بخلاف الشهرة والثراء، كثيرا ما تؤثر مهنة التمثيل سلبا على الصحة النفسية والعقلية والجسدية للمشاهير، وهو ما يتعامل معه كل نجم بطريقته الخاصة.

آخر من وقع في هذا الشرَك الثقيل الوطأة كان الممثل توم هولاند الذي قرر أخذ إجازة من العمل في التمثيل لمدة عام كامل، على أمل أن يفلح في استعادة استقراره النفسي مرة أخرى.

الدور الذي حطم صاحبه

"هذا الدور حطمني"، بهذه العبارة وصف الممثل توم هولاند دوره في مسلسله الأخير "الغرفة المزدحمة" (The Crowded Room)، واعترف -في مقابلة مع "إكسترا تي في" (extratv)- أنه قضى خلال التصوير أوقاتا عصيبة بسبب طبيعة الدور، إذ يُجسّد شخصية داني سوليفان الذي يُتهّم بارتكاب جريمة مروعة في صيف 1979، قبل أن يُلقى القبض عليه، ومن ثمّ تبدأ سلسلة من التحقيقات والمقابلات وسط محاولات المحققين فك لغز الحادث الأليم.

لم يلعب هولاند دور البطولة في المسلسل فحسب، وإنما خاض تجربة جديدة في مجال الإنتاج كونه المنتج التنفيذي للعمل، مما ضاعف مسؤولياته وجعله يواجه الكثير من التحديات يوميا، وبالتالي زاد من حجم الضغوط عليه، لكنه في الوقت نفسه وسّع مداركه على مشاعر وتفاصيل لم يختبرها من قبل.

first 3 episodes of THE CROWDED ROOM premiere TOMMOROW pic.twitter.com/yFHQrnGcsI — TCR UPDATES (@CrowdedRoomUpd) June 8, 2023

أمام كل تلك المشاكل والإحساس الداخلي بالثقل والحطام، كان لا بد من أخذ استراحة ولو قصيرة، غير أن الانتقال إلى المكسيك لمدة أسبوع وبقاء هولاند متخفيا يحاول رؤية الأصدقاء والعائلة والاستمتاع بالطبيعة، لم يكن كافيا له لالتقاط أنفاسه والعودة إلى قواعد العمل سالما.

من هنا، جاء قرار أخذ إجازة لمدة عام من أجل الحصول على الوقت الكافي للتعافي والعودة إلى العمل. واتخذ هولاند قراره بعد حصوله على دعم من أصدقائه وأسرته وطبيبه النفسي ومجموعات المساندة، خاصة أن تلك المجموعات كان لها الفضل في وقت سابق في اتخاذه قرارا بالتوقف عن شرب الخمور، وفتح عينه على ضرورة منح الأولوية لصحته العقلية.

اتهامات مسبقة تُطارد المسلسل

جدير بالذكر أن مسلسل "الغرفة المزدحمة" عمل درامي قصير من 10 حلقات، ألّفه أكيفا غولدسمان، وهو من بطولة أماندا سيفريد، وإيمي روسوم، وساشا لين، وويل تشيس، وليلى روبنز.

ينتمي المسلسل إلى فئة السير الذاتية والجريمة، وهو مُقتبس من رواية دانيال كيز التي صدرت عام 1981 وحملت عنوان "عقول بيلي ميليغان" (The Minds of Billy Milligan).

ويبدأ عرض العمل غدا الجمعة عبر منصة "آبل بلس" (+ Apple)، وسط تمنيات هولاند بأن يحظى المسلسل عموما ودوره خصوصا باستحسان النقاد والجمهور، إلا أن الممثل قال إن النقاد وجهوا بالفعل عدة اتهامات مُسبقة للمسلسل، مُشيرين إلى أن الإنتاج لا يرقى إلى مستوى التوقعات، وهو الأمر الذي آلمه.

توقف الجزء الرابع من سلسلة "سبايدر مان"

ورغم الأدوار الكثيرة والمهمة التي قدمها هولاند حتى الآن، يظل دوره الأكثر شهرة والأهم بمسيرته هو تجسيده شخصية "سبايدر مان" في سلسلة الأبطال الخارقين التي حملت الاسم نفسه.

ومع كل ما حققه الجزء الثالث من السلسلة من نجاح، والذي حمل اسم "لا مجال للعودة إلى الديار" (Spider-Man: No Way Home)، إذ بلغت إيراداته ما يقرب من ملياري دولار ليصبح الفيلم الأعلى ربحا في 2021؛ بات الجمهور منتظرا أي أنباء تخص الشروع بالتحضير للجزء الرابع.

وبسؤال هولاند عن ذلك خلال حوار أجراه مع مجلة "فارايتي" (Variety)، أكد حضوره عددا من الاجتماعات بهذا الخصوص، لكن سرعان ما تعطّل المشروع وتوقّف جراء التضامن مع الكُتّاب وإضراب نقابة الكُتّاب الأميركية الذي بدء في مايو/أيار الماضي، بسبب المطالبة بأجور أعلى بالإضافة إلى حصة من الأرباح، والأهم: حظر اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بمجال الكتابة.