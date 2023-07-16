مهرجان القاهرة السينمائي يمنح أحمد عز جائزة فاتن حمامة

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي منح الفنان أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز الفني وذلك في الدورة الـ45 للمهرجان، التي تقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي بيان أصدرته إدارة المهرجان، أكد الفنان أحمد عز سعادته بالتكريم، وأشار إلى أنه يعتبر الفنان حسين فهمي قدوة له، وأضاف أن التكريم يأتي في الوقت المناسب لتشجيعه على القادم فهو يرى أنه لم يقدم شيئا بعد.

وتحدث عز عن علاقته بمهرجان القاهرة، الذي كان فرصة له لمقابلة صنّاع السينما، في حين أكد الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان أن اختيار عز للحصول على جائزة فاتن حمامة جاء تكريما له كفنان مميز، قدم الكثير من الأعمال الجيدة.

تكريم مستحق

مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس عبر عن سعادته باختيار أحمد عز لنجاحه خلال السنوات الماضية في صناعة اسم فني كبير، وقال "أحمد عز غامر بتقديم نوعية أفلام مختلفة عن تلك التي كانت تتصدر شباك التذاكر، ونجح في كسر تصدر الأفلام الكوميدية للإيرادات، وتمكن من تحقيق نجاح كبير بداية من تعاونه مع المخرجة ساندرا نشأت وتقديمه -مع المخرج الكبير شريف عرفة- أكثر من عمل، وكذلك المخرج الكبير مروان حامد، وأرى أنه فنان مميز في اختياراته ويستحق التكريم".

وعن اختيار عز بعد الإعلان عن تكريم المخرج يسري نصر الله، على عكس ما حدث في العام الماضي الذي تم خلاله التركيز على تكريم النساء، أوضح أمير رمسيس في تصريح خاص للجزيرة نت أنه تم تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري والممثلة لبلبة في العام الماضي لتعويض صانعات الأفلام والفنانات، وأضاف "هذا العام يتم الاختيار بغض النظر عن النوع، والمهرجان حريص على تكريم الفنان صاحب المشوار المتميز بجائزة منتصف العمر".

وأضاف المدير الفني للمهرجان أن عز طوال مشواره ينتصر للسينما حتى في ظل الأزمات الإنتاجية التي شهدتها الصناعة فكان دائما يغامر بأعماله التي قدمها بعيدا عن التيمة السائدة، ولم يتوقف عن تقديم أفلام حتى في أصعب لحظات الصناعة.

مشوار متنوع

بدأ أحمد عز خطواته في عالم الفن باحترافه عروض الأزياء، ثم قدم خلال مشواره حوالي 50 عملا ما بين السينما والدراما التلفزيونية، واتجه للمسرح في السنوات الأخيرة.

انطلق عز في نهاية تسعينيات القرن الماضي بأدوار صغيرة في أعمال مثل فيلم "سمكة وأربع قروش" ومسلسل "زيزينيا". والتقى المخرجة إيناس الدغيدي في فيلم "كلام الليل" أمام يسرا، وبعدها منحته الدغيدي فرصته الأولى كبطل مطلق في فيلم "مذكرات مراهقة" والذي كان بداية انطلاقته الحقيقية وشاركته البطولة الفنانة هند صبري في أول تجربة لها في مصر وعرض الفيلم في بداية الألفية، وتم إسناد العديد من البطولات له بعدها في أفلام مثل "سنة أولى نصب" و"شباب تيك أواي" و"حب البنات" والذي فاز من خلاله بجائزة أحسن ممثل ثاني من المهرجان القومي العاشر للسينما المصرية.

وفي عام 2005 انتقل عز إلى تجارب سينمائية مختلفة مع المخرجة ساندرا نشأت في فيلم الجريمة والأكشن "ملاكي إسكندرية"، وبعدها قدم مع نشأت فيلم "الرهينة" الذي جمع بين الأكشن والكوميديا، ثم "مسجون ترانزيت" و"المصلحة"، كما قدم 3 أعمال مع المخرج طارق العريان وهي فيلم "ولاد رزق" عام 2015 والجزء الثاني منه عام 2019 وفي عام 2017، قدم فيلم "الخلية"، وفاز عن دوره فيه بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز السينما العربية لعام 2018.