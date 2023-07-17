هل ينجح مسلسل "يلوستون" من دون كيفن كوستنر؟

أدى انسحاب الممثل الشهير كيفن كوستنر من الموسم الخامس للمسلسل الناجح "يلوستون" (Yellowstone) إلى غضب وإحباط بين محبي العمل الذي ينتمي إلى نوع أعمال "الويسترن"، بمشاهده المميزة وأبطاله الذين اشتهروا بلقب " الكاوبوي" أو "رعاة البقر".

وانتشرت التكهنات حول خلافات حادة بين كوستنر وبين تايلور شيريدان المؤلف والمخرج والمنتج المنفذ صاحب الشخصية القوية.

وخلال مقابلة نشرت على موقع "هوليود ريبورتر" (The Hollywood Reporter)، تناول شيريدان أسباب خروج كوستنر من السلسلة الناجحة، وكشف عن خلافاته معه، والأسباب التي أدت إلى رحيله.

وتحدث شيريدان عن محاولاته حل الأزمة وديا مع كوستنر، وقال "تحدثت إليه مؤخرا. كان كوستنر عصبيا جدا، أراد أن يدير ويوجه المشروع بما يتفق وظروفه الخاصة، وقد نشأ الخلاف أولا مع منصة العرض حول توقيت التصوير، وقلت له إنه يمكننا بالتأكيد العمل بجدول زمني يتفق وظروف كل طرف، وهو ما فعلناه".

وأضاف "رأيي فيه كممثل لم يتغير. كيفن قدم شخصية بطل العمل جون داتون بأداء رائع ورمزي وقوي، ولم أواجه أبدا مشكلة معه في العمل، لكن المشكلة حدثت حين تحول الأمر إلى نزاع قانوني، وردد المحامون الأكاذيب".

إحباط كبير لفريق العمل

وظهرت الخلافات حين رفض كوستنر تمديد أيام التصوير لاستيعاب التأخير الذي أحدثه الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا، وأجبر طاقم العمل بالكامل على التجمع بعد شهور من انتهاء التصوير من أجل تصوير مشاهده الخاصة، وهو ما سبب زيادة كبيرة في تكلفة الإنتاج وإزعاجا كبيرا لباقي نجوم العمل.

ورغم المشكلات بين كوستنر وصناع العمل، فإن شركة "بارامونت" المنتجة للعمل ما زالت تأمل في أن يعود النجم الشهير إلى الموسم السادس مقابل 1.5 مليون دولار لكل حلقة.

فريق جديد من الممثلين

وظهر النصف الأول من الموسم الخامس من "يلوستون" لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، واختتم في يناير/كانون الثاني 2023، مع وعد بست حلقات أخرى هذا الصيف، ليصل عدد الحلقات إلى 14 حلقة للموسم الخامس، وربما يصل إلى 18 حلقة، كما قال شيريدان.

من جانب آخر، قد يشهد العمل زيادة فريق الممثلين في الموسم الجديد، حيث سيعود الممثل جوش لوكاس كنسخة أصغر من جون دالتون، وكذلك كايلي روجرز التي ستلعب دور بيث الصغيرة، وكايل ريد سيلفرستين في دور ريب الصغير.

ويبدو أن الموسم الجديد سيعود بالمشاهدين إلى ذكريات العائلة، حيث ستنضم بعض الوجوه الجديدة إلى العمل مثل كاي كاستر الذي يلعب دور راعي البقر الشاب رودي، وستلعب لوني ويلسون دور موسيقية الريف، ومن المقرر أيضا أن يعود جيفرسون وايت الذي يلعب دور جيمي إلى المسلسل بعد التكهنات السابقة بعدم عودته.