السبكي ينفي اتهام تامر حسني بالتزوير

أثار التصريح الذي نسب إلى المنتج المصري أحمد السبكي حول تزوير الفنان تامر حسني لإيرادات أفلامه ضجة في الوسط السينمائي المصري، وتراجع السبكي عن تصريحه الذي نشر في فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وظهر خلاله بالصوت والصورة.

نفى السبكي ما ورد على لسانه بالفيديو من اتهامات للمطرب والممثل تامر حسني بتزوير إيرادات أفلامه، وذلك تعليقا على البيانات التي تم توزيعها قبل فترة بشأن إيرادات فيلم "تاج" في المملكة العربية السعودية وهو الفيلم المنافس ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي مع أفلام "بيت الروبي" لكريم عبد العزيز و"البعبع" لأمير كرارة و"مستر اكس" لأحمد فهمي والفيلم الأخير من إنتاج السبكي.

وفي تصريح خاص للجزيرة نت قال المنتج أحمد السبكي إن الفيديو الذي تم تداوله غير حقيقي وإنه لم يطلق هذا التصريح، ولكن تمت فبركة الفيديو لإحداث أزمة بينه وبين تامر حسني، وأضاف السبكي "لم ألتق هذا المذيع من الأساس وظهوري في الفيديو كان من خلال لقاء قديم، لم أهاجم فيه أي من الفنانين".

وظهر السبكي في الفيديو المتداول وهو يتهم تامر حسني بالتزوير، ويقول فيه إن تامر حسني "أكبر مزور في تاريخ السينما"، ومن يريد أن يثبت العكس فليواجهه، وبأن تامر حسني كان الأقل تحقيقا للإيرادات في السعودية.

وقبلها كان السبكي قد صرح لأحد المواقع المحلية بأن إيرادات الأفلام الثلاثة المعروضة حاليا غير حقيقية باستثناء إيرادات فيلمه "مستر إكس"، وأن كل ما يقال أرقام غير حقيقية وبأن الأرقام في مصر كاذبة والمسؤولين عن الإيرادات يزورون الأرقام لصالح الفنانين. إلا أنه نفى لاحقا تلك التصريحات وقال إن علاقته بتامر طيبة وبأنه حريص على نفي ذلك الكلام الذي ليس له أي أساس من الصحة.

مبالغة أم دعاية؟

تأتي تصريحات المنتج أحمد السبكي بعد بيان شركة "سينرجي فيلم" المشاركة في الإنتاج بأن فيلم "تاج" حقق رقما استثنائيا دوليا في فترة قصيرة. وذلك عقب نشر عدد من الصحف والمواقع المحلية بيانات تؤكد أن الفيلم حقق 261 مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 31 جنيها) منذ بداية عرضه، وأنه تصدر إيرادات الأفلام في دور عرض في المملكة العربية السعودية، وذكرت بيانات أخرى أن الفيلم حقق 312 مليون جنيه من الإيرادات خلال أسبوعين فقط من عرضه.

كل الشكر لشركة سينرچي و لجميع شركات الانتاج المشاركه ، بشكركم على تقديركم الغالي لمجهودي و مجهود ناس كتير تعبت في الفيلم ده اللي صممت يكونوا شباب مصري في كل المجالات لانهم يستحقوا الدعم و اكيد بحمد ربنا على ايراد الفيلم و لكن الافضل بالنسبالي من الايراد الضخم هو رد فعل الجمهور… pic.twitter.com/X46McdxzEF — Tamer Hosny (@tamerhosny) July 8, 2023

وأثارت تلك الأرقام حفيظة المهتمين بالشأن السينمائي عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتبار أن الرقم يحمل مبالغة شديدة.

والفيلم بحسب شركات التوزيع المصرية، استطاع تحقيق 36 مليون جنيه منذ بداية عرضه في مصر، وهو ما يعني وجوده في المركز الثاني بعد فيلم "بيت الروبي" والذي تجاوزت إيراداته في مصر 90 مليون.

ويقول الناقد السينمائي إيهاب الترك في تصريح للجزيرة نت "في كل موسم سينمائي يتم استخدام المُبالغة في الإيرادات وسيلة للدعاية، سواء من قبل النجوم أو شركات الإنتاج، وللأسف أغلب الأرقام مُفبرك بالفعل".

وتابع قائلا "أظن أن صناعة السينما في مصر أكبر من هذا التضليل، ويجب أن يكون هناك مصدر واحد مُحايد وموثوق تنقل عنه الصحافة إيرادات شباك التذاكر، فغرفة صناعة السينما لديها آلية تقديم تقارير دقيقة مصدرها دور العرض، وهي نفس التقارير التي يتم استخدامها رسميا للتعامل مع مؤسسات الدولة مثل مصلحة الضرائب، فإيرادات الأفلام ليست سرا حربيا".

يذكر أن فيلم "تاج" يدور حول شخصية البطل الذي يحمل نفس الاسم ويجسدها تامر حسني، ويعمل في أحد المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام ويتعرف على فتاة تعمل معه تجسد دورها دينا الشربيني، وتنشأ بينهما قصة حب وفي هذه الأثناء يكتشف امتلاكه قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي يستغلها في مساعدة الآخرين والوقوف إلى جوارهم، قبل أن يكتشف وجود شقيق توأم له يدعى هارون ينشأ بينهما عداوة وخلاف كبير، والفيلم من تأليف تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق.