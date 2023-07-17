أول ملحنة وعازفة عود سودانية.. غوغل يحتفي بأسماء حمزة

احتفل محرّك البحث العملاق "غوغل" اليوم الاثنين بأسماء حمزة، وهي أول ملحنة وعازفة عود سودانية، وذلك بمناسبة ذكرى النجاح الكبير الذي حققته وشكّل نقطة تحوّل في حياتها المهنية.

وتصدّر الصفحة الرئيسية لغوغل رسم يجسّد هذه الموسيقية السودانية وهي تعزف على آلة العود، مرتدية الزي الشعبي ذا اللون الأزرق وممسكة بيدها بـ "نوتة" موسيقية.

وبحسب ما كتبه الموقع الشهر، فإن هذا اليوم يوافق ذكرى فوز أسماء في مسابقة "ليلة القدر الكبرى" الموسيقية في 17 يوليو/تموز 1997.

وأضاف أن هذا الفوز كان نقطة تحول في حياة هذه الموسيقية السودانية التي ولدت عام 1932، وساهم في منحها التقدير والاهتمام في مجال يسيطر عليه الذكور.

أسماء حمزة pic.twitter.com/3YGz8FDxZB — Nor A lamri (@Nora01430) July 17, 2023

وكانت أسماء -المولودة عام 1932- تعشق الموسيقى منذ صغرها وتحلم بأن تصبح يوما ما مطربة، لكن أحبالها الصوتية لم تساعدها في تحقيق حلمها، لتتحول إلى التلحين بدل الغناء. وقد ساعدها والدها الذي اكتشف موهبتها بذلك، فقد استعار لها عودا شبيها بالعود الموسيقي حتى تتمكن من التدرب والتعلم.

وعلى الرغم من أن دخول النساء للمجال الفني لم يكن مقبولا في ذلك الوقت بالسودان، فإن والد أسماء كان من أبرز المشجعين لها.

محرك البحث Google يحتفل اليوم بذكرى العازفة والملحنة السودانية الأستاذة أسماء حمزة pic.twitter.com/yyEBKMpoCY — Wli (@25Wli) July 16, 2023

وقد تأثرت هذه الملحنة -التي توفيت عام 2018- بأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب في بداية انطلاقها كملحنة، ومن الذين تتلمذوا على يديها الموسيقار والعازف السوداني الشهير بشير عباس.

ومع اكتسابها خبرة ومهارة في التلحين، أنتجت أسماء ألحانا للعديد من الفنانين الموهوبين في العالم العربي، وأصبحت واحدة من أولى الملحنات بالسودان.

وأصبحت عام 1946 واحدة من أولى السيدات اللاتي تدربن على عزف العود بشكل رسمي.

تفاعل واحتفاء

وعلى مواقع التواصل شارك عدد من المتابعين صور أسماء تعزف على العود، وقال ياسر مصطفى في تغريدة له: أسماء حمزة بشير (1936- 2018) أول ملحنة وعازفة عود سودانية وتعد من أوائل النساء اللائي اقتحمن مجال العزف والتلحين على مستوى أفريقيا والوطن العربي، في زمن كان هذا المجال حكرا على الرجال، لُقّبت بعاشقة الست أم كلثوم وأميرة العود.

غوغل يحتفل بذكرى الكاتبة والملحنة السودانية أسماء حمزة. أسماء حمزة بشير (1936- 2018) أول ملحنة وعازفة عود سودانية وتعد من أوائل النساء اللائي اقتحمن مجال العزف والتلحين على مستوى أفريقيا والوطن العربي، في زمن كان هذا المجال حكراً على الرجال، لُقّبت بعاشقة الست أم كلثوم و أميرة… pic.twitter.com/DYUXED8gzS — 𝕐𝕒𝕤𝕚𝕣 𝕄𝕠𝕤𝕥𝕒𝕗𝕒 (@YASIR_MOS91) July 16, 2023

أما الصحفية داليا الطاهر فقالت إن هذه الملحنة بدأت رحلتها مع عزف العود عام 1948، وأول أغنية قامت بتلحينها هي "يا عيوني" من ديوان الملاح التائه للشاعر المصري علي محمود طه عام 1956، بدأت العمل في سلاح الموسيقى السودانية عام 1982 وأول عمل اشتهرت به هو تلحينها لأغنية "الزمن الطيب" للشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي، وقامت بغنائها المطربة السودانية سمية حسن وكان ذلك عام 1983. وتلحينها لملحمة عَزة وعِزة.

من هي أسماء حمزة التي احتفل بذكراها محرك البحث غوغل اليوم؟ أسماء حمزة بشير تعد من أوائل النساء اللائي اقتحمن مجال العزف والتلحين على مستوى أفريقيا والوطن العربي، في زمن كان هذا المجال حكراً على الرجال، لُقّبت بعاشقة الست أم كلثوم وأميرة العود. ولدت في حلفاية الملوك في… pic.twitter.com/jjsSAnsw0U — داليا الطاهر- Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) July 17, 2023

وقال حساب آخر إن أسماء تعدّ أول امرأة تدخل مجال التلحين في السودان وأفريقيا والعالم العربي. وقد تميزت بتأليف العديد من الأغاني التي تغني بها العديد من المطربين الكبار والشباب مثل عبد الكريم الكابلي ومحمد ميرغني وعابدة الشيخ وعماد أحمد الطيب.

#أول_ملحنة_سودانية_أسماء_حمزة

وتعد أسماء حمزة، التي ولدت عام 1936، أول امرأة تدخل مجال التلحين في السودان وأفريقيا والعالم العربي. وقد تميزت بتأليف العديد من الأغاني التي تغني بها العديد من المطربين الكبار والشباب مثل عبد الكريم الكابلي ومحمد ميرغني وعابدة الشيخ وعماد أحمد الطيب. pic.twitter.com/6WNIZWCNhX — Noro al7adi (@noral7adi) July 17, 2023

أما صفحة السودان نيوز على تويتر فقالت: محرك البحث العالمي "غوغل" يحتفل بذكرى الشاعرة وعازفة العود والملحنة السودانية أسماء التي تعد من أوائل الموسيقيات الأفريقيات والعربيات.