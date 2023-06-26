5 أفلام تتنافس على عيدية موسم الأضحى السينمائي

بين الأكشن والكوميديا وبعض الرومانسية، تأتي الأفلام التي تستعد دور العرض في مصر وبعض الدول العربية لاستقبالها في موسم عيد الأضحى، الذي يشهد عودة نجوم الإيرادات في السنوات الأخيرة، مع توقعات النقاد أن يحمل موسم الأفلام الحالي اختيارات متنوعة للجمهور.

ثنائيات ناجحة

تشهد أفلام الموسم وجود عديد من الثنائيات، منها كريم عبد العزيز مع كريم محمود عبد العزيز في فيلم "بيت الروبي"، فعلى الرغم من تحقيق الأخير نجاحات كبيرة في بطولاته المطلقة، فإنه رحب بالمشاركة في بطولة ثنائية تجمعه بكريم عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار "كوميدي أكشن" من خلال شخصية إبراهيم الروبي الذي يعيش مع زوجته في إحدى القرى السياحية بعيدا عن ضوضاء المدينة، والذي يكدر صفو حياته عدم الإنجاب، ولكنه يضطر إلى العودة إلى المدينة بعد أن يطلب منه شقيقه كريم محمود عبد العزيز ذلك ليتعرضا معا لعدد من المواقف.

تشارك في بطولة الفيلم كل من نور اللبنانية وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، ومن إخراج بيتر ميمي.

"البعبع"

ثنائي آخر يجمع أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن "توتا" في فيلم "البعبع" وتشاركهما البطولة ياسمين صبري. ينتمي "البعبع" لتيمة الأكشن ممزوج بالكوميديا، وذلك من خلال قصة شاب اعتاد الجريمة -يدعى "سلطان"- يقرر التوبة والعمل، ولكن المفارقة أنه يقع في حب طبيبة صيدلانية، ومن هنا تحدث عديد من المواقف الكوميدية التي تدور حولها الأحداث.

يعود أمير كرارة للسينما بعد غياب دام 3 سنوات منذ آخر أفلامه "كازابلانكا"، الذي حقق إيرادات وصلت إلى 80 مليون جنيه مصري، ولم يظهر بعدها كرارة على الشاشة إلا في أعمال درامية أو كضيف شرف في "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

يشارك في بطولة "البعبع" كل من أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، وعباس أبو الحسن. والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

تميمة الحظ

يحاول الفنان محمد عادل إمام أن يراهن ليس فقط بظهوره شكليا بطريقة مختلفة في فيلم "أبو نسب" والذي ابتعد خلاله عن "الفورمة" والعضلات ليظهر بـ"كرش"، ولكنه يراهن أيضا على فريق العمل الذي سبق وحقق معه نجاحات في أفلام سابقة، مع حضور لافت لماجد الكدواني.

والتجربة تشهد التعاون الثاني بين الممثل الشاب وشقيقه المخرج رامي إمام، بعد فيلم "حسن ومرقص"، الذي كان من بطولة والدهما الفنان عادل إمام والفنان عمر الشريف.

يجسد محمد عادل إمام شخصية طبيب يعاني أزمة عائلية، إذ يهتم العمل الذي كتبه أيمن وتار بالمشاكل بين العائلات والأسر في إطار الحياة الزوجية.

من جانبه، يراهن أحمد فهمي على "الدويتو" الفني بينه وبين زوجته الفنانة هنا الزاهد، بعد أن حققا معا نجاحات في الدراما التلفزيونية، لكن هذه المرة يشارك الثنائي في فيلم "مستر إكس"، الذي يدور في قالب أكشن كوميدي ورومانسي من خلال قصة حب تجمع رئيس عصابة مع محامية تضعها الظروف في طريقه ويحاول إبعادها عن كل المخاطر.

يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وأوس أوس، وأمير شاهين، وهو من قصة أماني التونسي وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

"سوبر هيرو"

يسجل الفنان تامر حسني حضوره في الموسم الحالي بفيلمه الجديد "تاج"، الذي كان قد بدأ تصويره قبل أسابيع قليلة وتم تكثيف ساعات التصوير من أجل اللحاق بموسم عيد الأضحى السينمائي، ويقدم تامر حسني لأول مرة شخصية توأمين يمتلكان قدرات خارقة، إذ يروج صناع العمل للفيلم على اعتبار أنه أول فيلم مصري عن "الأبطال الخارقين" أو ما يعرف بـ"سوبر هيرو".

الفيلم هو التعاون الأول بين تامر حسني والفنانة دينا الشربيني، ويشارك في بطولته أيضا المطربة ساندي وهالة فاخر. والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.

ومن ضمن الأفلام أيضا المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى "شماريخ" وهو فيلم بطولة جماعية لآسر ياسين وخالد الصاوي وأمينة ليل ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي.

والفيلم من نوعية الأكشن الكوميدي الرومانسي.

خروج في اللحظات الأخيرة

وأعلن الفنان محمد رمضان في وقت سابق استعداده للمشاركة في الموسم بفيلمه الجديد "ع الزيرو"، إلا أن شركة "العدل جروب" المنتجة للفيلم قالت -في بيان- إن الفيلم لن يعرض في موسم عيد الأضحى بسبب عدم استكمال العمل على الفيلم.

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب فقير يسعى لعلاج ابنه المريض وتتطور الأحداث التي تدور حول تجارة أعضاء البشر، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته نيللي كريم وشريف دسوقي وخالد أنور وشريف سلامة.