الجونة السينمائي يمنح مروان حامد جائزة الإنجاز الإبداعي لإسهاماته في صناعة السينما

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي منح المخرج المصري مروان حامد جائزة الإنجاز الإبداعي، وذلك خلال فعاليات الدورة السادسة للمهرجان التي ستقام من 12 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك تقديرا لمسيرته السينمائية وإسهاماته بأعمال استطاعت أن تحقق طفرة على المستويين الفني والتجاري في السنوات الماضية.

وقال مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي إن تكريم مروان حامد جاء لإسهاماته في صناعة السينما التي لها تأثير واضح وألهمت تجارب جيل من الشباب.

وأكد المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي أن اختيار مروان حامد "يتماشى مع الرؤية الجديدة للمهرجان التي تسعى للاحتفاء بالتجارب الشبابية المتميزة، التي شكلت نقطة فارقة في السينما المصرية والعربية، وأسهمت في تقديم إنجازات في فترة زمنية قصيرة، وهو ما فعله حامد بالفعل، الذي أثبت منذ فيلمه الأول أنه صاحب موهبة واعدة وأفلامه التالية حققت نجاحات على المستويين الفني والتجاري معا".

وأهدى المخرج مروان حامد التكريم لوالده الكاتب الراحل وحيد حامد ووالدته الإعلامية زينب سويدان، وتوجه بالشكر لأساتذته الذين تعلم منهم والمنتجين الذين منحوه الثقة والفنانين الكبار الذين شاركوه أعماله أمام الكاميرا أو خلفها، كما وجه الشكر أيضا للقائمين على مهرجان الجونة.

نجاح فني وجماهيري

بدأ مروان حامد مشواره الفني في منتصف التسعينيات؛ فتدرب على الإخراج في فيلم "النوم في العسل" الذي قام ببطولته عادل إمام، وبعد تخرجه من المعهد العالي للسينما عام 1999 عمل مساعدا للمخرج شريف عرفة في عدد من الأعمال، ليبدأ مشواره مع بداية الألفية بفيلم قصير بعنوان "لي لي" مقتبس عن قصة قصيرة للكاتب يوسف إدريس، وحظي باهتمام نقدي بعد مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، إلى جانب حصوله على عدد من الجوائز أيضا، ومنها جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون فيران، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الأفريقية.

وقدم مروان حامد في مسيرته 7 أفلام سينمائية؛ بدأها بفيلم "عمارة يعقوبيان" في 2006، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب علاء الأسواني، وقام بكتابة السيناريو وحيد حامد، ويعد الفيلم من أضخم الأفلام السينمائية في الإنتاج وقتها، وضم عددا كبير من النجوم؛ منهم عادل إمام ونور الشريف ويسرا، والفيلم عُرض للمرة الأولى في مهرجان برلين.

وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات، منها لندن السينمائي والمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، وحصل مروان عن الفيلم على جائزة أفضل مخرج روائي جديد من مهرجان ترايبيكا السينمائي، والجائزة البرونزية في مهرجان مونتريال للسينما العالمية، وجائزة العين الذهبية في مهرجان زيورخ السينمائي، والجائزة الكبرى في مهرجان معهد العالم العربي في فرنسا.

بعدها بـ3 أعوام قدم تجربة أخرى في فيلم "إبراهيم الأبيض"، الذي ينتمي لفئة أعمال "الأكشن" (الحركة) وعالم الجريمة في الأحياء الشعبية، وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا، لكن شعبيته ازدادت عام 2014 بعد أن اتجه لتقديم أعمال روائية؛ فقدم "الفيل الأزرق" بجزأيه، وحقق الجزء الثاني أكثر من 100 مليون جنيه إيرادات (الدولار يساوي نحو 31 جنيها) وُصنف بأنه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية وقتها.

وأحدث أفلام مروان حامد كان "كيرة والجن"، الذي صدر عام 2022، وهو مأخوذ عن رواية لأحمد مراد بعنوان "1919"، وكان من الأعمال ذات الميزانيات الضخمة وبلغت إيراداته 120 مليون جنيه.

ورغم قلة الأفلام التي قدمها مروان حامد في مشواره خلال ما يقرب من 20 عاما، فإنه كان حريصا على تقديم أنواع سينمائية مختلفة؛ فحرص على تقديم فيلم دراما نفسي "الأصليين"، والجريمة والغموض في "تراب الماس"، كما تميزت أفلامه على مستوى الصورة والمؤثرات السمعية والبصرية، وهو ما جعلها تحظى بالنجاح الفني والتجاري أيضا.

الإنجاز الإبداعي

وبتكريم مروان حامد بالإنجاز الإبداعي ينضم إلى قائمة من الأسماء التي تم تكريمها خلال الدورات الخمس السابقة لمهرجان الجونة، وتضم القائمة أسماء عربية وعالمية، ومنهم عادل إمام والفنان الأميركي فوريست ويتكر وسيلفستر ستالون والمخرج داود عبد السيد وأنسي أبو سيف والفرنسي جيرار دوبارديو والمغربي سعيد تغماوي والمنتجة التونسية درة بشوشة وخالد الصاوي ومحمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي المصري واللبناني إبراهيم العريس.