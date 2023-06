كفيفة إندونيسية تصنع الاستثناء في برنامج للمواهب بأميركا

لفتت المراهقة الإندونيسية الكفيفة بوتري أرياني الأنظار إلى صوتها خلال مشاركتها في تجارب الأداء ببرنامج المسابقات الشهير "أميركا غوت تالنت" (America’s Got Talent)، وحظيت بإشادات واسعة من جانب الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم.

"الباز الذهبي"

تأهلت الفتاة الكفيفة ذات الـ17 عاما بعد أن قدمت أغنيتين، الأولى هي "آسف تبدو وكأنها الكلمة الأصعب" (Sorry Seems to Be the Hardest Word) للمطرب ألتون جون أثناء العزف على البيانو، ثم طلب منها الإعلامي الشهير وعضو لجنة التحكيم في البرنامج سايمون كاول تقديم أغنية إضافية ووصف غناءها بالمتميز، متفاعلا معها بعيدا عن الجدية الشديدة الذي اعتادها في الحلقات السابقة، كما وصفها بأنها أفضل من غنى في ذلك البرنامج.

ووصف عضو لجنة التحكيم هاويل مانديل الفتاة الإندونيسية بالنجمة والملاك الذي هبط على المسرح، وسط تأثر شديد من الحضور الذين احتفوا بموهبتها الكبيرة، وبدا واضحا من الدموع تأثرهم بإحساسها في الغناء وصوتها، وتكلل ذلك بمنحها "الباز الذهبي" الذي ينقل المشارك مباشرة إلى المشاركة في العروض الحية للبرنامج.

وشكرت أرياني عبر حسابها على إنستغرام سايمون كويل الذي جعل حلمها حقيقة، ووصفت مشاركتها في البرنامج باللحظة الأروع في حياتها.

جائزة "غرامي"

وأبلغت الفتاة الإندونيسية الحكام قبل تقديم أغنيتها أنها تحلم بأن تقدم مسيرة غنائية مميزة، وأن تحصل على جائزة الغرامي مثل الفنانة الراحلة ويتني هيوستن.

وأثنت سونغ واكيم سفيرة الولايات المتحدة في جمهورية إندونيسيا على المتسابقة، وغردت عبر حسابها على تويتر "مبارك لبوتري أرياني على أدائها الرائع في الولايات المتحدة، أنت موهبة لا تصدق".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع موهبة بوتري أرياني عبر منصات التواصل الاجتماعي، فكتب أحد المتابعين بأنه فخور بما حققته، فيما شكرها متابع ثانٍ وأثنى على مظهرها ووصفه بأنه مناسب تماما لصوتها الفريد والجميل، وقال إن صوتها جعله يشعر بعاطفة شديدة ويتذكر والده، وقال متابع ثالث إن صوتها أصابه بالقشعريرة من روعته، كما وصف أحدهم صوتها بأنه باهر.

من هي بوتري أرياني؟

بوتري أرياني المولودة في 31 ديسمبر/أيلول 2005 هي مغنية وكاتبة أغاني وعازفة إندونيسية تعاني من إعاقة بصرية، حيث ولدت بعد 6 أشهر و18 يوما من الحمل، فبقيت في الحاضنة الخاصة بالأطفال 3 أشهر في المستشفى لتكتشف أسرتها أنها مصابة بإعتام عدسة العين، واصطحبها والدها إلى سنغافورة للعلاج وخضعت للجراحة لكن دون فائدة، لكن ذلك لم يقف عائقا أمام موهبتها وحبها للغناء والعزف والكتابة، حيث عرفها الجمهور بعد فوزها في النسخة الإندونيسية من البرنامج العالمي "غوت تالنت" (Got Talent) لعام 2014 في موسمه الثاني حين كان عمرها 8 أعوام فقط.

كما اختيرت أرياني في عام 2018 لأداء "أغنية النصر" في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة التي أقيمت في إندونيسيا.