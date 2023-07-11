صورة صادمة للفنان المصري إيمان البحر درويش إثر تعرّضه لانتكاسة صحية شديدة

تصدّر اسم الفنان المصري إيمان البحر درويش شبكات التواصل الاجتماعي مجددا، بعد نشر ابنته أمنية صورة بدا فيها بحالة صحية متدهورة بعد أن فقد شعره والكثير من وزنه.

يأتي المنشور بعد ثلاثة أعوام من غياب درويش التام عن المشهد الفني والإعلامي والاجتماعي، مما اضطر ابنته لنفي شائعات تحدثت عن تعرّضه للاعتقال، مؤكدةً أن والدها في العناية المركزة وليس مسجونا، وأشارت أن كل ما يتردد لا أساس له من الصحة.

وانقطعت بعد تلك الفترة أخبار إيمان البحر درويش، لكن صديقه الشاعر الغنائي عوض بدوي طمأن جمهوره قبل أشهر، وكتب عبر حسابه في فيسبوك أنه تواصل مع درويش واطمأن عليه وأكد أنه يستأنف مرحلة العلاج الطبيعي.

بداية الأزمة الصحية

وكانت أزمة إيمان البحر درويش المرضية بدأت عام 2017، حين تعرّض لنزيف حاد في المخ، وأجرى أكثر من جراحة فيه.

وبعد عام من الوعكة الصحية، أصدر درويش مجموعة من التصريحات الغاضبة والصادمة، وأرجع السبب في أزمته الصحية إلى مشاكله مع نقابة المهن الموسيقية، بعد تصريحات النقابة والنقيب وقتها الفنان هاني شاكر بأنه سيتم شطبه من النقابة، وتهديده بالسجن في حال الغناء.

وأشار في التصريحات إلى أن النقابة تعاملت معه خلال أزمته الصحية كعضو منتسب وليس عضوا عاملا، ولم تتحمل نفقات علاجه، وقد رفض أن يطلب ذلك لكونه من عائلة عريقة.

وظل الفنان إيمان البحر درويش يتعرض لعدد من الانتكاسات الصحية خلال الأعوام الماضية، وتلقى جلسات العلاج الطبيعي بعد أن اصيب بشلل جراء الجلطات التي أصيب بها.

وعاد مرة أخرى لتلقي العلاج بالمستشفى، حيث أعلنت ابنته إيمان عام 2021 أن والدها يمرّ بانتكاسة صحية.

حفيد موسيقار الشعب

وإيمان البحر درويش المولود عام 1955 بحي كوم الدكة بالإسكندرية، هو مطرب وممثل مصري وحفيد موسيقار الشعب سيد درويش. بدأ مشواره أثناء دراسته الجامعية بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، حيث كوّن فرقة غنائية وكان يقدم أعمال جده الراحل سيد درويش، وحقق شهرة واسعة في الجامعة، وبعد تخرجه عمل مهندسا 6 أشهر قبل أن يلتقي بالمنتج الفني عاطف منتصر الذي تحمس لغنائه وطلب منه إحياء تراث جده سيد درويش في شريط بعنوان "الوارثين" في أوائل الثمانينيات؛ لكنه لم يحقق النجاح المتوقع.

شهد عام 1984 انطلاقة درويش السينمائية، بعد أن شارك في فيلم "تزوير في أوراق رسمية"، وجسد شخصية نجل محمود عبد العزيز وميرفت أمين، وأعاد في الفيلم تقديم أغنيات جده الراحل سيد درويش، وانطلق بعدها في عالم التمثيل والغناء محققا شعبية كبيرة لكن بخمسة أفلام فقط، هي: "تزوير في أوراق رسمية"، و"حكاية في كلمتين"، و"لقاء في شهر العسل"، و"طير في السما"، و"زمن الممنوع"، إلى جانب تقديمه المسلسل الاستعراضي "حبيبي الذي لا أعرفه" أمام نيللي.

غاب عن الساحة ثم عاد مرة أخرى عام 2007 بشخصية الإمام الشافعي في مسلسل يحمل اسمه، وبعده قدَّم عددا من المسرحيات منها "أهل الهوى"، وآخر عمل قدمه كان مسرحية "مكتوبلي أغنيلك" في 2019.

وإلى جانب التمثيل، اشتهر إيمان البحر درويش بصوته العذب ونجح في إعادة تقديم أغنيات جده سيد درويش بتوزيع جديد ومختلف، إلى جانب نجاحه أيضا في تقديم أغنيات خاصة منها "طير في السما" و"يا بلدنا"، وقد أسس شركة لإنتاج الأشرطة أطلق عليها اسم "أمواج"، ليقوم بإنتاج أغنياته بنفسه.

تولى منصب نقيب الموسيقيين بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلا أنه واجه مشاكل وأزمات أدت لإعادة الانتخابات ليذهب المنصب للفنان هاني شاكر، وهو ما تسبب له بأزمات صحية متلاحقة.