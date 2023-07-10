بعد المطالبة بحذف مشهد من مسلسل "ليه لأ".. فنانون مصريون غاضبون من نقابتهم

أصدر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بيانا طالب من خلاله صناع مسلسل "ليه لأ 3" بالاعتذار عن جملة وردت على لسان أحد أبطال العمل مشددا على ضرورة حذف المشهد، الأمر الذي فجّر أزمة كبيرة في الوسط الفني ما بين معارض لموقف النقابة وبين بعض من اعتبروا أن النقابة بذلك ترد الاعتبار لأقسام المسرح.

بدأت الأزمة مع اعتراض عدد من الفنانين وخريجي أقسام المسرح بالجامعات المصرية على جملة على لسان أحد أبطال العمل، قالت فيها إنها تُدرّس المسرح في كلية الآداب، لكن هذه الأقسام لا تعلم التمثيل الحقيقي مثل أكاديمية الفنون، وهي الجملة التي فجّرت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها عدد من الفنانين تشكيكا في مكانة وكفاءة أقسام المسرح بكليات الآداب في عدد من الجامعات المصرية.

وقال نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي في تصريح لإحدى الصحف المصرية "إن التقليل من شأن أي بوابة من بوابات تعليم الفنون (مرفوض) ويجب ألا يتم التطرق والمساس بها عن جهل وقلة معرفة".

وأضاف زكي "كلية آداب قسم علوم المسرح واحدة من أبرز الكليات التعليمية لكثير من المجالات الفنية والتي من ضمنها وبلا شك فن التمثيل، وخرج من هذا المنبر العظماء الكُثر، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أسرة العمل ولن يتم السكوت عن إهانة مؤسسة فنية".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تطالب فيه صناع العمل بالاعتذار وحذف المشهد واستنكرت النقابة ما جاء في المشهد الذي دار بين ممثلتين حول قسم علوم المسرح بكلية الآداب قالت فيه "إن تعليم التمثيل اللي بجد (الحقيقي) في أكاديمية الفنون".

وجاء في البيان "أن أقسام المسرح بجميع الجامعات المصرية هي أقسام رائدة، ودرس فيها أعظم أساتذة التمثيل في مصر والوطن العربي ومنهم سعد أردش وأحمد عبد الحليم وأحمد حلاوة وخليل مرسي ورانيا فتح الله وجمال ياقوت وفريد النقراشي وعبير منصور ونبيلة حسن أبو الحسن سلام ونبيل الألفي وآخرون وتخرج فيها ممثلون على أعلى مستوى".

غضب في الوسط الفني

وتفاعل عدد من الفنانين مع أزمة المشهد، فكتب الفنان صبري فواز "أنا درست في آداب مسرح – جامعة الإسكندرية وفي معهد الفنون المسرحية في أكاديمية الفنون".

أما الفنان محمد علي رزق فطالب صنّاع العمل، من خلال مقطع فيديو على فيسبوك، بالاعتذار عن المشهد.

وتسبب إصدار البيان في حالة واسعة من الجدل بين الفنانين والنقاد عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

فكتب الفنان صبري فواز مجددا على صفحته على فيسبوك "قرار النقابة.. يفتح بابا، نحارب لغلقه".

بينما علّق الناقد طارق الشناوي عبر صفحته قائلا "نقابة الممثلين تلعب بالكبريت، البيان الذي أصدره مؤخرا نقيب الممثلين أشرف زكي يشكل خطرا على مهنة التمثيل لأنه يحاكم الخيال بقانون الواقع ويطالب بحذف مشهد داخل مسلسل (ليه لأ) بحجة أنه ينتقد تدريس فن التمثيل بكلية الآداب. أول من سيكتوي بتلك النيران هي النقابة لأن كل نقابة متضررة من مشهد مماثل سوف تطالب بالمعاملة بالمثل، ولن تستطيع النقابة سوى الامتثال".

وأضاف الشناوي "مع الأسف يغيب عن عدد كبير من النقباء البعد الإستراتيجي ولا تعنيهم إلا فقط اللحظة. من يلعب بالكبريت ستحترق أصابعه بالنيران وهذا هو ما ينتظر مع الأسف النقيب ومجلس الإدارة".

أما الفنان أحمد وفيق فوصف القرار بالرجعي وقال "أنا لا أؤيد قرار نقابتي، نقابة المهن التمثيلية، بحذف مشهد من مسلسل. مع احترامي الكامل والأكيد لمتخذ القرار، ولكل من زعل (غضب) من المشهد. قرار ضد الفن ذاته. قرار رجعي للترضية".

ووصف الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح بيان النقابة بالمخيف، لأنه "ينال من حرية التعبير ويطالب بتشويه عمل فني وحذف أجزاء منه على غير رغبة صناعه، وهو ما يفتح الباب لعودة دعاوى محاسبة الأعمال الفنية وزيادة المحرمات الرقابية وخفض سقف الحريات، ويكرس فكرة كسر الإيهام ويدعم ترهات المتطرفين"، وفق وصفه.

وكتب المنتج محمد العدل "فوجئت ببيان نقابة المهن التمثيلية التي تدين مشهدا من مسلسل "ليه لأ"، وتعجبت من أننا نطالب بعدم التدخل في الأعمال الفنية التي من حقها انتقاد أي مهنة وحين تقترب من الفن نعترض، ففي هذه الحالة من حق المحامين والأطباء وبقية المهن الاعتراض على الدراما".

وطالبت المخرجة هالة خليل من اتحاد النقابات الفنية تشكيل لجنة استشارية للعودة إليها قبل إصدار أي بيان.

توضيح الشركة المنتجة

وردا على الجدل الذي أثير منذ عرض الحلقة، أصدرت الشركة المنتجة للمسلسل بيانا جاء فيه التأكيد على احترام كافة المؤسسات التعليمية التي تقوم بجهد كبير في تعليم أجيال وتخريج الكوادر الفنية سواء في كليات الآداب أو أكاديمية الفنون.

واستطرد البيان "تم فهم الحوار على اعتبار أنه مسيء للجهود التي يقوم بها الأساتذة الأجلاء في هذه الأقسام (تدريس التمثيل) ويقلل من المستوى الفني للطلاب والخريجين، والحقيقة أن هذا ليس مقصودا، والغرض من المشهد هو التمييز بين الدراسة النظرية والتجربة العملية (..) ونكرر احترامنا وتقديرنا لكل الأساتذة والزملاء والأبناء الأعزاء الطلاب والخريجين".

المسلسل المصري "ليه لأ" سلسلة درامية اجتماعية أطلقت بنفس الاسم وحققت نجاحا كبيرا في الجزأين الأول والثاني، حيث يناقش عددا من المشكلات الاجتماعية الشائكة.

المسلسل من تأليف ورشة مريم نعوم وفكرة سارة الطوبجي وإخراج نادين خان ويشارك في بطولته نيللي كريم وأحمد طارق، عايدة رياض، نادين، معتز هشام، وآخرون.