نتفليكس تطرح أول مسلسل رسوم متحركة أفريقي على منصتها

طرحت منصة "نتفليكس" (Netflix) للبث التدفقي الخميس أول مسلسل أفريقي للرسوم المتحركة، في خطوة أبدت كاتبة سيناريو العمل الزامبية مالينغا مولينديما الأمل في أن تفتح الباب أمام مزيد من الإنتاجات الأصلية من القارة.

وتدور أحداث مسلسل "سوبا تيم 4" (Supa Team 4) في نسخة مستقبلية من العاصمة الزامبية لوساكا، وتحكي قصة 4 فتيات مراهقات جنّدهن عميل سري سابق لإنقاذ العالم.

وقالت مالينغا مولينديما لوكالة الصحافة الفرنسية "يُسعدني أن يرى العالم أخيرًا المسلسل الرائع الذي أنجزه الفريق الموهوب للغاية، من أفريقيا وخارجها".

وأضافت "نأمل أن يفتح سوبا تيم 4 الباب أمام مزيد من الاستثمار والتعاون حتى نتمكن من الاستمرار في تنمية الصناعة".

ابتكار واختيار

وقد ابتكرت مالينغا مولينديما المسلسل بعد فوزها و7 أشخاص آخرين في مبادرة "تريغيريش ستوري لاب" (Triggerfish Story Lab) في عام 2015، وهي مسابقة مواهب أفريقية على مستوى القارة.

وعند الإعلان عن المسلسل في عام 2019، قالت كاتبة السيناريو إنها اختارت بلدها زامبيا مسرحا لقصة العمل، "لإظهار أن أي شخص، من أي مكان، يمكن أن يكون بطلا خارقًا".

وقد عملت منصة البث التدفقي العملاقة في السنوات الأخيرة على تنويع إنتاجها خارج الولايات المتحدة، من خلال مسلسلات ناجحة مثل "لا كاسا دي بابل" (La Casa de Papel) (البروفيسور) الإسباني أو الدراما الكورية الجنوبية "Squid Game" (لعبة الحبار).

وفي أبريل/نيسان الماضي قالت نتفليكس إنها تخطط لتوسيع عملياتها في أفريقيا، ومنح "مزيد من رواة القصص الأفارقة صوتًا قويا على المسرح العالمي".