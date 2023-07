جورج كلوني ونجوم هوليود يضربون عن العمل.. ماذا يحدث للسينما العالمية؟

بدأت حقبة جديدة في السينما الأميركية، بعد أن انضم الممثلون إلى الكتّاب في صفوف الاعتصام ضد منتجي الأفلام والتلفزيون، مما سيؤدي إلى إغلاق الصناعة بشكل واسع خلال مدة هذا الإضراب، ويغري بشكل جذري العلاقة بين الاستوديوهات والعاملين في هوليود.

فبعد مفاوضات بين ممثلي الاستوديو، فشل تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون "إيه إم بي تي بي" (AMPTP) ونقابة الممثلين الأميركيين "نقابة ممثلي الشاشة-الاتحاد الأميركي لفناني التلفزيون والراديو" (Sag-Aftra) في تحقيق ما ظنه الكثيرون مستحيلًا.. لقد أضرب ممثلو هوليود عن العمل أيضا.

يعني هذا القرار أن الممثلين سينضمون إلى الكتّاب في صفوف الإضراب، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 6 عقود التي تتخذ فيها النقابتان إضرابًا متزامنًا، وقد انضم إلى هذا الإضراب الممثل جورج كلوني.

وقال هذا الممثل والمخرج في بيانه "هذه نقطة انعطاف في صناعتنا.. لقد فقد الممثلون والكتاب بأعداد كبيرة قدرتهم على كسب لقمة العيش".

وأضاف "لكي تبقى صناعتنا على قيد الحياة، يجب أن يتغير ذلك. وبالنسبة للممثلين، تبدأ هذه الرحلة الآن".

وينضم تحت لواء الاتحاد الأميركي لفناني التلفزيون والراديو حوالي أكثر من 160 عضوا بالإضافة لزعيمة النقابة والبطلة الشعبية الصاعدة فران دريشر، والكثير من النجوم القادرين على شل الحركة في هوليود، مثل مات ديمون ومارجوت روبي وجيريمي رينر وجيمي لي كورتيس، وقد أعربوا جميعهم عن دعمهم للمضربين.

رغم التأثير الكبير لإضراب الكتّاب على إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، فضلاً عن الأنشطة ذات الصلة مثل عروض الجوائز والأحداث الدعائية، فمن المرجح أن يكون إضراب الممثلين حدثًا مزلزلًا للصناعة في العالم أكمل. فمن تبعاته أن أي فيلم أو مسلسل يظهر فيه ممثل ينتمي لهذه الرابطة من المرجح أن يتم إغلاقه، أو على الأقل إعادة جدولته إلى أجل غير مسمى بعدما بدأ الإضراب.

وبالفعل، ونتيجة لإضراب الكتاب تم إغلاق الغالبية العظمى من البرامج التلفزيونية بالولايات المتحدة، ونجح الاعتصام إلى حد كبير في ضمان توقف أنشطة الإنتاج، كما تم تأجيل مسلسلات مثل "آخرنا" (The Last of Us) و"الماندلوري" (The Mandalorian) بينما توقفت أيضًا المشاريع السينمائية المستقبلية، مثل الجزء الثاني من فيلم "الرجل العنكبوت: لا عودة للوطن" (Spider-Man: No Way Home) و"بليد" (Blade) نظرًا لعدم اكتمال السيناريوهات الخاصة بها.

كما أن أعمالا أخرى قيد الإنتاج بالفعل تم تغيير مواعيد عرضها مثل "كابتن أميركا: عالم جديد شجاع" (Captain America: Brave New World).

ومع ذلك، فإن توقف الممثلين الأميركيين عن العمل يعني أنه حتى الإنتاجات ذات السيناريوهات المكتملة لم تعد قادرة الآن على المضي قدمًا، سواء في الولايات المتحدة نفسها أو أوروبا أو في أي مكان آخر.

ووفقًا لموقع "ديدلاين" (Deadline) من المحتمل أن تتأثر البرامج التلفزيونية بما في ذلك "آل التنين" (House of the Dragon) و"آندور" (Andor ) فلا يمكن حتى أن تبدأ تصويرها لأنها يتم إنتاجها بالشراكة مع خدمات البث المباشرة مثل "ديزني بلس" (Disney +).

كما أن إنتاجات أفلام الاستوديوهات، التي تعمل بجداول زمنية أطول وأكثر تفصيلاً، ستعاني من أضرار طويلة المدى إذا لم تكن قد أكملت التصوير قبل الإضراب.

وتشمل الأفلام الأكثر شهرة التي لا تزال تُصوَّر فيلم "المجالد 2″ (Gladiator 2) من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة بول ميسكال، وكان من المقرر تصويره في مالطا والمغرب والمملكة المتحدة، بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، و"المهمة: المستحيلة – الحساب الميت " (Mission: Impossible – Dead Reckoning) الجزء الثاني، تكملة سلسلة توم كروز وكان مقررا أن ينتهي تصويره هذا الصيف بعد انتهاء المهام الترويجية للجزء الأول.

ويبدو الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة للأفلام منخفضة الميزانية والمستقلة، والتي قد تكون قادرة على التقدم بطلب للحصول على إعفاءات من (Sag-Aftra) للسماح لهم بالمضي قدمًا.

ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن من يمكنه العمل ومن يستطيع ومن لا يستطيع عبور خطوط الاعتصام، سيؤدي ذلك إلى عدم استقرار مالي كبير في قطاع غير مستقر بالفعل.

خارج أنشطة صناعة الأفلام، من المرجح أن يتم تغيير أو إلغاء الأحداث البارزة الأخرى، فعلى سبيل المثال تم تقديم العرض الأول في لندن لفيلم "أوبنهايمر" (Oppenheimer) لكريستوفر نولان، وذلك لضمان حضور فريق الممثلين.

وقال المخرج إنه لن يعمل "مطلقًا" في فيلم آخر حتى يتم حل إضرابات هوليود، وأضاف "من المهم جدًا أن يفهم الجميع أنها لحظة أساسية جدًا في العلاقة بين العاملين وهوليود. وهذا ليس عني ولا يتعلق بنجوم فيلمي. يتعلق الأمر بممثلي الوظائف، ويتعلق الأمر بالكتاب العاملين في البرامج التلفزيونية الذين يحاولون تربية أسرة، ومحاولة إبقاء الطعام على الطاولة".

