، واحتفى الحاضرون بظهور هاريسون فورد (81 عاما)، ولكن على الجانب الآخر لم يحصل الفيلم على الإيرادات المتوقعة منه، ولكنه حقق معدل 69% على موقع "روتن توماتوز".

طائرة (Plane)

من الأفلام القليلة خارج إطار السلاسل التي وصلت إلى هذه القائمة، ويقدم الفيلم قصة تقليدية حول طائرة تسقط بسبب العوامل الجوية غير المواتية، ولكن الأحداث تنقلب إلى لوحة فنية مليئة بمشاهد الأكشن والحركة، وذلك عندما يلتقي الركاب الناجون للتو من الموت مع عصابة تقوم باختطاف الأجانب وتحويلهم لرهائن والمقايضة على حياتهم، فيكون على قائد الطائرة إنقاذهم للمرة الثانية بمساعدة واحد منهم، وهو مجرم سابق يتم نقله إلى السجن خلال هذه الرحلة المشؤومة.

الفيلم من إخراج جان فرانسوا ريشيه، وبطولة جيرارد باتلر ومايك كولتر، وحصد إعجاب النقاد الذين أشادوا بأداء بطله جيرارد، وحقق معدل 77% على موقع "روتن توماتوز".

"كريد 3" (Creed 3)

سلسلة أخرى تعود هذا العام، فيلم "كريد 3" (Creed 3) الجزء الجديد من الأفلام الرياضية فائقة الشهرة التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي على يد الممثل الأميركي سيلفستر ستالون، وقد كتب أول سيناريوهات فيلم "روكي" وقرر إنه سيكون البطل الرئيسي للفيلم مهما كلفه الأمر، فانتظر طويلا حتى تحقق حلمه، وترشح فيلمه لجائزة أوسكار أفضل فيلم.

على مر السنوات اكتسبت سلسلة أفلام روكي شعبية شديدة، واستمرت لـ6 أفلام، ثم لكبر عمر البطل انبثقت سلسلة فرعية، وهي "كريد" بطولة مايكل بي جوردان والتي نجحت بفيلميها الأول والثاني، وها هي في 2023 تعود بجزء ثالث يعتزل فيه لاعب الملاكمة كريد، ويتفرغ لإدارة النادي الصحي الخاص به، ولكن بسبب صديق عائد من الماضي يدلف مرة أخرى للحلبة.

الفيلم من إخراج وإنتاج وبطولة مايكل بي جوردان في أول تجربة إخراج له، ويشاركه البطولة كل من تيسا طومسون وجوناثان ماجورز.

تلقى الفيلم مراجعات إيجابية من النقاد، وحقق أكثر من 275 مليون دولار في جميع أنحاء العالم ومعدل 88% على موقع "روتن توماتوز" ليصبح أحد أهم أفلام الأكشن في 2023.

"جون ويك 4"

في مارس/آذار الماضي بدأ عرض أحد أشهر أفلام العام، وهو الجزء الرابع من سلسلة "جون ويك" (John Wick) الذي تأجل عرضه من 2021 إلى 2023 نتيجة وباء كورونا، العمل من بطولة كيانو ريفز، وإخراج تشاد ستاهلسكي، وقد حققت السلسلة نجاحا كبيرا على مدار السنوات، النجاح لم يؤهلها فقط للاستمرار ولكن كذلك بالاتساع عبر أفلام ومسلسلات قادمة في عالم ترفيهي ممتد.

حصل الفيلم على إشادة واسعة من النقاد ومعدل 94% على موقع "روتن توماتوز"، وحقق أكثر من 432 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، ليصبح الفيلم الأكثر ربحا في السلسلة والعاشر في قائمة أعلى الأفلام إيرادا في عام 2023، وتجدد لجزء خامس لم يتم تحديد موعد عرضه بعد.

في الجزء الرابع يكمل جون ويك رحلته في الانتقام لكلبه المقتول بالجزء الأول بعدما انقلبت الجماعة الإجرامية التي عمل لها سابقا عليه، وقررت تصفيته مهما كان الثمن، تميز الفيلم بمشاهد الأكشن المرسومة ببراعة تتشابه مع رقصات الباليه الكلاسيكي، وأساليب تصويرها الجذابة التي جعلت كل مشهد يتميز عن سابقه وينافسه بالفعل.

المهمة المستحيلة

في المرتبة الأولى يأتي الجزء السابع من سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" (Mission: Impossible) تحت عنوان جانبي "حساب الموتى"، وفيه يعود العميل السري إيثان هانت إلى مكافحة الشر في العالم، وذلك برفقه فريقه الذي يتمدد باستمرار، ويضم أفرادا جددا من ذوي الماضي الغامض والذكاء الشديد في آن واحد.

هذه المرة ينقذ إيثان وفريقه العالم من أحد برامج الذكاء الاصطناعي الذي استطاع تحديث نفسه والاستغناء عن البشر، بل مهاجمتهم كذلك، ويسعى الكل لاستعادة السيطرة عليه بهدف اكتساب قوته الكبيرة، ولكن إيثان لا يرى في هذا البرنامج سوى خطر يجب الإجهاز عليه في أقرب وقت ممكن، على عكس أوامر رؤسائه الذين عاملوه كعميل متمرد، ليتحول إلى هارب من العدالة.

تميز الفيلم بمشاهد أكشن خطيرة مصممة بدقة شديدة لإبهار المشاهدين، من أهمها اللقطة الأيقونية للبطل وهو يقفز من أعلى الجبل بدراجته النارية والذي صوره كروز بنفسه بدون الاستعانة بممثل بديل.

الفيلم من إخراج كريستوفر ماكويري وبطولة توم كروز في دور البطولة بالإضافة إلى هايلي أتويل، وفينج رامز، وسايمون بيج، وريبيكا فيرغسون، وفانيسا كيربي، وحقق إيرادات بلغت 287 مليون دولار حتى الآن، ومعدل 96% على موقع "روتن توماتوز".

ويمكن ضم أفلام أخرى إلى القائمة مثل "الشجاعة" (Sisu) و"استخلاص 2″ (Extraction 2) وغيرها، ولا تزال أمامنا عدة شهور سنرى فيها بالتأكيد ما قد يغير ترتيب القائمة بشكل جذري.