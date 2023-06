بخلاف الشهرة والثراء، كثيرا ما تؤثر مهنة التمثيل سلبا على الصحة النفسية والعقلية والجسدية للمشاهير، وهو ما يتعامل معه كل نجم بطريقته الخاصة.

آخر من وقع في هذا الشرَك الثقيل الوطأة كان الممثل توم هولاند الذي قرر أخذ إجازة من العمل في التمثيل لمدة عام كامل، على أمل أن يفلح في استعادة استقراره النفسي مرة أخرى.

"هذا الدور حطمني"، بهذه العبارة وصف الممثل توم هولاند دوره في مسلسله الأخير "الغرفة المزدحمة" (The Crowded Room)، واعترف -في مقابلة مع "إكسترا تي في" (extratv)- أنه قضى خلال التصوير أوقاتا عصيبة بسبب طبيعة الدور، إذ يُجسّد شخصية داني سوليفان الذي يُتهّم بارتكاب جريمة مروعة في صيف 1979، قبل أن يُلقى القبض عليه، ومن ثمّ تبدأ سلسلة من التحقيقات والمقابلات وسط محاولات المحققين فك لغز الحادث الأليم.

لم يلعب هولاند دور البطولة في المسلسل فحسب، وإنما خاض تجربة جديدة في مجال الإنتاج كونه المنتج التنفيذي للعمل، مما ضاعف مسؤولياته وجعله يواجه الكثير من التحديات يوميا، وبالتالي زاد من حجم الضغوط عليه، لكنه في الوقت نفسه وسّع مداركه على مشاعر وتفاصيل لم يختبرها من قبل.

