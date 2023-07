النقابة سحبت الترخيص وفنانون يعتذرون.. تضارب حول إحياء حفل ترافيس سكوت في مصر

حالة من الجدل صاحبت إعلان مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت إحياء حفل غنائي كبير بمنطقة سفح الأهرامات في مصر لإطلاق ألبومه "يوتوبيا"، بين مطالبات بإلغاء الحفل مع منعه من الغناء في مصر، ودعم له.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بمنع ترخيص الحفل، على الرغم من بيع تذاكر الحفل كاملة خلال ساعات من الإعلان عن تنظيم الحفل الذي كان مقررا في 28 يوليو/تموز الجاري بمنطقة الأهرامات.

ونشر سكوت عبر حسابه الرسمي على تويتر ترجمة للأخبار المحلية التي تداولت إلغاء نقابة المهن الموسيقية ترخيص الحفل لأنه "يتناقض مع الهوية الثقافية للشعب المصري"، وأحال متابعيه لبيان قال إنه سيصدر عن مدير أعماله.

Call it real, call it fake, I’m going to bed. See you all in about 9 hours when Ticketsmarche releases an official statement

The explanation is that Travis Scott’s “inconsistency with the cultural identity of the Egyptian people” caused his license to perform in Egypt to be revoked

Multiple sources are still reporting that Travis Scott’s concert is cancelled

ونشر حساب لمعجبي سكوت ردا من مدير أعماله ديفيد سترومبيرغ الذي قال إن كل ما تردد بشأن إلغاء الحفل غير حقيقي، وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية في مصر ليست لديها السلطة للقيام بذلك للفنانين العالميين، وهي تلك السلطة فقط على الفنانين المصريين، وأكد أن الحفل لا يزال قائما في موعده.

apparently the Music Syndicate in Egypt has “revoked the permit” that would allow Travis to perform… however they don’t have the authority to do this for international artists (only local Egyptian artists) so this is why misinformation is spreading

THE EVENT IS STILL HAPPENING https://t.co/dWiHNIH3RV

— TRAVIS SCOTT FAN PAGE (@RodeoTheAlbum) July 18, 2023