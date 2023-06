اخترنا لك.. أفلام جديدة للاستمتاع بها في العيد

تُصاحب عيد الأضحى هذا العام، عطلة طويلة تضمن للأسرة والأصدقاء الاستمتاع سويا وممارسة الأنشطة المختلفة، وتظل مشاهدة الأفلام أحد أهم الاختيارات التي يلجأ لها الغالبية لقضاء وقت لطيف، سواء تحقق ذلك بالذهاب إلى دور العرض أو البقاء في المنزل والاعتماد على المخزون الضخم الذي تحتويه المنصات العالمية من أفلام.

وبمناسبة إجازة العيد، اخترنا لكم مجموعة متنوعة من أحدث الأفلام التي صدرت هذا العام وبإمكانكم مشاهدتها عبر مختلف المنصات.

1.3 مليار دولار هو إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم الرسوم المتحركة "سوبر ماريو" (The Super Mario Bros) -حتى الآن- في حين لم تتجاوز ميزانيته 100 مليون دولار، وهو الرقم الذي فاق توقعات الجميع وضمن له مقعدا ضمن أكثر 10 أفلام ربحا لعام 2023.

وبالرغم من أن الفيلم ما زال مطروحا في دور العرض بالدول العربية، فقد توفرت منه أيضا نسخة غير مجانية على منصتي "آبل تي في بلس" (+Apple TV) و"أمازون برايم فيديو" (Amazon Prime Video).

يدور العمل حول ماريو وشقيقه ذي الأصل الإيطالي. يعيش الشقيقان في نيويورك حيث يمتهن ماريو السباكة ويسعى جاهدا لإثبات نفسه وإنجاح شركته، وخلال محاولته التدخل للمساعدة بحل مشكلة حيوية بالصرف الصحي في حي شهير على أمل جذب مزيد من العملاء، يعلق هو وشقيقه في أنبوب صرف ينقلهم بدوره إلى بعض العوالم السحرية، ومن أجل العودة للعالم الحقيقي يتحتم عليهم خوض مغامرات مثيرة.

يُذكر أن شعبية العمل الطاغية لم تتولد بسبب جودته فنيا وإنما كونه لعب على الشعور بالحنين لدى الأجيال السابقة التي اعتادت الاستمتاع بلعبة "ماريو" الإلكترونية في الصغر، مما جعل الفيلم صالحا للمشاهدة العائلية، فمن جهة أقبل عليه الكبار على أمل الذهاب في رحلة إلى عالم الذكريات، ومن جهة أخرى أحبه الصغار لبساطة الحبكة وتسارع الأحداث.

لمحبي الدراما الرياضية نرشح فيلم "آير" أو "قفزة إلى العظمة" (Air) المتاح حاليا للعرض على منصة "أمازون برايم فيديو"، وهو من إخراج بن أفليك وبطولة مات ديمون وفيولا ديفيس وجيسون بيتمان.

Deloris Jordan made sure she left her mark. Catch #AIRMovie now streaming exclusively on @PrimeVideo. pic.twitter.com/44jjzMUy24

— AIR (@airmovie) June 22, 2023