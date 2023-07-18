النقابة سحبت الترخيص وفنانون يعتذرون.. تضارب حول إحياء حفل ترافيس سكوت في مصر

حالة من الجدل صاحبت إعلان مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت إحياء حفل غنائي كبير بمنطقة سفح الأهرامات في مصر لإطلاق ألبومه "يوتوبيا"، بين مطالبات بإلغاء الحفل مع منعه من الغناء في مصر، ودعم له.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بمنع ترخيص الحفل، على الرغم من بيع تذاكر الحفل كاملة خلال ساعات من الإعلان عن تنظيم الحفل الذي كان مقررا في 28 يوليو/تموز الجاري بمنطقة الأهرامات.

ونشر سكوت عبر حسابه الرسمي على تويتر ترجمة للأخبار المحلية التي تداولت إلغاء نقابة المهن الموسيقية ترخيص الحفل لأنه "يتناقض مع الهوية الثقافية للشعب المصري"، وأحال متابعيه لبيان قال إنه سيصدر عن مدير أعماله.

Call it real, call it fake, I’m going to bed. See you all in about 9 hours when Ticketsmarche releases an official statement — Tervis Scoot (@tervisscoot) July 18, 2023

Multiple sources are still reporting that Travis Scott’s concert is cancelled The explanation is that Travis Scott’s “inconsistency with the cultural identity of the Egyptian people” caused his license to perform in Egypt to be revoked I translated some news posts below: pic.twitter.com/wMsyK7JqXe — Tervis Scoot (@tervisscoot) July 18, 2023

ونشر حساب لمعجبي سكوت ردا من مدير أعماله ديفيد سترومبيرغ الذي قال إن كل ما تردد بشأن إلغاء الحفل غير حقيقي، وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية في مصر ليست لديها السلطة للقيام بذلك للفنانين العالميين، وهي تلك السلطة فقط على الفنانين المصريين، وأكد أن الحفل لا يزال قائما في موعده.

apparently the Music Syndicate in Egypt has “revoked the permit” that would allow Travis to perform… however they don’t have the authority to do this for international artists (only local Egyptian artists) so this is why misinformation is spreading THE EVENT IS STILL HAPPENING https://t.co/dWiHNIH3RV — TRAVIS SCOTT FAN PAGE (@RodeoTheAlbum) July 18, 2023

وعلق المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية محمد عبد الله على ذلك في تصريح لإحدى الصحف المحلية، وقال إنه "لا صحة لعدم إلغاء الحفل، فالنقابة هى جهة رسمية وقد تواصلت مع الشركة الراعية للحفل للحضور واسترداد رسوم التصريح الذي تم إلغاؤه".

وأضاف عبد الله "النقابة هي جهة رسمية يحصل من خلالها الفنانون الأجانب أيضا على تصريح للغناء، ولا يمكن ضرب القرارات الخاصة بالنقابة عرض الحائط لأن الجهات الحكومية لن تسمح بإحياء الحفل من دون تصريح نقابي، وإذ أحيا ترافيس سكوت الحفل بمصر يكون قد خالف القوانين المصرية".

وقالت نقابة المهن الموسيقية، أمس الاثنين، إنها "رحبت بكافة أشكال الفنون والحفلات في الأشهر الأخيرة؛ لكنها تضع شروطا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري".

وأضافت "بعد ما ورد للنقيب ومجلس الإدارة من صور ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم الحفل يقدمها أثناء فقرته، وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة فتقرر إلغاء الترخيص الصادر لإقامة الحفل الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".

رفض لقرار النقابة

وجاء قرار النقابة استجابة لحملة أطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي طالبت بإلغاء الحفل، واتهمت سكوت بأن حفلاته تتضمن "طقوسا شيطانية" وتصرفات غير لائقة.

في المقابل، اعتبر آخرون أن وجود سكوت في مصر وإطلاق ألبومه من سفح الأهرامات هو بالتأكيد ترويج للسياحة والاستثمار في مصر.

واعتذر الممثل المصري عمرو سعد لمغني الراب ترافيس سكوت عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وقال إن "إلغاء ترخيص حفلة ترافيس سكوت في مصر خطأ فادح وليس من حق أي أحد اتخاذ قرارات للمصريين أو التكلم باسمهم، وأنا فنان مصري أعتذر لهذا المغني العالمي ولنجوم العالم ومتابعيهم الذين قد يرون المصريين بشكل رجعي ومتخلف".

فيما أبدى الناقد الفني طارق الشناوي انزعاجه من قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية، وقال في تصريحات تلفزيونية إن "نقابة الموسيقيين في الفترة الأخيرة، وأضم لها نقابة الممثلين، تصدر قرارات متعسفة ومتعجلة متتالية".

واختار سكوت تنظيم حفل إطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا" في منطقة الأهرامات ودعا محبيه للمشاركة في الحفل الذي تراوحت أسعار تذاكره بين 4 آلاف و6500 جنيه (الدولار يساوي نحو 31 جنيها)، وحددت شروطا للحضور من بينها عدم دخول من هم أقل من 16 عاما، ومنع الكاميرات والحقائب الكبيرة.