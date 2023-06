هل أصيب جيمي فوكس بالشلل والعمى بسبب لقاح كورونا؟

لا تزال المعلومات حول الحالة الصحية لجيمي فوكس غير واضحة، لكن صحفيا زعم مؤخرا أن الممثل الأميركي أصيب بالشلل الجزئي والعمى بسبب لقاح كورونا (كوفيد-19).

في أوائل أبريل/نيسان الماضي تم الكشف عن نقل فوكس (55 عامًا) إلى المستشفى بعد "مضاعفات طبية" غير محددة، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية غامضة في أتلانتا بجورجيا أثناء تصوير فيلم الحركة الجديد "باك إن أكشن" (Back in Action)، الذي سيطرح على منصة "نيتفلكس" (Netflix) وتشاركه بطولته كاميرون دياز.

وفي مايو/أيار الماضي أكدت ابنته كورين فوكس أنه يتعافى بعد خروجه من المستشفى، لكن حالته الصحية لا تزال غير واضحة، مع وجود الكثير من المعلومات المجهولة عن حالة الممثل الفائز بجائزة الأوسكار، وسبب مرضه.

شلل أم تعافٍ؟

وفي الوقت الذي يحاول فيه جمهور جيمي فوكس الاطمئنان على حالته الصحية، فوجئ بتصريحات لصحفي يدعى إيه بي بينزا (A.P Benza) يتحدث عن تدهور حالة فوكس الصحية نتيجة جلطة في الدماغ تسببت في تعرضه للشلل الجزئي والعمى.

وقال الصحفي، في مقابلة بودكاست لبرنامج "اسأل الدكتور درو"، إن مصدرا موثوقا أخبره أن السبب وراء مرض فوكس الغامض هو لقاح كوفيد-19، إذ تم الضغط عليه ليتلقى اللقاح، مما أدى لإصابته بجلطة دموية بعد حقنه.

لكن الممثل نيك كانون -الصديق المقرب إلى جيمي فوكس- تحدث في مقابلة أجريت معه مؤخرا لـ"إكسترا تي في" (Extra TV)، قال خلالها إن فوكس سيخبر جمهوره عن حالته الصحية بمجرد أن يصبح جاهزا لذلك.

وعند سؤاله عما تردد عن إصابة جيمي بسكتة دماغية، قال كانون إنه لا يتطفل على أمور جيمي، بل يحترم خصوصيات صديقه، فربما يتعرض للموقف نفسه، واختتم حديثه بأنه يحترم حياة فوكس المهنية فهو "فنان محترف".

وعلى النقيض من ادعاءات الصحفي بشأن تدهور حالته الصحية، كشفت ابنته الممثلة كورين فوكس في حسابها على إنستغرام عن تماثل والدها للشفاء، وأكدت أنه خرج بالفعل من المستشفى، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن عمل جديد لعائلة فوكس سيعرض في 2024.

محنة صحية

ونشرت كورين فوكس بيانا من عائلتها جاء فيه "نخبركم للأسف أن والدنا جيمي فوكس يعاني من أزمة صحية وصعوبات طبية، إلا أن التحرك السريع في التعامل مع حالته دفعه إلى طريق التعافي والشفاء مما يعاني منه، نعلم قدر محبتكم له، ونقدر دعواتكم له لتجاوز تلك المحنة الصحية، ونأمل حفظ خصوصيته لصعوبة اللحظات الراهنة".

جيمي فوكس، ممثل أميركي من مواليد 1967، وقد تخلت عنه أسرته بعد 7 أشهر من ميلاده ليصبح ابنا بالتبني، وبدأت مواهبه الفنية في سن صغيرة، حيث تعلم البيانو وهو في الخامسة من عمره، وأصبح عازفا وهو في سن المراهقة وقائدا لكورال الكنيسة وقتها.

وقد بدأ حياته الفنية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، فكانت البداية في عام 1990 بمشاركته في سيت كوم "بالألوان الحية" (In Living Color)، ومن أشهر أعماله "آني" (Annie) و"روبن هود" (Robin Hood) و"مناوبة نهارية" (Day Shift)، كما ينتظر عرض أفلامه "الكلاب الضالة" (Strays) و"رصاصة من السماء" (God Is a Bullet) و"لقد استنسخوا تيرون" (They Cloned Tyrone) في العام الحالي 2023.

وبدأ تصوير فيلمه الجديد "باك إن أكشن" قبل تعرضه لمحنته الصحية التي مر بها في الأشهر القليلة الماضية.