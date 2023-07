حرب المنصات في جوائز الإيمي.. "الخلافة" يكتسح ومفاجأة في ترشيحات الكوميديا

سيطرت منصة "إتش بي أو" (HBO) على ترشيحات جوائز الإيمي لعام 2023 (Primetime Emmy)، التي أعلنت أمس الأربعاء، وحققت الأعمال الثلاثة "الخلافة" (Succession) و"اللوتس الأبيض" (The White Lotus) و"الأخير منا" (The Last of Us) ما يصل إلى 27 ترشيحا من إجمالي الترشيحات.

تقدم مسلسل "الخلافة" الأعمال المرشحة للجائزة في موسمه الرابع والأخير، بينها جائزة أفضل دراما التي فاز بها مرتين في السنوات الثلاث الماضية، كما حصل على 3 ترشيحات لأفضل ممثل في الدراما لكل من براين كوكس وجيريمي سترونغ وكيران كولكين، وسارة سنوك التي حصلت على ترشيح أفضل ممثلة، و4 ترشيحات لأفضل ممثل مساعد في الدراما.

تصدّر مسلسل "تيد لاسو" (Ted Lasso) الكوميدي الأميركي من "آبل تي في بلس" (Apple TV Plus) ترشيحات جوائز الكوميديا بحصوله على 21 ترشيحًا، من بينها أفضل مسلسل كوميدي وأفضل ممثل لجيسون سوديكيس.

أما المفاجأة، فكانت ترشيح الكوميديا المتواضعة "لجنة المحلفين" (Jury Duty) لجائزة أفضل مسلسل كوميدي، الذي كانت آراء النقاد فيه سلبية للغاية وحصل على نقطتين فقط في التقييم من صحيفة "غارديان" (Guardian)، لذلك كانت المفاجأة كبيرة حين تفوّق على عروض مشهورة، مثل "وجه بلا تعبير" (Poker Face) و"الآخران" (The Other Two).

الأفضل

يدور مسلسل "الخلافة"، صاحب نصيب الأسد من الترشيحات، حول عائلة روي الشهيرة التي تسيطر على أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم، لكن الأوضاع تتغير تماما حين يتنحى والدهم عن رئاسة الشركة.

أما "اللوتس الأبيض"، فيستعرض طرائف مرتادي أحد المنتجعات الاستوائية خلال أسبوع، وهو عبارة عن هجاء اجتماعي حاد لضيوف سلسلة منتجعات "اللوتس الأبيض" الخيالية.

وفي مسلسل "الأخير منا"، يلعب صناعه على التيمة الشهيرة لنهاية العالم، ومن ثم يظهر بعض الناجين، ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، وتعد الأمل الوحيد لاستمرار البشر.

وفي الكوميديا، برز "تيد لاسو"، الذي يدور حول قصة تيد لاسو مدرب كرة القدم بالكلية الأميركية الذي يتوجه إلى لندن لإدارة فريق ريتشموند لكرة القدم الذي يعاني صعوبات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدور مسلسل "أبوت الابتدائية" (Abbott Elementary) حول الموضوع المفضل في الدراما الاجتماعية للآباء الأميركيين، وهو قصة كفاح مجموعة من المعلمين في مدرسة عامة في فيلادلفيا لمساعدة طلابهم.

أما "هيئة المحلفين"، فيدور حول رجل يعتقد أنه في هيئة محلفين حقيقية، بينما هو يعمل ممثلا في مسلسل كوميدي.

وفي فئة أفضل مختارات، جاء فيلم "غضب على الطريق" (Beef) الذي يتناول قصة شخصين يلتقيان مصادفة في الطريق ويسمحان لغضبهما ببلوغ أقصى مدى.

أما سلسلة "الوحش: قصة جيفري دامر" (The Jeffrey Dahmer Story)، فتناول في إطار من الدراما والجريمة السيرة الذاتية للقاتل المتوحش جيفري دامر، من خلال منظور الضحايا وعدم كفاءة الشرطة.

النجوم

والمرشحون لأفضل ممثل في مسلسل درامي هم جيريمي سترونغ عن فيلم "خلافة"، وبوب أودنكيرك عن دوره في "من الأفضل أن تتصل بشاول" (Better Call Saul)، وكيران كولكين عن دوره في "الخلافة"، وبيدرو باسكال في " الأخير منا"، وبراين كوكس عن "الخلافة" أيضا، وجيف بريدجز عن دوره في "العجوز".

أما المرشحات لفئة أفضل ممثلة في مسلسل درامي فهن: ميلاني لينسكي عن مسلسل" سترات صفراء" (Yellowjackets)، وسارة سنوك عن "الخلافة"، وبيلا رمزي عن "الأخير منا" ، وشارون هورغان عن "أخوات سيئات" (Bad Sisters)، وإليزابيث موس عن "حكاية خادمة" (The Handmaid’s Tale)، وكيري راسل عن "الدبلوماسية" (The Diplomat).

وفي فئة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي، رُشح كل من جيريمي ألين وايت عن مسلسل "الدب" (The Bear)، وجيسون سوديكيس عن "تيد لاسو"، وبيل هادر عن "باري" (Barry)، ومارتن شورت عن "القتل في المبنى فقط" (Only Murders in the Building)، وجيسون سيغل عن "يتقلص" (Shrinking) .

أما أفضل ممثلة كوميدي فرشح لها كل من كوانتا برانسون عن "أبوت الابتدائية"، وراشيل بروسناهان عن "السيدة الرائعة ميشيل"(The Marvelous Mrs. Maisel)، وكريستينا آبلغيت عن "ميّت لي" (Dead to Me)، وجينا أورتيغا عن "الأربعاء" (Wednesday)، وناتاشا ليون عن "وجه البوكر" (Poker Face).

الكتابة الدرامية

وفي فئة الكتابة الدرامية، رشح المؤلفون أندور بو ويليمون عن "طريق واحد للخروج" (One Way Out)، وجيسي أرمسترونغ عن مسلسلي " خلافة" و"حفل زفاف كونور" (Connor’s Wedding)، كما رُشح جوردون سميث عن مسلسل "نشن واضرب" (Point and Shoot)، وبيتر غولد عن "من الأفضل أن تتصل بشاول"، وشارون هورغان وديف فينكل وبريت باير عن "أخوات سيئات" (Bad Sisters)، وكريغ مازن عن "الأخير منا" ومايك وايت عن "اللوتس الأبيض".